Postignite vitku liniju za more 'na brzaka' - uz ovih 5 trikova

Iako za savršeno isklesano tijelo treba puno truda, sitni trikovi nekoliko dana prije izlaska na plažu pomoći će da izgledate odlično, tvrdi Dalton Wong, trener poznatih među kojima je i holivudska glumica Amanda Seyfried.

- Izbjegavanje soli i vrlo slane hrane nekoliko dana prije odlaska na plažu, smanjit će nadutost. Voda se veže na sol pa trbuh izgleda veći nego što to zaista jest - savjetuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Vježbe za top formu do ljeta

1. Svježe povrće uzrokuje nadutost

Slično djelovanje kao sol ima i sirovo povrće. Povrće se preporučuje jesti rano ujutro zato što organizmu treba jako puno vremena da ga probavi. Ono prouzročuje nadutost, a glavni neprijatelji ravnog trbuha su pšenica, leća i grah.

2. Prerađeni ugljikohidrati neprijatelji su linije

Ugljikohidrati također nisu najbolji izbor ako želite dobro izgledati u bikiniju. Prerađeni ugljikohidrati uzrokuju nagli skok inzulina što usporava sagorijevanje masnoća pa se one talože na tijelu. Preporučuje se jesti integralni kruh i punozrnate žitarice.

3. Dobro se naspavajte

Dan prije prvog pokazivanja u bikiniju vježbanje se ne preporučuje zato što će vas iscrpiti pa bi umjesto odmornog i svježeg izgleda mogli djelovati premoreno, objasnio je Wong. Umjesto toga, dobro se naspavajte jer će koža tako izgledati čvršće i zategnutije.

4. Pravilno držanje skida kilograme

Lagano istezanje, joga, pilates, masaža i šetnja pomažu kod opuštanja mišića i sprječavaju zadržavanje vode u tijelu nakon dugog zrakoplovnog leta. Također, za bolje "bikini" tijelo važno je pravilno držanje koje je osim za kralježnicu odlično i za oblikovanje trbušnih mišića. No najbitnije je da vizualno "skida" kilograma.

5. Hidratacija

Ljeti je tijelu potrebno dovoljno vode kako bi normalno funkcioniralo, a mišići se ne bi grčili. Preporučuje se piti osam do 10 čaša vode na dan, no ne treba pretjerivati. Vodu također možete zamijeniti biljnim čajevima koji sprečavaju nadutost i reguliraju probavu, a alkohol treba izbjegavati jer uzrokuje dehidraciju, piše The Telegraph.

