Potpuni amater naslikao sliku: Za nju sada nude 90 tisuća kuna

Iako nema pojma o slikanju, ovaj mladić odvažio se na umjetnički pothvat i uspio naslikati dvije slike od kojih je jednu stavio na E-bay aukciju. Nije mogao vjerovati koju cijenu je dostiglo njegovo djelo

<p>U <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=3627406930626081" target="_blank">videu </a>ovaj mladić sarkastično tvrdi kako stvara izvanredna umjetnička djela te istovremeno pokazuje koje akrilne boje koristi. Zatim gleda video u kojem se prikazuju tehnike crtanja. U tom videu mu se svidjela jedna tehnika slikanja koju će on koristiti, a radi se o stavljanju boje na platno te razvlačenje iste pomoću ravne plohe. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Restauracija pošla po krivu: Djevica Marija izgleda kao da se našminkala za izlazak</p><p>Nakon toga dečko pokazuje kako se izvodi ta tehnika, a boje koje je koristio su crvena, žuta, narančasta, plava i nijanse zelene. Dodao je još i šare tapkanjem boje, te je prste umočio u crnu boju i cijeli rad prošarao crnim rukama. Zatim je prešao na drugi rad i krenuo s crnom raditi veliki krug na platnu. Na kraju je to ispalo poput 'svjetla na kraju tunela', a još je i dodao raznobojne kružiće po slici. Tu sliku s kružićima je stavio na E-bay i za početnu cijenu stavio 100 dolara ili 640 kuna - fore radi.</p><p>No, ubrzo je ostao šokiran - nakon nekog vremena cijena ovog umjetničkog djela porasla je na 14.900 dolara što je oko 95 tisuća kuna. To je zaista nevjerojatna cijena za ovakvu sliku i amaterskog umjetnika.</p><p>- Ovo je za moju učiteljicu iz likovnog koja mi je davala loše ocjene jer je mislila da namjerno loše crtam - zaključio je mladić na kraju video pokazujući na ogromnu svotu novaca koju je dobio za svoje umjetničko djelo.</p>