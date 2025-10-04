Obavijesti

Postoji 6 tipova ljudi koji stalno udovoljavaju drugima, evo kako razbiti tu naviku

Foto: 123RF

Svi mogu negativno utjecati na život i ostaviti osjećaj iscrpljenosti, izolacije, usamljenosti i duboke tuge, tvrdi psihologinja i autorica dr. Lalitaa Suglani

Ako stalno osjećate da ne možete reći „ne“ zahtjevima koji vam otežavaju život i uvijek stavljate potrebe prijatelja, rodbine ili partnera ispred svojih, velika je vjerojatnost da ste "people pleaser", osoba koja stalno pokušava ugoditi drugima. To je česta osobina, no intenzitet se razlikuje: jedna osoba može se nasmijati šali koja joj nije smiješna, dok druga pristane na dvotjedni odmor koji ne želi i kojemu ne može priuštiti.

Foto: Dreamstime

Psiholozi ističu da postoji šest tipova people pleasera: izbjegavatelj sukoba, prekomjerni prilagoditelj, njegovatelj, pretjerani uspješnik, tražitelj potvrde i kameleon. Svi mogu negativno utjecati na život i ostaviti osjećaj iscrpljenosti, izolacije, usamljenosti i duboke tuge, tvrdi psihologinja i autorica dr. Lalitaa Suglani iz Birminghama. 

Prvi korak prema promjeni, kažu stručnjaci, je prepoznavanje vlastitih obrazaca ponašanja.

Izbjegavatelj sukoba

Ovaj tip 'people pleasera' čini sve da održi mir – čak i ako to znači da zanemari vlastita mišljenja ili vrijednosti. Često pristaje na aktivnosti ili posjete koje ne želi, samo da izbjegne potencijalni sukob. Phil MacLeod dodaje: „Većinu vremena ne žele ići na društvene događaje, ali na kraju se ipak tamo pojavljuju.“ Dr. Suglani objašnjava da takvi ljudi često završavaju osjećajući se izolirano, frustrirano i ogorčeno.

Prekomjerni prilagoditelj

Taj tip poznat je i kao „osoba koja uvijek kaže da“. Čak i kada su preopterećeni, teško postavljaju granice. Često preuzimaju previše obaveza samo da ugode drugima, a najčešće ih nalazimo u radnom okruženju, ljudi koji kažu „da“ novom projektu iako nemaju kapaciteta završiti prethodni, ostajući budni do kasno kako bi sve dovršili. 

Foto: dreamstime/ilustracija

Dr. Suglani objašnjava da ovakvo ponašanje često potječe iz djetinjstva, kada su djeca bila hvaljena samo za uspjeh u školi ili za poslušnost, učeći da moraju biti ugodna i perfekcionistička kako bi zaslužila ljubav i potvrdu.

Pretjerani uspješnik

Slično prekomjernom prilagoditelju, pretjerani uspješnik povezuje vlastitu vrijednost s postignućima. Kao dijete učio je da je pohvala ili ljubav vezana uz uspjeh. Kao odrasla osoba, traži potvrdu kroz prekomjerni rad i stalno nastoji biti savršen.

Dr. Suglani dodaje: „Oni svoje vrijednosti mjere prema učinku i često djeluju visoko funkcionalno, motivirani tjeskobom. Uvijek su tu za druge da bi zaslužili priznanje.“

Primjer: volontiranje na poslu kako bi drugi primijetili trud, iako ne vole biti u centru pažnje i teško priznaju vlastite zasluge.

Foto: 123RF

Njegovatelj

Njegovatelji preuzimaju odgovornost za emocije i probleme drugih, stalno pokušavajući „popraviti“ situacije da bi se osjećali potrebnima. Često odgađaju vlastite planove da utješe prijatelja ili provedu vrijeme s usamljeničkom roditeljem.

Phil MacLeod ističe: 'Njihovo konstantno stavljanje drugih ispred sebe često vodi do burnouta, kroničnog stresa i fizičkih problema, jer zanemaruju vlastite potrebe za hranom, vježbanjem i snom', piše Daily Mail. 

