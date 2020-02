Posudite ga od mališana: Baby ulje super za njegu suhe kože

Devet od deset novopečenih mama priznalo je da upotrebljavaju bebine kozmetičke proizvode, pokazalo je britansko istraživanje.

To je svojedobno radila i Victoria Beckham. Slavna trendseterica posuđivala je dječje ulje od kćeri Harper i upotrebljavala ga kao hidratantno sredstvo.

Da bi koža bila svileno meka, najbolje ga je nanijeti nakon tuširanja ili kupanja. No ulje može poslužiti i za skidanje šminke, osobito maskare. Make up ćete skinuti i vlažnim maramicama za bebe. Odaberite one bez alkohola i mirisa jer su najnježnije prema koži te će je najbolje osvježiti. A u kozmetičkoj torbici dobro je imati i dječje štapiće za uši. Idealni su za popravljanje pogrešaka pri nanošenju tuša.

Kreme za sprečavanje pelenskog osipa pomoći će i odraslima, i to kod zacjeljivanja rana te ogrebotina. A iz istog razloga njome je dobro namazati i “svježe” tetovaže. Većina tih krema, osobito ako sadrže cink oksid, djelotvorne su u borbi protiv prištića. One će umiriti kožu i prištić će se brže “povući”.

Dječji puder odlično upija masnoće pa ako ga nježno umasirate u vlasište, kosa će biti manje masna te imati više volumena. Nagnite se i dobro razbarušite kosu da maknete višak pudera.

