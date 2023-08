Potpetice koje volimo: Od blok pete do super dugačke i tanke

Modne transformacije tijekom života raznolike su - mlade cure prihvaćaju mega štikle u svečanim prigodama, a kad se zaposle uviđaju prednost salonke, cipele s nižom potpeticom. Kad žele nešto udobnije, nose blok petu, a za party dane idealne su one s platformom. U njima je lako djelovati visoko. No sve su danas na popisu, modne kuće trude se kako bismo imali što za birati te kroz stilove provlače zapravo razne varijante.

Foto: Jimmy Choo / Manolo Blahnik

Stiletto

Ove potpetice obično imaju oko desetak centimetara te su dolje sasvim uske i tanke.

Dizajn su proslavili dizajneri s polovice prošloga stoljeća Salvatore Ferragamo, Roger Vivier i André Perugia, koji su ih po prvi puta predstavili kao idealan dodatak večernjim izdanjima za slavne dame.

Puna peta

Danas ih nalazimo kao udobnu alternativu te kad želimo posebno ukrašenu cipelu jer zna biti dosta ukrašena. Postala je hit u osamdesetima, kao opcija za one koje žele poseban večernji detalj, a štikla klasične forme ne dolazi u obzir.

S vremenom se ustalila kao jedan od hitova party sezone.

Kitten

Majušna i tanka, vladala je trendovima tijekom pedesetih kad su je dame nosile na suknje široke forme. Sama cipela ima karakterističan vrh u špic, a takvu je nosimo i danas.

Iako ove sezone biramo i takve natikače, vrlo ukrašene i dotjerane. Kitten cipela idealna je na suknje, ali i odijela, stilu daje predivan, ženstveni dojam.

Blok peta

Također kao sinonim za udobnost, odlična je alternativa onima koji žele cipele s potpeticom, no da su lakše za hodati.

Punija je peta hot već desetljećima, uvukla se u svakodnevne trendove te je popularna kao dnevna varijanta za ured i slično. Naravno, ima i glamurozno lice za izlaske.

Platforme

Stiže iz sedamdesetih, kad je disko era donijela na scenu dizajn ukrašen šljokicama.

Danas su one nešto jednostavnije, no potpetica je s platformom ekstremno visoka, do 15 centimetara. Treba u tome znati hodati, stoga nije loše prije izlaska - malo vježbati kod kuće.

Potpetica neobičnog dizajna

Ove varijante predlažu razni modni autori više umjetničkog usmjerenja - imamo razne varijante, od slova do nekih zabavnih rješenja.

Uglavnom ih biraju žene kreativnog karaktera, koje od cipele žele nešto uistinu posebno.