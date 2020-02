'Budila sam se tjedan dana bez budilice - evo što sam naučila'

Prezirem zvuk budilice. Nema veze koju melodiju odaberem, jednako je iritantna. Iskušala sam sve: od omiljene pjesme, pjeva ptica do neutralne zvonjave - piše novinarka Valentina Resetarits za Businessinsider.

Navodi kako vjeruje da su se i drugi susreli s istim problemom, pa je zato odlučila tijekom tjedna pokušati se buditi bez budilice.

Foto: Dreamstime

- Ne radim to samo zbog zabave, nego i zato da dokažem nešto. Pisala sam članak o tome kako je buđenje u sedam ujutro od ponedjeljka do petka štetno za zdravlje. To je sat vremena ranije nego što se inače budim. Zamolila sam ljude da mi pišu o svojim iskustvima, i dobila sam poruke iz cijelog svijeta, od Nizozemske do Novog Zelanda - nastavila je Valentina pojašnjavajući kako mnogi dijele njezin problem i osjećaju kako im produktivnost opada zbog ranijeg ustajanja.

Ne opiri se unutrašnjem satu

- Dobra vijest je što ljudi poput mene ne umišljaju problem. Postoji znanstveno objašnjenje fenomena kojeg zovu društveni jetlag i on je odgovoran za te simptome - nastavila je novinarka pojašnjavajući kako se unutrašnji sat svakog pojedinca razlikuje. Zato su neki ranoranioci, a drugi bolje funkcioniraju noću. Ako stalno radimo protiv sebe, pojavit će se i zdravstvene posljedice.

Foto: Dreamstime

Stoga je sama iskušala teoriju o tome te odlučila poslušati vlastiti unutrašnji sat. Budila se bez budilice, a pritom je pazila da ekrane ne koristi nakon zalaska sunca. Danju je širom otvarala zastore kako bi upila što više dnevnog svjetla.

Upozorila je šefove i kolege da će možda tijekom tjedna kasniti na posao, no pretpostavljala je da neće spavati do podneva.Obično ustaje oko osam, a kaže kako se probudi i prije nego što se oglasi alarm.

Ponedjeljak

- Navečer sam išla spavati oko 11 sati, a ustala sam u 8.06. Oko devet kolege su me došli pitati jesam li započela s eksperimentom. Nisu mogli vjerovati kad sam rekla da jesam. Smijali su mi se da sam točnija nego kad se budim uz budilicu - pojašnjava Valentina i priznaje kako je malo varala, odnosno nije se u potpunosti oslonila na svoj unutrašnji sat.

Probudila se sa zrakama sunca, a onda je pogledala koliko je sati, bilo je 7.05, pa se okrenula na drugu stranu i zaspala. Kazala je kako joj je bilo teško ustati se, a tijekom večeri se borila s nagonom da uključi rasvjetu. Kazala je i kako je dobra strana činjenice da si je uskratila mobitel i rasvjetu te druge ekrane u tome što je čovjek prisiljen ići ranije na spavanje.

Utorak

- Otišla sam spavati u 23 sata, a ustala sam se u 8.03. Opet sam varala, no nije bilo namjerno. U pola sedam sam se kratko probudila, provjerila koliko je sati i zatim nastavila spavati - priznaje novinarka i kaže kako nema pojma zašto se budi ranije. Smatra da je to zbog straha da ne prespava. Postoji razlog zašto je zdravije buditi se bez alarma. Kad se razina melatonina u krvi tijekom večeri podigne, postajemo umorni i idemo spavati.

Foto: Dreamstime

- Kad se tijekom jutra spusti, budimo se. Problem s alarmom je što nas čupa iz sna iako razina melatonina u krvi nije kakva bi trebala biti, pa se zbog toga čitavog dana osjećamo slomljeno. Ipak, ja sam se drugog dana bez budilice osjećala svježe i odmorno - pojašnjava novinarka i tvrdi kako se tijekom tjelovježbe također osjećala bolje i bez problema je savladavala zadatke.

- Sat plesa mi završava oko 21.00 i već sada znam da će mi danas biti teško zaspati. Obično imam taj problem kad se bavim sportom u večernjim satima - nastavila je.

Srijeda

- Probudila sam se točno u 8.00, a večer prije sam legla u 23.30. Uspjela sam. Jutros nisam gledala na sat kad sam otvorila oči. Osjećala sam se odmorno i svježe. Tek sam naknadno provjerila koliko je sati i bilo je točno 8.00. Kako sam i predvidjela, to je moje najbolje vrijeme za buđenje i treba mi točno osam sati sna - objašnjava ona. Kaže kako je sudjelovala na konferenciji o kronobiologiji pripremajući se za ovaj eksperiment.

