Svi mogu negativno utjecati na život i ostaviti osjećaj iscrpljenosti, izolacije, usamljenosti i duboke tuge, tvrdi psihologinja i autorica dr. Lalitaa Suglani
Postoji 6 tipova ljudi koji stalno udovoljavaju drugima, evo kako razbiti tu naviku
Ako stalno osjećate da ne možete reći „ne“ zahtjevima koji vam otežavaju život i uvijek stavljate potrebe prijatelja, rodbine ili partnera ispred svojih, velika je vjerojatnost da ste "people pleaser", osoba koja stalno pokušava ugoditi drugima. To je česta osobina, no intenzitet se razlikuje: jedna osoba može se nasmijati šali koja joj nije smiješna, dok druga pristane na dvotjedni odmor koji ne želi i kojemu ne može priuštiti.
Psiholozi ističu da postoji šest tipova people pleasera: izbjegavatelj sukoba, prekomjerni prilagoditelj, njegovatelj, pretjerani uspješnik, tražitelj potvrde i kameleon. Svi mogu negativno utjecati na život i ostaviti osjećaj iscrpljenosti, izolacije, usamljenosti i duboke tuge, tvrdi psihologinja i autorica dr. Lalitaa Suglani iz Birminghama.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Prvi korak prema promjeni, kažu stručnjaci, je prepoznavanje vlastitih obrazaca ponašanja.
Izbjegavatelj sukoba
Ovaj tip 'people pleasera' čini sve da održi mir – čak i ako to znači da zanemari vlastita mišljenja ili vrijednosti. Često pristaje na aktivnosti ili posjete koje ne želi, samo da izbjegne potencijalni sukob. Phil MacLeod dodaje: „Većinu vremena ne žele ići na društvene događaje, ali na kraju se ipak tamo pojavljuju.“ Dr. Suglani objašnjava da takvi ljudi često završavaju osjećajući se izolirano, frustrirano i ogorčeno.
Prekomjerni prilagoditelj
Taj tip poznat je i kao „osoba koja uvijek kaže da“. Čak i kada su preopterećeni, teško postavljaju granice. Često preuzimaju previše obaveza samo da ugode drugima, a najčešće ih nalazimo u radnom okruženju, ljudi koji kažu „da“ novom projektu iako nemaju kapaciteta završiti prethodni, ostajući budni do kasno kako bi sve dovršili.
Dr. Suglani objašnjava da ovakvo ponašanje često potječe iz djetinjstva, kada su djeca bila hvaljena samo za uspjeh u školi ili za poslušnost, učeći da moraju biti ugodna i perfekcionistička kako bi zaslužila ljubav i potvrdu.
Pretjerani uspješnik
Slično prekomjernom prilagoditelju, pretjerani uspješnik povezuje vlastitu vrijednost s postignućima. Kao dijete učio je da je pohvala ili ljubav vezana uz uspjeh. Kao odrasla osoba, traži potvrdu kroz prekomjerni rad i stalno nastoji biti savršen.
Dr. Suglani dodaje: „Oni svoje vrijednosti mjere prema učinku i često djeluju visoko funkcionalno, motivirani tjeskobom. Uvijek su tu za druge da bi zaslužili priznanje.“
Primjer: volontiranje na poslu kako bi drugi primijetili trud, iako ne vole biti u centru pažnje i teško priznaju vlastite zasluge.
Njegovatelj
Njegovatelji preuzimaju odgovornost za emocije i probleme drugih, stalno pokušavajući „popraviti“ situacije da bi se osjećali potrebnima. Često odgađaju vlastite planove da utješe prijatelja ili provedu vrijeme s usamljeničkom roditeljem.
Phil MacLeod ističe: 'Njihovo konstantno stavljanje drugih ispred sebe često vodi do burnouta, kroničnog stresa i fizičkih problema, jer zanemaruju vlastite potrebe za hranom, vježbanjem i snom', piše Daily Mail.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+