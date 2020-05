Postoji 6 vrsta snova: Jedni će vas pročistiti, a drugi osnažiti

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Noćne more, strah i očaj: Čak 27% Hrvata pati od nesanice

Obratite pažnju na ono što ste sanjali pa pokušajte to povezati s onime što vam se dogodilo prije, a možda i nakon određenog sna. Naši snovi nam često pokušavaju nešto reći, pomoći u rješavanju problema, najavljuju budućnost...

POGLEDAJTE VIDEO: Čudne stvari koje naše tijelo radi kad utone u san

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Postoji šest osnovnih vrsti snova:

1. Snovi koji pročišćavaju

Svi mi, manje više, imamo emocionalne ispade. Postoje dani i događaji koji nas čine vrlo emotivnima, i to do te mjere da to počinje duboko utjecati na nas.

Pročišćavajući snovi pomažu da se iz nas izbace loše emocije, zapravo emocionalni otpad. Ti snovi su uglavnom katarzične prirode - oslobađanju nas i vode duhovnoj ravnoteži. Pomažu nam da se tijekom emotivnih prevrata osjećamo lakše, bolje, smiruju nas...

Foto: Fotolia

2. Snovi iz kojih učimo

Takvi snovi imaju moralnu lekciju ili poruku skrivenu u njima. Pojavljuju se kada smo možda suočeni s nekom dilemom ili nečim drugim u našim životima.

Ova vrsta snova usredotočena je na rješavanje dileme, odabir pravog puta. Ponekad je to jasno i očigledno, a ponekad je potrebno dobro razmisliti koja je poruka sna.

3. Snovi koji rješavaju probleme

Ovo su najčudnije vrste snova. To su snovi koji dolaze iz naše podsvijesti, a tamo se i sakuplja većina naših svakodnevnih problema. Ipak, ne uspiju svi doprijeti do tog skrivenog kuta mozga tako da rješenja problema ostaju zakopana duboko u podsvijesti.

Kroz snove izlaze iz te dubine uma i pomažu nam riješiti probleme koje imamo u budnom životu. Takvi snovi su dio života mnogih znanstvenika, pa čak i nekih poznatih.

Foto: Dreamstime

4. Snovi vrlo intuitivnih ljudi

To su snovi puni slutnji i predviđanja koji rade na razini intuicije, a pomažu ljudima kod kojih je intuicija vrlo izražena. Takvi snovi mogu vam govoriti o događajima koji će se tek dogoditi u vašem životu.

Ako imamo sreće, takvi snovi bi nam mogli reći i kako da se spasimo od problema ili napetosti koje nas očekuju.

5. Ovi vode na duhovno putovanje

U ovom slučaju se radi o snovima koji se temelje na duhovnom putu nekog čovjeka. Oni nas usmjeravaju u pokušajima da ostanemo na kvalitetnoj duhovnoj razini. Ako skrenemo s pravog puta, ti snovi će nas upozoriti na to.

Svatko bi trebao slušati svoje snove jer nam oni pomažu razumjeti što je dobro za našu duhovnost, a što ne.

Foto: Dreamstime

6. Snovi zbog vanjskih utjecaja

To su snovi koji se temelje na dnevnim događajima. Dijelovi našeg svakodnevnog života ostaju u našem podsvjesnom umu i doprinose stvaranju ovakvih snova.

Takvi snovi se mogu činiti poput našeg uobičajenog života, ništa posebno niti spektakularno. No, ponekad pomažu da se neki događaj sagleda iz drugog kuta i tako bolje razumije, otkriva portal consciousreminder.com.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Noćne more, strah i očaj: Čak 27% Hrvata pati od nesanice

POGLEDAJTE VIDEO Tarik Filipović: #ZAJEDNO24SATA