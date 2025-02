Posvađali se u beach baru 'na mrtvo' pa napravili megautrku

Kako bi dokazali svoju teoriju o tome tko je jači i izdržljiviji - trkači ili plivači, u jednom beach baru na otoku Oahu, u blizini Honolulua, burno su se posvađali vojnik John Dumbar i trener Gordon Haller. Kad im je u raspravu uletio i mornarički časnik John Collins pokazavši tekst u novinama u kojem je stajalo da je najjači sportaš na svijetu - biciklist, tad izuzetno popularan Eddie Merckx, stvari su kulminirale na brzinu organiziranom prvom Ironman utrkom na kojoj je 18. veljače 1978. godine na Havajima nastupilo 15 muškaraca, od kojih su 12 završili utrku. U jednu iscrpljujuću spojene su tri postojeće utrke: plivačka - The Waikiki Rough Water Swim dužine 3,8 km, biciklistička The Oahu Bike Race duga 180 km i trkačka The Honolulu Marathon 42,2 km.

