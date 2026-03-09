Imamo lijepe vijesti za ljubitelje germknedli: omiljena adventska slastica dobila je svoj 'cjelogodišnji dom'. U samom centru Zagreba, na adresi Vlaška 33, otvorena je Germica, lokal koji u ponudi ima 20-ak različitih varijanti germknedli
Posjetili smo Germicu u Vlaškoj: Evo što sve tamo možete kušati
Germknedla (njemački: 'Germknödel') potječe iz Austrije i klasik je austrijske desertne kuhinje, s korijenima još iz 19. stoljeća. Nastala je pod utjecajem čeških kuhara u Beču i razvila se u slatko glavno jelo punjeno pekmezom od šljiva ('Powidl'). Tipični sastojci uključuju tijesto s kvascem, nadjev od pekmeza od šljiva, mak i maslac. Međutim, danas se germknedle mogu naći s raznim nadjevima i umacima, a već su duži niz godina jedno od popularnijih jela na adventskim sajmovima, ali i skijaškim domovima u Alpama.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Germica: raj za ljubitelje germknedli
Germknedla, omiljena 'street food slastica', sada je dobila svoj dom, u zagrebačkoj Vlaškoj ulici na broju 33, u slatkom malom lokalu Germica (od četvrtka je otvorena i velika terasa pa se odsad može guštati u slasticama na ugodnom proljetnom suncu).
Koncept Germice je jednostavan: uz klasične tople i hladne napitke, nudi se 20-ak različitih varijanti germknedli. Iza projekta stoje Marija Posarić, Diana Džapo i Nikolina Svaguša, fantastični i nadasve vedar i entuzijastičan trio, koje su zagrebačkoj publici već dobro poznate sa svojom kućicom i germknedlama sa Adventa.
- Već 11 godina imamo kućicu na zagrebačkom Adventu, a posljednje tri godine baš pod imenom Germica - rekla nam je jedna od vlasnica, Diana Džapo. - S našim projektom želimo postići da germknedle budu desert koji će se, primjerice, uz kavu, moći jesti cijele godine. Znamo da se vežu uz Advent i skijališta, ali zašto germkendle ne bismo jeli cijele godine?! Definitivno smo jedini lokal u Zagrebu i šire koji nudi isključivo germknedle, ali dosta smo surfale i tražile po internetu ima li ih po svijetu i nismo našle baš ni jedan. Ne mogu sto posto tvrditi, ali možda smo jedini takav lokal na svijetu! - dodala je ponosno Diana. A Marija nam je otkrila da će s toplijim danima novost u ponudi biti i affogato, popularni tradicionalni talijanski desert od kuglice sladoleda i espressa.
Što se sve nudi u Germici?
Za početak, u ponudi su dvije veličine germknedli, klasična (velika) i tzv. baby verzija (manja). Uz klasičnu varijantu, germknedla punjena pekmezom od šljiva, posuta makom te u umaku od vanilije, tu je još niz maštovitih i preukusnih kombinacija: Crumble, Nutella, Plazma, Mozart, Čupavac, Snickers, Oreo, Ferrero, Bajadera, Bourbon malina, Tiramisu, te tri (možda i najpopularnije varijante) s pistacijama.
Najčešće se kombiniraju tri nadjeva: pekmez od šljiva, nougat i pečena jabuka. Inače, cijene se kreću od 6,70 eura za klasičnu germknedlu pa sve do njihove poznate Dubai germkendle koja košta 15 eura. Baby germknedle koštaju od 5,20 pa do 7 eura.
Evo što smo sve kušali
Kušali smo čak pet germknedli: Classic (pekmez šljiva, umak vanilija, mak, 6,70 eura), Pistacchio premium (nougat, umak vanilija-dva umaka 100% pistacija s komadima i komadićima drobljenog pistacija, 13,00 eura), Bourbon malina (nougat, umak vanilija vanilija bourbon – malina, Nutella, crumble, 11,00 eura), Ferrero (nougat, umak vanilija ferrero/nutella, crumble kakao, drobljeni lješnjak, 12,00 eura) i Crumble (pekmez od šljiva, umak vanilija, pumkinspice krema, , crumble badem, 8,90 eura).
Svima je zajedničko izvrsno tijesto same knedle, fino meko, prozračno, a opet bogato i taman „žilavo“ da se ne raspada pod umakom, doista top! Classic germknedla ima izvrsno punjenje od šljiva, mirisan i bogat umak od vanilije, ali ne presladak (i nema ga previše, taman), pa je omjer okusa doista perfektan, nekako baš kako bi trebala biti klasična germknedla.
Pistacchio premium prava je rapsodija okusa i bit ćemo vrlo kratki: ljubitelji pistacija doći će na svoje. Bourbon malina izula nas je iz cipela: na prvi pogled možda izgleda prebogato i 'teško', ali svaki zalogaj 'zove na još'. Kiselina maline fino je uravnotežena sa slatkoćom nougata i Nutelle, a sve uz blago aromatični umak od vanilije i fino podatno tijesto, ništa se previše ne ističe, doslovni mazi nepce.
Ferrero germnekdla pun je pogodak za ljubitelje čokolade, a oduševljava finom hrskavom komponentom. Za kraj smo probali Crumble germkendlu, također pravo iznenađenje, s blago slatkim umakom, hrskavim bademima i finim pekmezom od šljiva, svaki okus dolazi do izražaja taman koliko treba.
Germica je otvorena svaki dan (osim nedjelje) od 9-21 (petkom i subotom do 22 sata), za sada još nema dostave, a s novootvorenom terasom ne sumnjamo da će uskoro postati stalno mjesto ljubitelja slastica.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+