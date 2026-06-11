Posjetili smo restoran 'Mama!' na Črnomercu: To je mediteran na tanjuru po 'zagrebački'...

Najmoderniji koncept mediteranske kuhinje osvanuo je na novoj lokaciji na Črnomercu, u obliku restorana Mama! na adresi Prilaz baruna Filipovića 23 B. Meni koji je ekskluzivno za njih složio chef Ante Udovičić razigrao je prvenstveno namirnice koje su lokalne i organske, uz najkvalitetnije talijanske namirnice koje obogaćuju svako njihovo jelo - od rižota, pizza, tjestenina do španjolskih burgera i domaće spize poput šuga s janjetinom.

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Naravno, nastavak je to uspješnog pothvata koji već šest godina oduševljava stanovnike Vrbana - Come to Mama! na adresi Kuzminečka 10. U toj izvorno pizzeriji nude prvenstveno Romana talijanske pizze s prepoznatljivim tijestom koje se sada nude i ovdje, ali uz proširenu a la carte ponudu.

- Bazirani smo ne toliko striktno na talijansku kuhinju, ali puno se njome inspiriramo. Tu su talijanski rižoto, tjestenine i pizza, ali imamo i mesna jela, bogate salate i predjela. Na Vrbanima smo imali manji izbor salata, a sada smo se odlučili ponuditi i vise vrsta rižota, tjestenine, ali i doručke od osam do podneva jer se oko nas nalazi puno firmi i institucija. Bogate salate su pravi obrok, s lososom, tunom, biftekom ili piletinom. Naravno, moramo naglasiti da imamo tjestenine u bezglutenskoj varijanti, ali i vegetarijanska jela - kaže nam Dina Nemet, PR. Slasni ragu bolognese može se pojesti za 13 eura, iako im je najjeftinija tjestenina agli olio e peperoncino 9 eura.

24sata Zagreb: Otvorenje restorana MAMA! | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pizze su od 9 do 15 eura, sto je u nekom zagrebačkom prosjeku. Jadranska tuna s prženim mahunama koje su kao domaće stoji 17 eura, dok je Ribeye 28 eura. Oduševili su nas tanjuri za predjelo, koji ne znamo koji je bolji, a hummus namaz za koji nam nisu htjeli otkriti recept najfinije je išao uz tanku nemasnu pogaču koju služe umjesto kruha.

Deserata u ponudi su samo dva, ali vrhunska - tiramisu i cheesecake i stoje oko 6 eura.

24sata Zagreb: Otvorenje restorana MAMA! | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Come to Mama je postao omiljeno obiteljsko okupljalište i gosti nam se rado vraćaju, nadamo se da će se i ovaj novi koncept svidjeti svima koji nam navrate - kaže Dina.

- Mama! je mediteran u jednom, jer se stvarno trudimo imati dobru ponudu ribe i plodova mora iz Jadrana. I steak je domaći, kao i janjetina. Evo i jedne zanimljivosti, janjeći šug radimo od janjetine prethodno kuhane 6 sati od kosti od kojih kasnije radimo demi glas za nas ribeye steak. Tako se trudimo sačuvati namirnicu da nema otpada, kaže Martin Magdić, voditelj restorana.