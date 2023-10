Ponos i Dika vinarije Enosophia: Isprobajte vino za odvažne žene

Vinarija Enosophia perspektivna je vinarija koja spaja tradiciju Slavonije s inovativnim pristupom proizvodnji i promociji proizvoda diljem Hrvatske i svijeta, nastala kao rezultat razvoja temeljenog na dugogodišnjoj tradiciji Feričanačkog vinogorja, ulaganjima i visokoj ambiciji stvaranja kvalitetne vinske priče.

U Feričancima proizvode liniju vina DIKA - predstavljenu kao vino za odvažne žene, za žene koje u svakom trenutku žele uz sebe imati savršenu čašu vina, bilo da se radi o proslavi velikih uspjeha ili tek čašici za opuštanje na kraju napornog dana.

Foto: Nikola Zoko

Inspiracija za vino za odvažne žene bila je prva hrvatska skladateljica Dora Pejačević koja potiče upravo iz ovih krajeva.

Osim DIKA linije, imaju i sjajnu liniju pjenušaca koja vas poziva da ne čekate posebnu priliku već da je svaki dan prigoda za slavlje i uživanje. Pjenušac Memoria, recimo, omogućuje vam da na samoj boci zabilježite svoje značajne trenutke posebnim dizajnom etikete.

Foto: Nikola Zoko

U vinariji Enosophia u Feričancima možete i pogledati njihov sjajan podrum kroz vođene ture, a možete i otići na vožnju kočijom kroz vinograde i prekrasnu prirodu i vidjeti gdje rastu bobice koje na kraju postanu DIKA vina.

Foto: Nikola Zoko

DIKA vina u potpunosti su vizualno rebrandirana – etikete odišu modernom umjetnošću, pune su boja i svaka sadrži elemente prepoznatljive upravo za pojedinu vrstu vina.

Foto: Nikola Zoko

Ovo nisu vina o kojima moramo znati sve da bismo ih razumjeli – ovo su vina koja nastaju u vinogradu, koristeći sve ono najbolje što priroda daje. A to najbolje je u Diki doista prisutno: to je plodna slavonska zemlja, to su odlični položaji na kojima se generacijama uzgaja vino, to je tradicija oplemenjena najnovijim znanjima, to je obilje (jer Slavonija doista daje obilje) u svakoj čaši.

Foto: Nikola Zoko

- Bogata vinska tradicija i naša suvremena proizvodnja koja poštuje lozu. Ljubimo svaki grozd, volimo svaku bobicu. Eto, to je priča naše vinarije - poručuju iz Enosophije.

U asortimanu DIKA pronaći ćete nekoliko vrsta vina, priča o odvažnim ženama ispričana na osam različitih načina. Tu su graševina, sauvignon blanc, chardonnay, frankovka, rose, cabernet sauvignon, sinergo bijeli te sinergo crni.

Foto: Nikola Zoko

Svako od ovih Dika vina nosi u sebi bogatstvo i raznolikost Slavonije, te predstavlja pravu poslasticu za ljubitelje vina širom svijeta. Svestrani u izboru i odlični u okusu, Dika vina pozivaju vas na putovanje kroz jedinstvenu priču ovog prekrasnog vinorodnog područja.