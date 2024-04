Postojani make-up od večeri do jutra: 4 nezaobilazna trika za šminku koja neće curiti s lica

Da bi šminka ostala postojana tijekom višesatnog izlaska, tu su trikovi i savjeti koje je dobro uzeti u obzir. Naime, nisu komplicirani, a tu je i jedan proizvod koji će urediti čak i najmasnije lice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Kozmetičarka Maja Vidošević govori o popularnosti trajnog makeupa | Video: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

Priprema kože

flat lay of makeup or cosmetic product professional and brush ar | Foto: 123RF

Prije nanošenja šminke, važno je da kožu dobro pripremite. Takva će bolje primiti make-up teksture bez obzira u kojoj one varijanti bile, pa se ona neće brzo rastopiti.

Dobro ga očistite i nanesite kremu za hidrataciju, a ako je lice vrlo suho, prije svega stavite serum. Masnoj koži pasat će krema za matiranje, kako bi se smanjila mogućnost sjaja.

Primer je spas

Primer je važan korak u svijetu postojane šminke, a možete ga koristiti i inače. No, tijekom večeri i dugih party dana on postaje nezaobilazan.

Daje dojam kao da na licu imamo filter, upravo radi specifične teksture koja zaglađuje te ide prije pudera. Obično je proziran te nakon njega ide klasična šminka. Ako ga koristite danju i sviđa vam se izgled 'zblurane' kože, ne treba vam puder, već eventualno korektor za određena mjesta, mrlje i nepravilnosti.

Vodootporna šminka

Foto: DREAMSTIME

Ako čekujete da će biti vruće, vodootporni proizvodi za šminkanje su super ideja. Vodootporne maskare, olovke za oči i ruževi za usne traju duže i ne razmazuju se lako.

Također se preporučuje korištenje tekućeg pudera na kojemu piše da je dugotrajan, to su posebne formule koje su gušće i bolje prianjaju na kožu. No, tu šminku obavezno treba skinuti navečer, ona je teža od obične. Upravo zato što je - postojana.

Fiksator u spreju

Nakon nanošenja šminke, aplicirajte sprej za fiksiranje na čitavo lice.

Ovo su posebne formule tu i tamo obogaćene hijaluronom i sličnim molekulama iz anti-age sfere. Iako na prvu djeluje kao da će smočiti lice, ipak se sve skupa upija u kožu te je čini mekšom, a make-up je i dalje na mjestu.