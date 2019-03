Problemi sa spavanjem: Kada treba potražiti stručnu pomoć?

Stručnjakinja za spavanje Olivia Arezzolo iz Australije kaže da nam tijelo poručuje nešto o zdravlju kroz spavanje, odnosno kroz stvari koje radimo dok spavamo. Nabrojala je nekoliko najčešćih problema tijekom spavanja i dodala da nije loše potražiti stručnu pomoć ukoliko imate jedan ili više tih problema.

Stalno hrčete

Uzrok tome može biti prekomjerno ispijanje alkohola, spavanje na leđima ili prekomjerna težina, smatra Olivia Arezzolo. Naglašava da često hrkanje smanjuje kvalitetu sna, a time i produktivnost sljedeći dan.

- Ali, ako hrkanje počne ometati spavanje, blokira prolaz zraka u cijelosti ili djelomično, to može ukazivati na apneju, kratke prekide disanja tijekom spavanja - rekla je.

Uvijek imate živopisne snove

- Živopisni snovi tipično potječu od stresa, koji može biti i podsvjestan. Želite li smanjiti stres u svojem životu, odredite rutinu spavanja i držite se toga svake noći. Pomoći će vam i vježbanje te meditacija - kaže.

Škrgućete zubima

Poput živopisnih snova, i škrgutanje zubima može ukazivati na stres ili apneju, ili čak oboje. Olivia savjetuje prakticiranje stvari koje smanjuju stres, te posjet stomatologu kako bi vidjeli da problem možda nije u zubima.

Budite se s grčevima u mišićima

Budite li se usred noći s grčevima u mišićima uzrok tome mogao bi biti nedostatak magnezija u tijelu.

- Potencijalni krivci za to su nedostatak magnezija, visoka razina stresa ili neravnoteža elektrolita, no magnezij je najčešće uzrok pojave grčeva. Magnezij pomaže u smirivanju živčanog sustava, a to dobro djeluje protiv stresa i tjeskobe - pojasnila je.

Stalno morate mokriti

- Uzrok pretjerano nadraženog mokraćnog mjehura zna biti stres, previše kofeina ili tekućine, ili možda nedostatak natrija (soli). Natrij smanjuje izlučivanje mokraće - kaže Olivia.

Savjetuje smanjivanje unosa kofeina ili sirovu vegansku prehranu ukoliko je uzrok nedostatak natrija.

Nikada ne spavate u komadu

Ukoliko je vaš mozak pretjerano aktivan noću i ne dopušta vam da spavate kako treba, morali biste ozbiljno pripaziti na ono što radite prije odlaska u krevet.

- Blokirajte plavo svjetlo nakon nekog vremena, raspršite lavandu, uzmite magnezij i popijte čaj od kamilice. Zvuči li vam to pretjerano, krenite s jednom navikom pa polako dodajte druge - savjetuje Olivia.

Kaže da je važno i na kakvoj tkanini spavate, trebala bi biti prirodna i prozračna poput pamuka ili vune.

- Spavajte u bilo kojoj prirodnoj tkanini kako biste spriječili pregrijavanje. Istraživanja pokazuju da melatonin, hormon koji vas čini pospanim, ovisi o hladnijoj tjelesnoj temperaturi - dodala je, a prenosi Daily Mail.

Problemi sa spavanjem ponekad su toliko ozbiljni da zahtijevaju pomoć stručnjaka jer, osim što stvaraju poteškoće sa zdravljem i funkcioniranjem u svakodnevnim aktivnostima, često narušavaju i međuljudske odnose. Kada je čovjek iscrpljen od nespavanja, teško može provoditi kvalitetno vrijeme u društvu drugih ljudi.

Prestanak disanja u snu

Apneja je vrlo ozbiljan poremećaj spavanja kod kojeg pacijent prestaje disati dok spava i to više puta tijekom noći. To dovodi do smanjenja razine kisika u krvi i mozgu, a povećava se razina ugljikovog dioksida.

Postoje dvije vrste apneje - opstruktivna i središnja.

