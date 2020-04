Svi bi domaće: 'Vadimo povrće iz zemlje i odmah ide kupcima'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Nazvala nas je majka i plakala, nije smjela primiti sina u stan'

Renata Drašković iz Creta Bizovačkog bavi se uzgojem povrća i presadnica već 20 godina. Više od 12 godina je svaki tjedan na osječkoj zelenoj tržnici, gdje prodaje većinu svojih proizvoda.

Kad se počela baviti ratarstvom, imala je jedan plastenik i jednu prodajnu klupu na tržnici. Danas njezin OPG Drašković ima 8 plastenika, 4 hektara zemlje na kojima uzgaja široku paletu povrća i presadnica te 4 klupe na tržnici. Bila je jedna od poljoprivrednika koje su virus korone i mjere izolacije preko noći pogodili, baš kad su joj plastenici bili puni tek dozrelog roda.

Potpuni šok

- Krenuli smo ujutro na tržnicu te saznali da je zatvorena i da se ne zna kad će opet početi s radom. To nas je šokiralo. Morala sam preko noći smisliti što s toliko povrća. Mislim da sam među prvima odlučila da ću prodavati preko interneta i dostavljati na kućni prag. S obzirom na to da imamo kombi, a i suprug i ja vozimo, nije bio problem realizirati ideju. No čim smo to objavili, krenula je neviđena navala. Bile su to porođajne muke. Narudžbe su stizale sa svih strana. Iako smo doslovce danonoćno pripremali naručene pakete, vadili povrće doslovce iz zemlje i stavljali u pošiljke, u roku od nekoliko dana nismo više stigli ni odgovoriti na mnoge od njih. Čini se da ljudi nisu imali više ništa od povrća tih dana u frižiderima i moja ponuda im je bila dobrodošla, a išao je i Uskrs, tako da se nama sve doista dobro poklopilo - kaže Renata, čiju su ideju vrlo brzo počeli slijediti i drugi OPG-ovi s područja Slavonije i Baranje.

- Mislim da se mnogima sad svidio takav način kupnje. Naručiš preko interneta, direktno sa stranice na kojoj vidiš kakvi su proizvodi i što je sve u ponudi te u roku od dan ili dva to dobiješ na kućni prag. Ja sam odlučila raditi besplatnu dostavu bez podizanja cijene robe jer mi živimo 25 kilometara od Osijeka. Kad radim dostavu, dostavljam više paketa i to bi trebalo pokriti trošak goriva. Doduše, ispostavilo se da radimo i dostave u radijusu od oko 30 i više kilometara pa, zapravo, nisam sigurna u isplativost, ali o tome ne razmišljam. Moji stariji kupci rekli su da više ni neće ići na tržnicu nego će i dalje, kad prođe korona, naručivati od mene na ovaj način - kaže Renata koja je sad sigurna da su kupci počeli više cijeniti domaće proizvode, nego one koje kupe iz uvoza u trgovačkim centrima.

Velika razlika

- Nekad negoduju jer je kilogram moje mrkve 15, a one u trgovačkom centru 8 kuna. Ne želim im ni objašnjavati da je moja mlada mrkva netom izvađena iz zemlje, s 30 centimetara lišća, zdrava, puna soka, hrskava, i da se ni po čemu ne može mjeriti s tom iz uvoza koja stoji u hladnjačama tko zna koliko. Isto tako, moj prvi grašak i cvjetača također su skuplji nego u trgovini, ali zato što je to mlado povrće, zdravo, domaće, kod njega znaš što kupiš. Kad prođe to prvo povrće, onda i cijena padne - dodaje Renata i kaže kako joj, realno, tijekom korone ništa nije nedostajalo, a ponajmanje tržnica.

- Nisam imala gubitak. Možda sam prodala manje presadnica nego što sam planirala jer smo ih zasadili doista mnogo računajući da ću ih prodati na tržnici. Iako dostavljamo i presadnice, one nisu sad toliko u fokusu online kupaca pa mislim da će mi ih mnogo ostati, no neće propasti. Ja ću ih zasaditi sebi - kaže nam Renata.

Na pitanje hoće li se, nakon korone, gospodarsko tržište po pitanju voća i povrća promijeniti i kako bi izgledala tržišno održiva politika u poljoprivredi, Renata kaže kako ne očekuje znatne promjene.

- Krenula je inicijativa da trgovački lanci otkupljuju proizvode od seljaka, pa je tako i mene kontaktirao jedan lanac. Ponudili su mi 50 lipa za komad salate. Ja salatu prodajem za 5 kuna po komadu, a veće za 6 kuna. Te su otkupne cijene smiješne i ni jedan mali proizvođač neće pristati na njih. Slično je kao u mljekarstvu i voćarstvu. Za velike bi promjene trebalo mijenjati politiku uvoza, a to se neće dogoditi. Osim toga, kad prođe korona, svi će vrlo brzo zaboraviti što nam se događalo i sve će biti po starom - govori nam Renata koja nije uvjerena da će budućnost donijeti nešto bolje poljoprivredi, OPG-ovima i malom seljaku.

