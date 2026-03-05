Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NEOBIČNA DELICIJA U ZAGREBU PLUS+

Testirali smo pizzu sa sarmom: 'Zavoljeli su je i najveći skeptici'

Piše Mato Galić, Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 3 min
Testirali smo pizzu sa sarmom: 'Zavoljeli su je i najveći skeptici'
Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Iako su prvi komentari bili: ‘Ti si lud’, Yura, vlasnik restorana u Teslinoj, se nije dao smesti. Odlučio je pizzu uvrstiti na jelovnik - i tom odlukom stvorio pravu gastro senzaciju

Admiral

Kiselo zelje, mljeveno meso, panceta i pire krumpir... na pizzi? Iako zvuči nevjerojatno, pizza sa sarmom u Teslinoj 5 postala je pravi kulinarski hit. Iza ove neočekivane kombinacije stoji Želimir Dončić (56), poznatiji kao Yura, vlasnik zagrebačkog restorana Thai Me Up by Lira. Ovaj tajlandski restoran, u kojem se tradicionalna domaća jela spajaju s autentičnim tajlandskim specijalitetima, Yura vodi sa suprugom Yadom. Sam Yura ističe kako voli eksperimentirati u kuhinji, a priča o nastanku pizze sa sarmom gotovo je filmska. Naime, jedne večeri u restoranu ostali su bez kruha, ali imali su tijesto za pizzu. U kuhinji je ostala i smjesa za sarmu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Novo mjesto u Zagrebu za novo vrijeme i navike: 'Naša je kava po mjeri sezone, kao vino'
CONCEPT STORE I KAVA

Novo mjesto u Zagrebu za novo vrijeme i navike: 'Naša je kava po mjeri sezone, kao vino'

Ono što Chi coffee izdvaja jest pristup kavi kao sezonskom proizvodu, slično vinu ili voću. Ponuda se mijenja ovisno o sezonama berbe u različitim dijelovima svijeta, od Afrike i Kolumbije do Azije i Indonezije
VIDEO Testirali smo potpuno drugačiji telefon: Mini IKKO ima dva OS-a i preklopnu kameru
I RADI U CIJELOM SVIJETU

VIDEO Testirali smo potpuno drugačiji telefon: Mini IKKO ima dva OS-a i preklopnu kameru

Maleni telefon izgleda kao polovica tipičnih preklopnih telefona, samo s prednjim ekranom. Uz Android ima i AI sustav s aplikacijama koje bi trebale raditi globalno, a tu je i zanimljiva kamera koja se preklapa pa može biti prednja i stražnja
Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'
RESTORAN NA SREDNJACIMA

Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'

Pri slaganju jelovnika vlasnica Ana Milas je surađivala s profesionalnim kuharom, no mnoga jela kreirala je sama, vodeći se vlastitim preferencijama i onim što je smatrala da nedostaje u ponudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026