- Opstruktivnu apneju pri spavanju uzrokuje blokada u vratu i gornjem dišnom putu. Središnju apneju pri spavanju uzrokuje poremećaj funkcije dijela mozga koji upravlja disanjem. Katkada opstruktivna apneja pri spavanju zbog kombinacije dugotrajne niske razine kisika i visoke razine ugljikova dioksida u krvi smanjuje osjetljivost mozga na te nenormalnosti, dodajući problemu element središnje apneje -pojašnjeno je u MSD medicinskom priručniku za pacijente.

Najčešći simptom apneje je hrkanje povezano s epizodama teškog disanja, gušenja, stankama u disanju i epizodama naglog buđenja. Takvim pacijentima potreban je poseban uređaj koji im dok spavaju upuhuje zrak kroz cjevčice u nosu.

- U teškim slučajevima ljudi imaju i po noći i po danu ponavljane napadaje opstruktivnog gušenja u vezi sa spavanjem. Konačno ti napadaji smetaju dnevni rad i povećavaju rizik od komplikacija. Produžena teška apneja pri spavanju može imati za posljedicu glavobolje, prekomjerno spavanje po danu, usporenu duševnu aktivnost i konačno zatajenje srca i plućnu slabost pri čemu pluća ne mogu u odgovarajućoj mjeri osigurati kisik i ukloniti ugljikov dioksid - pojašnjeno je u priručniku.

Mjesečarenje je problem

To je poremećaj spavanja u kojem se netko ponaša kao da je budan, a ustvari spava. Mjesečari ustaju tijekom noći pa znaju plesati, pjevati, čistiti kuću, uređivati se, presvlačiti, šetati po kući, jesti, a znaju izaći na ulicu i otići ili voziti auto pa obitelj često skriva ključeve od njih.

Liječnici kažu da mjesečare neodoljivo privlače prozori i nerijetko znaju kroz njih skočiti bez obzira na kojem katu žive. Mlađi muškarac je tako ispao kroz prozor i preživio, a imali su i slučaj žene koja je partnera napala nožem kada ju je pokušao spriječiti u penjanju na prozor .

Postoje slučajevi gdje pohotno navale na partnera tražeći seks, a ujutro se ničega ne sjećaju. Ovisno o karakteru, neki su agresivni dok mjesečare pa gađaju ukućane raznim predmetima, urlaju, svađaju se... pa se vrate u krevet kao da ništa nije bilo, i naravno, drugi dan ne vjeruju da su se tako ponašali.

Događale su se i bizarne situacije kada su izašli iz kuće i vodili ljubav s neznancem, a događalo se da u snu nekoga i ubiju.

Neki ljudi nisu spavali mjesecima

Šanse da netko oboli od fatalne obiteljske nesanice (FFI - eng. fatal familial insomnia) su 1:30 milijuna. U povijesti su zabilježeni slučajevi ljudi koji nisu spavali mjesecima. Radi se o bolesti kod koje zbog mutacije gena dolazi do propadanja dijela mozga - talamusa, zahvaljujući kojem spavamo. U mozgu se nakupljaju proteini koji ga uništavaju.

Stručnjaci kažu da u svijetu postoji oko 30 obitelji koje nose ovaj gen, odnosno oko 70 ljudi. Šanse da oboli član jedne od tih obitelji su 45 posto. Obično se simptomi pojave u srednjim godinama života, a oboljeli preminu u roku od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

Zbog konstantnog nespavanja tijelo je pod velikim stresom pa se javljaju visoki krvni tlak, poremećaj u lučenju hormona, halucinacije, demencije itd. pa čak i koma. Lijeka nema.

Jedan od poznatijih slučajeva je onaj Michaela Corkea iz SAD-a kojeg je nesanica počela hvatati malo prije 40. rođendana, odnosno pojavili su se prvi simptomi. Bilo je to 1991. godine. Njegovo fizičko i mentalno stanje brzo se pogoršavalo, a liječnici su bili uvjereni kako boluje od kliničke depresije uzrokovane multiplom sklerozom.

