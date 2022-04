Postignite orgazam baš uvijek: Ovo su 24 savjeta za više strasti

Nemojte se zavaravati da nakon nekog vremena vama seks neće postati rutina. Na početku je ludo, a kasnije upadnete u zamku. Parovi koji su dugoročno sretni i zadovoljni seksom na vrijeme su počeli raditi na tome da im seks ne postane rutina. I iako oko polovica zadovoljnih i nezadovoljnih parova iskazuje da povremeno pročitaju neki članak ili knjigu sa savjetima o seksu, samo sretni parovi nešto od toga su i pokušali ostvariti, kaže Tracey Cox.

Naime, statistike su nemilosrdne i čak 83 posto od 38.747 ispitanika u američkoj anketi koja se bavi istraživanjima vezanima uz seks izjavilo je da su bili vrlo zadovoljni seksom samo u prvih šest mjeseci svoje veze. No istraživanje je obuhvatilo parove koji su u vezi oko tri godine. Pomalo razočaravajuće zvuči podatak da je udio zadovoljnih u tako kratko vremenu sa 83 posto pao na 55 posto kad su u pitanju žene i samo 43 posto kad su u pitanju muškarci.

Očito, i tri godine su dovoljno da hormoni koji na početku veze inače povećavaju želju za seksom ustupe pred predvidljivom i dosadnom ljubavi koja postaje važnija od seksa. Ipak, trećina parova uspjela je održati seksi napetost u vezi te su dobar primjer da uvođenje promjena i igrica jamči trajno uzbuđenje. Prema riječima Tracey Cox, najprodavanije autorice seksualnih savjetnika, najvažnije je da budete svjesni da s vremenom seks postaje dosadniji i ako se ne potrudite vezom će zavladati rutina.

Ukratko, najbitnije je započeti s primjenom ideja te u svoj seksualni plan i program uvesti sve ono što je sretnim parovima bilo korisno, pa barem to uvesti u praksu, kaže stručnjakinja. Imajte “prljave” vikende, savjetuje Tracey Cox, a mnoge studije pokazuju kako se i muškarci i žene osjećaju više seksi daleko od kuće i problema. Iskoristite svaku priliku za kratki odmor i to si priuštite svakih nekoliko mjeseci.

Vrlo je bitno osvijestiti kako se seks se s godinama mijenja te valja uživati u različitim tipovima seksa od brzog i požudnog do kao i romantičnog, ali i seks slabijeg intenziteta. No najbitnije je uživati u svakom tipu orgazma. Od mlakog i već sto puta viđenog do savršenog i najžešćeg. Čuvajte se i nadomjestaka za seks. Za muškarce je to obično pornografija, a za žene - razne brige, a sve to smanjuje motivaciju za seks.

Budite iskreni jedno s drugim o tome što se događa, jednom tjedno si priuštite seksi izlazak i probajte neke nove stvari u krevetu. Ako je seks stresan, napravite pauzu. Događa se da seks jednostavno nije prioritet i forsiranje samo stvara stresnu situaciju, a to neće povećati intimnost već probleme. Ponekad je seks-pauza dobra odluka. Ne pokušavajte mijenjati partnera - svatko želi da ga netko voli upravo onakvog kakav je. Ako ste s nekim ušli u vezu svjesni kakav je, tada to i prihvatite bez pokušaja da ga promijenite.

1. Seksi donje rublje Između 61 i 71 posto zadovoljnih parova kaže kako u krevetu nose seksi rublje. To je savjet kojeg su često isticale i naše bake, a nema sumnje da pomaže i danas. Nije riječ da bi rublje trebalo biti skupo, nego lijepo dizajnirano, s malo čipke na strateškim mjestima. Isto vrijedi i za muškarce: klonite se gaća od pamuka koji se razvukao tako da imate balon na stražnjici.

2. Iskušajte novu pozu ili prostor Stalno ista poza u kojoj već znate i kako namjestiti glavu da biste mogli baciti oko na TV ekran dok ne započnu ozbiljne stvari može uništiti svaku vezu. Između 59 i 63 posto sretnih parova kaže kako njihovu sreću hrani i to što su u posljednjih mjesec dana iskušali neku novu pozu ili probali seks na nekom novome mjestu.

3. Upalite, ili ugasite svjetlo Razbijte rutinu. Čak i jednostavne stvari, kao što je ostavljanje svjetla upaljenim, ako inače vodite ljubav u mraku, ili prigušenje svjetla, mogu činiti onu presudnu razliku. Već i to je bilo dovoljno da se udio zadovoljnih parova poveća za 20 posto.

4. ‘Volim te’ je također seksi Čak 75 posto muškaraca i 74 posto žena koji su uživaju u seksu kažu kako na to utječe i to što im partner tijekom seksa rado kaže da ih voli. To povećava osjećaj opuštenosti, predanosti i sigurnosti koju osjećamo uz partnera i može nahraniti samopouzdanje.

5. Budite odvažni Oko 42 posto mušaraca zadovoljnih seksom i 37 posto žena kažu kako je pristanak na neku novu stimulaciju značajno povećao njihovo zadovoljstvo seksom. Pokušajte. Oni koji nisu skloni tome eksperimentiranju, mogu se zaustaviti na laganom stimuliranju te tako osvijestiti nova uzbuđenja.

6. Spavajte s igračkama Gotovo polovica parova sretnih u seksu koristilo je vibrator i(li) neke druge seksi igračke, i to uzajamno. Ta uzajamnost je također vrlo bitan faktor u podizanju razine zadovoljstva: nije dobro ako ste sebični ili previše usmjereni samo na vlastito zadovoljstvo.

7. Orgazam svima, a ne samo njima Gotovo svi zadovoljni muškarci (98 posto) i većina, odnosno 78 posto žena imalo je barem jedan orgazam tijekom posljednjih mjesec dana, ali kažu da su i njihovi partneri imali to iskustvo. Ako je vjerovati tome, moglo bi se reći da su muškarci možda shvatili da im igračke mogu biti saveznik u vezi.

8. Razgovor, razgovor, razgovor Mogućnost da o seksu otvoreno razgovaraju jedan je od tri najvažnija preduvjeta za dobar, zadovoljavajući seks, što podjednako vrijedi i za žene i za muškarce. Ipak, postoje neke vrste komunikacije koje na to više utječu. Statistika kaže da je jedna od njih pohvala – ako pohvalite partnera za nešto što vam je učinio tijekom seksa, ili ga usmjerite, to može biti vrlo učinkovito.

9. Odmori se, zaslužio si Time-out može imati pozitivan učinak u spavaćoj sobi. Suzdržite se od klasičnog seksa, što ne znači da morate i od maženja ili masturbacije, odnosno oralnog seksa. To može pomoći da se podigne razina seksualne napetosti i želje.

10. Klonite se multitaskinga Otkačite od svakodnevnih obaveza, poslova koji vas čekaju ili domaće zadaće koju treba odraditi. Sva takva razmišljanja gase seksualnu želju i velika je vjerojatnost da nećete moći stići do vrhunca ni uz najbolju želju. Prije seksa dozvolite si barem 20 minuta ljenčarenja, otuširajte se, ili zaplešite u dvoje.

11. Orgazam (ni)je redovita pojava Samo 57 posto žena redovito doživi orgazam, a samo 26 posto redovito ga može doživjeti sa partnerom. Razlog je jednostavan: ženski spolni sustav je kompleksan i teže je „svirati“ nego da u rukama imate fino podešenu violinu. Što više naučite o ženinom tijelu, to vas bolji seks očekuje. I to vrijedi za oboje.

12. Otkud razlike? Ako se još pitate kako je moguće da 57 posto žena redovito doživi orgazam, a samo 26 posto njih to može sa svojim partnerom, valja podsjetiti: masturbacija nije zakonom zabranjena djelatnost. Naprotiv. Ponekad može biti puno jednostavnija nego seks s partnerom

13. Izazivajte pomalo Mala doza drskosti i zadirkivanja u vezi uvijek dobro dođe. Na primjer, ako tu i tamo partneru pošaljete seksi sms, ili ga nazovete da biste popričali o tome koji biste dio njegovog tijela najradije poljubili prije nego odete na dosadni poslovni sastanak, to može podići razinu seksualne napetosti među vama i prije nego što se vidite kod kuće.

14. Recite što želite “On/a bi sam(a) trebo/trebala shvatiti što želim” - stav je koji odgovara atmosferi u spavaćoj sobi koja bi vladala da vaša mama sjedi na rubu kreveta. Dakle, ne držite se kao filozof, nego se aktivno založite za sebe i svoj užitak. Naravno, podrazumijeva se da nije dobro ni da se držite one da vi znate što partner želi - pitajte ga to ponekad.

