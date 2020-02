Postoji velika razlika između noćnih mora i noćnih strahova

Oko 85 posto ljudi povremeno ima noćne more, a one se najčešće definiraju kao živopisni i uznemirujući snovi zbog kojih se budimo iz sna. Od osam do 29 posto odraslih u prosjeku ima jednu noćnu moru na mjesec, a do šest posto ljudi noćne more doživljava barem jednom na tjedan, pokazala je studija kalifornijskog Centra za san EOS.

Vrlo je važno razlikovati noćne more od noćnih strahova. Ovi potonji su puno neugodniji oblik i tijekom njih srce lupa i do 180 puta u minuti te se javljaju u prvim fazama sna. One "obične" noćne more javljaju se pred jutro. Noćni strahovi pogađaju od tri do pet posto ljudi, a najčešće su uzrokovani stvarnim traumama te ih se savjetuje liječiti razgovorom sa psihologom, piše Time Healtland.

Iako je pravi uzrok noćnih mora nepoznat, utvrđeno je kako na njihovu učestalost utječe stres, alkohol, antidepresivi, narkotici i traume.

- Također, žrtve noćnih mora su često kreativni ljudi s velikom maštom - kaže voditelj EOS centra Matthew Mingrone.

On savjetuje neopterećivanje noćnim morama, jer bi pridavanje značenja moglo proizvesti kontraefekt i potaknuti razmišljanje o negativnim scenarijima prije spavanja, a to će samo potencirati njihovo nastajanje. Pomažu tehnike opuštanja, koje su osobito korisne u prvim trenucima nakon buđenja.

Muškarci češće sanjaju nasilje, a žene gubitak bliskih ljudi

Bježanje od čudovišta, osjećaj paralize, kašnjenje na važan dogovor, smrt voljene osobe te gubitak kose i zuba najčešće su noćne more koje uznemiruju muškarce i žene.

Muškarci češće imaju noćne more o nasilju i sukobima, a žene više brinu napadi ili gubitak nekoga bliskog, pokazala su istraživanja. Žene također sanjaju intenzivnije i strašnije more od muškaraca zbog promjena u tjelesnoj temperaturi, koju uvjetuje promjena razine hormona tijekom menstrualnog ciklusa.

