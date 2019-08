Poruku završavate točkom? To može ostaviti negativan dojam

Začudi li vas kad na WhatsApp-u ili Messengeru dobijete poruku koja (naglo) završava sa točkom? Naime, prema najnovijim istraživanjima o jezičnim pravilima koja vrijede na internetu, točka na kraju ostavlja vrlo negativan dojam. To tvrdi istraživački tim Sveučilišta Binghamton i Gretchen McCulloch, autorica knjige o pravilima internetskog jezika. Ona kaže da mnogi mladi ljudi danas točku na kraju poruke smatraju - potpuno nepristojnom.

Objasnila je i da je, kad dobijete takvu poruku, potpuno opravdano pitati sugovornika je li iz nekog razloga ljut na vas.

- Ako ste mladi i nekome šaljete poruku, trebali bi svaku rečenicu slati u drugoj poruci i nikako ne koristiti točku. Danas na internetu vrijede takva nepisana pravila da i najjednostavniji interpunkcijski znak poprima gotovo 'pasivno-agresivnu' konotaciju kada je u pitanju slanje poruka - kaže McCulloch.

No, dodaje kako je takvim pravilima potrebno neko vrijeme da zažive i da se počnu globalno primjenjivati. Do istog zaključka došao je i istraživački tim sa Sveučilišta Binghamton još 2015. godine.

Tada su u časopisu Computers in Human Behavior objavili studiju u kojoj je bilo uključeno 126 studenata, a koji su uglavnom rekli kako tekstualne poruke koje završavaju s točkom smatraju manje iskrenima i srdačnima od onih koje na kraju nemaju nikakav znak interpunkcije.

Voditeljica te studije, Celia Klin objasnila tu pojavu objasnila.

- Porukama nedostaju mnoge socijalne karakteristike koje prepoznajemo kad s nekim uživo komuniciramo. Kad govore, ljudi na razne načine prenose društvene i emocionalne informacije; pogledima, izrazima lica, tonom, pauzama u govoru i slično, a te mehanizme, naravno, ne mogu koristiti prilikom pisanja poruke - kaže.

Dodaje kako se zato oni koji razmjenjuju poruke oslanjaju na ono što im imaju na raspolaganju - emotikone, namjerne pravopisne pogreške koje oponašaju zvukove govora i interpunkciju.

S tim se slaže i lingvistica Gretchen McCulloch koja dodaje kako u govoru lako možemo naslutiti kraj rečenice, recimo po spuštanju glasa sugovornika. Zato je, preporučuje, dobro koristiti interpunkciju u tekstualnim porukama kad ljudi namjeravaju biti ozbiljni, no ako je riječ o ležernom dopisivanju s prijateljem, može se pogrešno protumačiti.

- Ako vi i vaši prijatelji obično ne koristite točku u npr. grupi na WhatsApp-u, a netko to onda čini, vjerojatno vam pokušava dati do znanja kako se osjeća i priča postaje ozbiljnija - objasnila je za The Guardian Erika Darics, profesorica lingvistike na Sveučilištu Aston u Birminghamu.

Mnogo ljudi misli da su SMS poruke i emotikoni trend 'kulture lijenosti' kad je u pitanju gramatika i interpunkcija, no Darics tu tvrdnju odbacuje.

- Znakovi poput raznih emotikona podižu svijest o jeziku i mogu nam pomoći da bolje shvatimo kako biti suptilan i u drugim vrstama komunikacije, poput politike ili propagande - zaključuje.