S ciljem da se zaustave negativni trendovi deforestacije i ispuštanja stakleničkih plinova, dr.sc. Dušan Jelić, Goran Ladišić i Martina Šimunković, troje entuzijasta i ljubitelja prirode i ekologije, okupili oko projekta O2.

- O2 je projekt razvoja osviještenosti i potrebe zaštite šuma kroz socijalno pogonjenu sadnju stabala tj. šuma. Osmislili smo lako dostupne proizvode kojima želimo potaknuti osvještavanje baš svakog pojedinca na društveno odgovorno ponašanje. To su Koogle Earth i Forest In The Box s inovativnom formulom koja omogućava korisniku da sam uzgoji stablo te Seed Bombs, biorazgradive kuglice sa sjemenkom drveta. Sve sjeme ima deklaraciju porijekla (certifikat), a u ponudi su samo autohtone i neinvazivne vrste- rekao je prošle godine Goran Ladišić, jedan od pokretača ovog projekta, za Graziu.hr

Projekt je započeo kao prodaja kugli i sadnica u kutijama da svatko uzgoji svoje stablo, a sada su otišli na višu razinu s pošumljavanjem šuma dronom. Sutra, 16. rujna, održat će se pošumljavanje Grubišnog polja pomoću bespilotne letjelice odnosno drona. To će biti prva sadnja šuma dronom u Europi. Pošumljavanje dronom smanjuje i potrebu za ljudima i troškom.

Cilj Projekta O2 je poticanje osobne ekološke aktivnosti koja donosi zadovoljstvo, osjećaj korisnosti, pripadnosti i motivacija kojom pojedinac potiče okolinu na isto. Proizvodi iz projekta O2 su lako dostupni na tržištu, lokalno proizvedeni, cjenovno prihvatljivi, dizajnerski osmišljeni i estetski oblikovani te društveno i ekološki korisni.