15. Posvađajte se, ali ne prečesto Dobra svađa može biti vrlo poticajna za to da poradite na kvaliteti odnosa, pa i seksualnih. No, ne idite u krevet posvađani i nemojte se miriti samo seksom. Postoje stvari oko kojih ponekad morate popustiti, kao i stvari oko kojih morate porazgovarati u miru, bez strasti i imajte to na umu. Partneri koji otpustite bijes i ljutnju puno će dulje održati zadovoljstvo.

16. Izbjegavajte isprike Boli vas glava? Umorni ste? Roditelji su u posjetu i spavaju u sobi do vas? Ajmo biti pošteni - ako pristanete na ljubav s partnerom, to bi moglo biti učinkovito protiv glavobolje. Bit ćete možda umorniji, ali zadovoljniji. A vaši roditelji sigurno su čuli za seks i velike su šanse da vjeruju da i vi to radite. Umjesto da vam to služi kao isprika, ispričajte se roditeljima ako ste bili preglasni.

17. Uvedite rituale Zajedničko tuširanje ili izležavanje u kadi te uzajamno pranje leđa ili naizmjenična masaža eteričnim uljima mogu biti savršena priprema za seks. Usvojite ih kao ritual barem za one dane kad imate vremena za uživanje u dugim predigrama i možete si priuštiti izležavanje nakon seksa. Partneri koji imaju neke takve rituale dulje će održati seksualnu želju.

18. A zašto ne i seks za pet minuta?! Ako volite seks nakon fine večere u restoranu, ili duge i temeljite predigre, odustanite od tih navika i stisnite se negdje na brzinu. Zašto ne ujutro, tako da se partnerica nasloni na umivaonik? Ili odmah na ulaznim vratima, po povratku kući s posla? Istraživanja pokazuju da to može značajno utjecati na seksualno zadovoljstvo.

19. Podijelite obaveze i odgovornosti Ako partnerica juri s posla da bi kupila hranu i druge potrepštine, pokupila djecu, pripremila im ručak na brzinu, pokupila rublje koje se suši, obrisala podove u kupaonici, odradila zadaću, odjurila do vaše mame odnijeti ručak za dva dana, pokupila lektiru iz knjižnice, ispeglala i pospremila rublje i pripremila se za sutrašnji sastanak na poslu, malo je šanse da će biti zainteresirana.

20. Brinite se o zdravlju Partneri koji se brinu o zdravlju i nastoje održati kondiciju te nastoje živjeti zdravo puno su zadovoljniji svojim seksualnim životom. Redovitim aktivnostima održat ćete kondiciju, što može biti poticajno za partnera, ali i da budete zadovoljniji samim sobom.

21. Ne postavljajte previsoke ciljeve Fiksacija na orgazam, pogotovo na istovremeni orgazam oba partnera može pokvariti cijeli užitak, odnosno stvoriti takav pritisak da ćete blokirati ne samo orgazam, nego i seksualni nagon za ubuduće. Niste na normu, ne jurite i ne žurite, opustite se i uživajte u trenutku.

22. Prigrlite svoje godine Kad napunite 60, 70 ili 80, treba možda mnalo prilagoditi tehniku, no ne sputavajte želju. Seks u tim godinama može biti vrlo koristan za kardiovaskularno zdravlje te za osjećaj zadovoljstva životom općenito i nema razloga da se suzdržavate samo zbog godina.

23. Planirajte seks Uspješni parovi često planiraju seks, odnosno dogovaraju se o danima kad će se osloboditi drugih obaveza da bi bili intimni. S obzirom na to da u nekim životnim fazama sve drugo ima prioritet, taj pristup uopće ne mora biti loš, jer ćete tako barem osigurati da ljubav vodite redovito.

24. Kvaliteta ispred kvantitete Postoje situacije u životu u kojima nam je seks važan samo zbog seksa, najčešće u ranoj mladosti, ili nekim životnim fazama kad smo manje koncentrirani na vezu. No, samo veliki broj odnosa nikad vam neće pružiti toliko zadovoljstva kao njihova kvaliteta. Zato se isplati potruditi.