- Kronobiologija istražuje unutrašnji sat i već je dugo predmetom ozbiljnih istraživanja. Čak su trojica znanstvenika dobila Nobelovu nagradu za istraživanje na ovom području 2017. godine. Dešifrirali su genetski mehanizam koji proizlazi iz unutrašnjeg sata voćnih mušica - nastavlja Valentina.

Foto: Dreamstime

Dodaje kako su ljudi, kad je riječ o unutrašnjem satu, sličniji voćnim mušicama nego što misle. Taj sat čak određuje koji će lijekovi djelovati na nas, a koji neće. Nakon dana provedenog sa stručnjacima, novinarka je bila uvjerena da nam je čitav život podređen tom unutrašnjem satu. Toliko se oduševila idejom da će se do kraja tjedna buditi bez budilice, da je naručila dostavu usisavača za sljedeće jutro u devet.

Četvrtak

- Bila sam previše optimistična dan ranije. Probudila sam se u 8.48, a na spavanje sam išla u ponoć. Dogovarajući dostavu, nisam računala da ću s kolegicama završiti u baru kasnije iste večeri. Slabo spavam kad popijem alkohol, a pila sam samo malu pivu i koktel od jagode. I opet, ležala sam u krevetu i nisam mogla zaspati do ponoći - iskrena je autorica. Uspjela se preuzeti dostavu, a za posao se spremila u samo 12 minuta.

Petak

- Na spavanje sam legla oko 23.30, a ustala sam u 8.35. Spavala sam nešto duže nego prvog dana eksperimenta, no petkom to nije problem jer radim od kuće. No sad imam dojam da mogu sama odrediti kad je vrijeme za ustajanje. Kad otvorim oči, mogu osjetiti da je oko 8.30 - nastavila je ona.

Foto: Pexels.com

Pomišlja kako je uzrok možda i u činjenici da se nakon pet dana naviknula na dnevno svjetlo u spavaćoj sobi. Tijekom tjedna nije osjećala umor, iako se prije eksperimenta u vrijeme ručka i tijekom poslijepodneva znala osjećati pospano. No ovog tjedna bila je svježa, a umor je osjećala tek oko 22.30.

Subota

- Legla sam oko ponoći i probudila sam se u 8.17. Nije li to nevjerojatno? Iako je subota i mogla sam spavati koliko želim, osjećala sam se potpuno odmorno u 8.17. Dovoljno rano da naživciram dečka koji se kasnije vratio s puta i vjerojatno je htio spavati - nastavila je Valentina. Javila se Facebookom obitelji u Austriji. Nije im rekla za eksperiment, no majka je odmah primijetila da djeluje odmorno i svježe te da su joj nestali podočnjaci.

- Činjenica da se svaki dan budim u isto vrijeme bez alarma znači da sam pronašla svoj unutrašnji sat. Dodatno, to pokazuje da moj sadašnji životni stil odgovara mom unutrašnjem satu - zaključila je ona. Osvrnula se na nedavno istraživanje Sveučilišta u Coloradu koje je pokazalo da je oko 40 posto ljudi koji često izmjenjuju dnevna i noćna dežurstva na poslu sklonije razvoju dijabetesa tipa 2. Ranija istraživanja pokazala su da su ljudi koji pate od društvenog jetlaga skloniji bolestima srca, depresiji i pretilosti.

Nedjelja

- Išla sam na spavanje u 00.55, a probudila sam se u 9.38. Otišla sam u kino i zato sam legla kasnije nego inače. Nedjelja je jedini dan u tjednu kad se nisam morala probuditi prije devet. Tjedan bez budilice odrazio se i na moju fizičku spremnost. Išla sam s dečkom na planinarenje. Odlučili smo se na težu stazu, no ja sam otkrila da mi je sve nekako lakše nego inače. Čak i najstrmiji obronci bili su mi lakši nego njemu - pojasnila je.

Foto: Dreamstime

Povratak budilici

Probudila sam se u 5.40 nakon što sam spavala od 22.15. Povratak u realnost. Probudila sam se na vrijeme da uhvatim vlak nakon što sam završila eksperiment. Prisjetila sam se koliko je užasan zvuk budilice. No ne samo to. Primijetila sam koliko sam umorna nakon čitavog dana jer moram ustati tako rano.

Kao da mi dan bježi poput nekog mutnog filma pred očima. Radujem se odlasku na spavanje u večernjim satima svjesna da nema spasa kad se probudim. Mogu govoriti samo iz osobnog iskustva, no ovaj tjedan mi je pokazao da sam bolje kad slušam svoj unutrašnji sat - završila je Valentina.

