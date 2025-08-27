Obavijesti

LIJEPA GESTA

Potekle suze radosnice: Ugostitelji nagradili kuharicu autom nakon 20 godina rada

Piše Goran Ivanović,
Potekle suze radosnice: Ugostitelji nagradili kuharicu autom nakon 20 godina rada
Foto: Facebook/Zeleni kut

Jasna Jakšić proslavila je 20 godina rada u Zelenom kutu, a vlasnici Puškarići joj kao znak zahvalnosti darovali auto. Njezine suze radosnice pokazale su poseban odnos zaposlenice i poslodavca

U Zelenom kutu, poznatom restoranu i izletištu na Mrežnici, jučer je vladalo posebno ozračje. Osim što su proslavljena tri rođendana, tim je povodom obilježen i veliki jubilej - 20 godina rada djelatnice Jasne Jakšić.

Kako bi joj zahvalili na dugogodišnjoj predanosti, vlasnici, obitelj Puškarić, pripremili su joj poseban dar. Jasna je dobila osobni automobil, kojime joj je obitelj željela pokazati koliko cijene njen trud i odanost.

- 20 godina je puno, u 20 godina svega smo prošli, radosti, sreće, lijepih i manje lijepih trenutaka, ali izdržali smo zajedno, počevši kao 'jedna od' djelatnica, s godinama si postala dio obitelji, više od radnika, više od prijatelja, objavili su članovi obitelji Puškarić na Facebook profilu Zelenog vrha.

Foto: Facebook/Zeleni kut

- Ovim putem se želimo zahvaliti na svemu što si napravila za nas, na svemu što si trpjela za nas, na svemu što radiš za naš Zeleni kut i naše goste, nastavili su.

Kada su joj predali ključeve i odveli je do parkirališta, Jasna je otkrila svog novog limenog ljubimca. Emocije nisu mogle biti zadržane potekle su suze radosnice. Ovaj trenutak lijepo pokazuje kako odnos poslodavca i zaposlenika može biti ispunjen poštovanjem i međusobnom zahvalnošću.

Foto: Facebook/Zeleni kut

- Ovaj mali znak pažnje neka te služi dugi niz kilometara, a tebi želimo još više kilometara u našoj kuhinji i još dugi niz godina uz nas, zaključili su, piše KAportal.
 

