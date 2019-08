Pomozite! Muž je lani u Kaštel Štafiliću izgubio prsten u moru

Suprug je ronio, jako voli biti pod vodom, ali nije bilo daleko od obale. Jednostavno mu je prsten skliznuo u vodu, govori nam Triljanka Danijela Mastelić (23), čiji je suprug Mislav (26) prošle godine na plaži Gabine u Kaštel Štafiliću izgubio burmu od bijelog zlata. I to samo sedam mjeseci poslije vjenčanja. Vjenčali su se 29.12.2017. godine, a taj datum, kao i njeno ime urezani su s unutrašnje strane.

- Kad je vidio da ga nema, odmah je rekao: "Ajme, ubit će me Danijela" - smije se. Prije desetak dana Danijela je i na svom Facebook profilu zamolila prijatelje i poznanike da im pomognu naći ga, jer prsten ima "ogromnu sentimentalnu vrijednost" iako je svjesna da ga je "more vjerojatno zatrpalo duboko u morsko dno zajedno sa plimama, osekama, valovima i neverama".

- Nije poanta da kupimo novi, iako možemo, ali kakvog smisla ima kad to nije onaj, kojeg sam stavila na njegov prst, a blagoslovljen je od našeg župnika - pita se Danijela.

Objavljivali su u grupama "izgubljeno-pronađeno" i već su se pomirili s time da ga neće naći.

- Onda se pojavio onaj prsten na plaži u Platu, prije desetak dana, koji je pronašao čovjek s detektorom metala. To nas je potaknulo da opet potražimo sreću - kaže Danijela i dodaje:

- Obratili smo se preko "fejsa" i ljudima koji tako pronalaze stvari, ali su bili malo skeptični. Jedan nam je gospodin rekao: "Sumnjam da ćete ga naći kad je prošlo toliko vremena". Ali mislim si, ako pronalaze tisućama godina skrivene stvari, zašto ne mogu i prsten - kaže Danijela koja sa suprugom Mislavom ima 16-mjesečnu bebu.

- Ma zaboravili smo na to sve kad je došla beba i sve obaveze oko nje, tako da godinu dana nismo ni razmišljali o tome. Nije tako dramatično, ima i gorih stvari za izgubiti, ali voljela bih da ako ga netko nađe, da mi se javi - kaže Danijela. Ona i suprug spremni su čak i platiti nalazniku, onoliko koliko će im dati zlatar.

- Ako se rastanem do tada onda ću vam dati dozvolu da ga slobodno prodate i poklonit ćemo vam i drugi. Šalu na stranu, podijelite pa ako bude sriće. Ako ne bude opet vam hvala!! - piše u objavi na Danijelinom "fejsu".

Njihova ljubavna priča započela je na Policijskoj akademiji u Zagrebu.

- Ma mi smo vam davno bili u jako kratkoj vezi pošto je suprug iz Brnaze pokraj Sinja. No povezali smo se kada sam ja otišla na testiranje u policijsku akademiju, a on je već bio tamo. Čuli smo se mobitelom, i tako je sve počelo. Nismo nikad živjeli u Zagrebu jer sam ja studirala u Kninu, ali funkcionirali smo na daljinu, sve dok se nije vratio - kaže Danijela.

Svoju ljubav okrunili su na piru s 340 uzvanika.

Objava u cjelosti:

"Moj muž je prošlo lito izgubio vjenčani prsten odnosno skliza mu je u more. Na plaži Gabine u Kaštel Štafiliću. More je taj prsten vjerojatno zatrpalo duboko u morsko dno zajedno sa plimama, osekama, valovima i neverama. Možemo kupiti novi ali kakvog smisla ima kad to nije onaj, kojeg sam tog 29.12.2017. godine stavila na njegov prst, prethodno blagoslovljen od našeg župnika. Na njemu piše DANIJELA i ovaj datum koji sam navela. Bijelo zlato. Ja vas molim da podijelite objavu ako možete, jer možda je netko ipak pronašao. Možda ga nitko još nije izronio. Ako je netko našao prsten i prodao također nek mi se javi. Jer možda ipak dođem do njega. I ako nije nitko, nek se barem zna ako ga jednog dana pronađe da ga ne prodaje dat cu vam ja tu mižerju za njega koju bi vam dao zlatar. Prsten ima sentimentalnu vrijednost koja je bitnija od ikoje novčane. Ako se rastanem do tada onda ću vam dati dozvolu da ga slobodno prodate i poklonit cemo vam i drugi. 🤣🤣 Šalu na stranu, podijelite pa ako bude sriće. Ako ne bude opet vam hvala!!