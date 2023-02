Popaj iz stvarnog života: 'Ljudi se uplaše kada vide moje ruke'

Jeff Dabe (59) je u školi dobio nadimak Popaj i kaže da se svi 'zalede' kad ga vide u stvarnom životu zbog njegovih ogromnih ruku i šaka. Šampion u obaranju ruke, nevjerojatno sliči liku iz crtića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čak i kao beba Jeff je bio ogroman i njegovi su ga roditelji zbog golemih ruku odveli liječnicima da provjere ima li abnormalnosti. Iako su ga testirali, njegovi glomazni udovi i obujam podlaktica od 49 cm ostaju neobjašnjivi. 59-godišnji djed iz Minnesote, sada ima više od milijun pratitelja na društvenim mrežama gdje voli pokazivati svoje tijelo.

Mnogi se uplaše kad ga osobno upoznaju.

- Mnoge od njih jednostavno vidite da se zamrznu na minutu. Ne žele razgovarati. Malo je smiješno. Odmah znam kad me netko primijeti, vidi im se na licu i isprva ne mogu vjerovati - priča Dabe.

No njemu to ne smeta. Najdraža su mu mala djeca.

- Mala djeca su ta koja su najsmješnija. Nisu sramežljivi i odmah mi priđu i ispituju me, što mi se sviđa - kaže Jeff.

Djeca su mu zabavna jer ne vide ništa loše u tome, dok se drugi više čude njegovom izgledu.

- Neki se isprva boje razgovarati sa mnom zbog moje veličine, a onda kad me upoznaju... kažu da sam fin i tako to... - objašnjava.

Kada ga pitaju hoće li se neki hrabri stranci ikad pokušati potući s njim, on se samo nasmije.

- To je bilo u danima kada sam visio po barovima. Uvijek sam mogao prići tipu koji bi pokušao napraviti problem nakon nekoliko pića - priznaje Jeff.

Navijačice su mu dale nadimak Popaj dok je bio u hrvačkom timu u školi i od tada se to zadržalo, no nikad mu to nije smetalo, čak je, priznaje i sam, uživao u pozornosti kao dijete, prenosi Daily Star.

Proveo je godine pobjeđujući na natjecanjima u obaranju ruke, uključujući i titulu državnog prvaka. Popularnost mu je porasla kada su njegova supruga i kći s njim krenule snimati klipove na društvenim mrežama.

- Ne mogu vjerovati da su jednostavna videa u kojima ja nešto radim po kući popularna... Još uvijek ne mogu vjerovati da to što radim putuje po cijelom svijetu. To može biti i mali video... - kaže on.

Najčitaniji članci