Kako bi mu olakšali patnju od kroničnog nespavanja, liječnici su ga stavili u umjetno izazvanu komu, ali bilo je to uzalud jer je mozak i dalje radio punom parom. Nesretni Michael umro je dvije godine kasnije nakon što u komadu nije spavao šest mjeseci.

Paraliza sna je zastrašujuća

Ova pojava naziva se i 'sindrom stare vještice' jer se nekad vjerovalo kako vještica sjedne na prsa čovjeka koji spava, ne da mu normalno disati i izaziva noćne more. Prema nekim procjenama čak 60 posto ljudi iskusilo je paralizu sna barem jednom u životu.

Događa se u REM fazi sna u kojoj inače sanjamo. REM faza traje do 15 minuta i ponavlja se svakih sat i pol. Za to vrijeme mozak se na neki način isključuje od ostatka tijela, odnosno stopira većinu mišićnih funkcija.

Tijelo se tad paralizira kako tijekom sna ne bi mahali rukama, nogama, trzali se i tako se ozlijedili. I sve je to uredu dok se netko usred toga ne probudi. Tad je to prava noćna mora u budnom stanju. Ljudi znaju i dalje sanjati, a zapravo su budni - nađu se između sna i jave.

Pričanje u snu

Znanstvenici pretpostavljaju da se pričanje u snu odvija tijekom REM faze spavanja kada su veći izgledi za intenzivne, emocionalne snove. U tim snovima može biti i nekih prijetećih situacija koje nagnaju ljude da govore 'Ne', jer to je najčešća riječ koju ljudi izgovaraju dok spavaju.

Ono što je zanimljivo u ovom istraživanju je to da je većina razgovora u snu gramatički ispravna, čak i kad su riječi okružene mnoštvom psovki. Postoji internetska stranica Sleep Talk Recorder na koju ljudi stavljaju snimke onoga što govore dok spavaju. U gotovo deset posto snimaka bilo je psovki. No jedna riječ ipak odskače od svih: 'Ne'.

Centar za poremećaje spavanja

U Zagrebu postoji Centar za poremećaje spavanja i budnosti. Nalazi se u sklopu Klinike za psihijatriju Vrapče. U njemu se nalaze tri laboratorija za dijagnostiku poremećaja spavanja i budnosti u kojima se rade cjelonoćna snimanja uglavnom na vanjskim pacijentima.

Prema nekim procjenama od nesanice u Hrvatskoj pati 26 posto ljudi. Kako je i za očekivati, više problema sa spavanjem imaju ljudi sa financijskim problemima dok imućniji spavaju bolje.

Nesanica može biti kratkog vijeka i trajati dva, tri dana zbog stresa, koji je najčešći uzrok ovog problema. Kod veće razine stresa zna potrajati i nekoliko tjedana, no ukoliko se problemi sa spavanjem nastave nakon trećeg tjedna, tada bi bilo dobro potražiti pomoć stručnjaka.

Drevna tehnika za opuštanje i bolji san

Dr. Andrew Weil je američki liječnik koji se školovao na Sveučilištu Harvard i veliki je zagovornik tehnike disanja 4-7-8 koja opušta mišiće i čisti misli, a to je osnova za miran san.

Ova tehnika se temelji se na drevnoj indijskoj praksi, a postiže da više kisika uđe u pluća koji procirkulira tijelom i na taj način ga opušta. Dr. Weil ovu tehniku preporučuje i tijekom dana kada smo pod stresom i vapimo za opuštanjem.

Tijekom izvođenja ove tehnike jezik držite na nepcu, a postupak je ovakav:

Izdahnite u potpunosti zrak kroz usta uz glasno šištanje.

Zatvorite usta, udišite tiho zrak kroz nos i u mislima brojite do četiri.

Zadržite dah brojeći do sedam.

Ponovo izdahnite u potpunosti zrak kroz usta uz glasno šištanje i neka to traje osam sekundi.

Udahnite i ponovite ciklus tri puta za ukupno četiri udisaja.

Pogledajte u videu kako se to radi: