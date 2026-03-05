Iako su prvi komentari bili: ‘Ti si lud’, Yura, vlasnik restorana u Teslinoj, se nije dao smesti. Odlučio je pizzu uvrstiti na jelovnik - i tom odlukom stvorio pravu gastro senzaciju
Testirali smo pizzu sa sarmom: 'Zavoljeli su je i najveći skeptici'
Kiselo zelje, mljeveno meso, panceta i pire krumpir... na pizzi? Iako zvuči nevjerojatno, pizza sa sarmom u Teslinoj 5 postala je pravi kulinarski hit. Iza ove neočekivane kombinacije stoji Želimir Dončić (56), poznatiji kao Yura, vlasnik zagrebačkog restorana Thai Me Up by Lira. Ovaj tajlandski restoran, u kojem se tradicionalna domaća jela spajaju s autentičnim tajlandskim specijalitetima, Yura vodi sa suprugom Yadom. Sam Yura ističe kako voli eksperimentirati u kuhinji, a priča o nastanku pizze sa sarmom gotovo je filmska. Naime, jedne večeri u restoranu ostali su bez kruha, ali imali su tijesto za pizzu. U kuhinji je ostala i smjesa za sarmu.
