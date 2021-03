Postoje tri vrste erekcije - refleksna koja nastaje uslijed pravog kontakta, psihosomatska uslijed audiovizualne stimulacije ili podražaja te noćna, prema studiji časopisa Journal of Sexual Medicine.

Većini muškaraca penis nije ravan

Opušten penis skriva tajne koje izlaze na vidjelo u stanju erekcije - pa tada preko 70 posto muškaraca ima blago iskrivljen penis. On je najčešće iskrivljen u lijevu stranu te češće prema gore nego prema dolje, no to se ne smatra problemom sve dok ne uzrokuje bol.

Što se tiče veličine, on u opuštenom stanju nije pravi pokazatelj mjere - kod dvije trećine muškaraca on naraste oko tri cm, dok kod jedne trećine njih može narasti i preko pet cm.

Kondom dokazano utječe na erekciju

Iako to ne vrijedi za sve muškarce, na oko 80 posto njih prezervativi doista loše utječu na erekciju, tvrde stručnjaci. Objašnjavaju kako je to prvenstveno posljedica navike, ali i drugih problema s erekcijom, poput upale prostate i slabije cirkulacije te nižih razina testosterona, zbog čega se erekcija teže održava.

Također, muškarci koji pretjeruju s masturbacijom često nemaju dovoljan "osjet" preko kondoma.

Utječe i masturbacija...

Ako muškarac nije imao seksualne kontakte ili masturbirao nekoliko dana, to će se odraziti i na njegovoj erekciji, objašnjavaju stručnjaci. Ona će biti čvršća, a penis nešto dulji zbog pojačanog dotoka krvi. No ako muškarac redovito odnosno svakodnevno masturbira, velika je vjerojatnost da će tada i sam seks biti znatno kraći zbog jačeg podražaja i veće uzbuđenosti.

Cigarete utječu na penis

Pušenje je štetno za sve organe, pa tako i za penis. Nikotin loše djeluje na cirkulaciju, koja je ključna za erekciju. S vremenom, posljedica je čak i smanjivanje penisa, jer se penis ne može rastegnuti dovoljno zbog oslabljelih krvnih žila.

Koliko erekcija na dan?

Muške i ženske genitalije nisu građene na sličan način te je istina kako su muškarci biološki programirani za više erekcija kako bi ostali zdravi. Prosječan muškarac ima oko 11 erekcija na dan te oko devet njih kroz noć. Također, u životu će u prosjeku ejakulirati oko 7200 puta.

Penis je najdulji nakon oralnog seksa, u prosjeku čak do 0,3 cm dulji nego bez takve stimulacije.