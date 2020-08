Ka\u017ee kako nikada nije bila zadovoljna izgledom poprsja jer je nosila najmanji mogu\u0107i grudnjak pa je prije 15 godina po\u010dela planirati kako ih pove\u0107ati silikonskim implantatima. Za usporedbu, najmanja ko\u0161arica grudnjaka je A, slijede B, C, D i E, a najve\u0107a je F. Tracy se odlu\u010dila za E veli\u010dinu grudi. S tom veli\u010dinom je, ka\u017ee, jako zadovoljna.

- Mrzila sam svoje male cicke sa 18 godina. Bile su male, neujedna\u010dene i nesimetri\u010dne, jedna bradavica je gledala prema istoku, druga prema zapadu. Skrivala sam svoje tijelo pod velikim majicama i vre\u0107astim haljinama. U \u0161koli sam trpjela izrugivanja i zlostavljanja. Zvali su me 'daska za peglanje' i 'Tiny Tits Tracy' - ispri\u010dala je zadovoljno se gledaju\u0107i u ogledalo.

- Imala sam tada de\u010dka, ali nikada nisam imala hrabrosti pred njim skinuti majicu i grudnjak - dodala je, uzdahnula\u00a0pa rukama lagano pre\u0161la preko svoje dvije najbolje prijateljice.

Kada je sakupila dovoljno novca za prvi zahvat, ve\u0107ina obitelji joj je govorila da je glupa \u0161to to ide napraviti, ali ona ih je ignorirala. Kazala im je da je to njezino tijelo, i njezin izbor. Otputovala je iz malog gradi\u0107a Aylesburyja u London.

- Bila sam eufori\u010dna kada su mi prvi put skinuli zavoje. Imala sam nove grudi i bila sam to nova ja. Bio je to naj\u010dudesniji trenutak ikad. Prvi put u \u017eivotu sam se osje\u0107ala ugodno u svojem tijelu. Zavoljela sam svoje nove obline. Odmah su me napunile samopouzdanjem - ispri\u010dala je i dodala kako joj danas ljudi \u010desto pohvale kako dobro izgleda, posebno mu\u0161karci kojima o\u010di \u010desto u prolazu ostanu 'zalijepljene' za njezino poprsje.

- Govore mi da izgledam nevjerojatno, isti oni koji su me prije ignorirali - dodala je.

Nakon prve operacija uslijedila je korektivna, kako bi joj bradavice bile savr\u0161eno postavljene.

Stvari su se zakomplicirale prije sedam godina. Ostala je trudna sa drugim djetetom, a grudi su je po\u010dele sve vi\u0161e boljeti. U po\u010detku je mislila da su bolovi povezani sa trudno\u0107om i hormonima, ali postajalo je sve gore pa je posjetila lije\u010dnika.\u00a0

Ispostavilo se da su joj silikonski implantati pukli.

- Bila sam prestravljena. \u010citala sam o takvim slu\u010dajevima u novinama, mislila sam da se to meni ne mo\u017ee nikada dogoditi. Tada je uslijedilo mukotrpno \u010dekanje na operaciju. \u010cekala sam \u010detiri mjeseca, odnosno dok nisam rodila - rekla je.

Tra\u017eila je od\u0161tetu od kirurga koji joj je umetnuo te silikone, a su\u0111enje jo\u0161 nije zavr\u0161eno. U me\u0111uvremenu je oti\u0161la u drugu\u00a0londonsku kliniku i 'popravila' grudi.

- Prvo mi je kirurg uklonio rasprsnule implantate i izvadio silikon koji je procurio u tkivo dojke. \u0160est tjedana kasnije vratila sam se pod no\u017e kada su mi stavili nove silikonske implantate. Znam da bi mnoge \u017eene nakon ovakvog iskustva se vratile na prirodne grudi, ali ja sam zadovoljna ovako - ispri\u010dala je.

Novi \u0161ok uslijedio je 2015. godine kada se odlu\u010dila baviti bodybuildingom. Drasti\u010dno je promijenila svoj re\u017eim prehrane i vje\u017ebanja kako bi bila vitkija. Postotak tjelesne masno\u0107e se brzo smanjivao, a prva je nestala ona u grudima.\u00a0 Grudi su joj izgubile volumen, a ona je pala u o\u010daj. Zar opet?

- Voljela sam svoje mi\u0161i\u0107e i svoje seksi grudi, ali vi\u0161e nisu izgledale kako treba pa sam odlu\u010dila oti\u0107i pod no\u017e \u010detvrti put. \u017deljela sam da budu jo\u0161 ve\u0107e. Imala sam tanak struk i znala sam da \u0107e bi ve\u0107e grudi dati siluetu ze\u010dice o kakvoj sam oduvijek ma\u0161tala - dodala je.

Na novi zahvat je oti\u0161la u Tursku, u Istanbul gdje su joj izvadili stare umetke i stavili nove.

- Nevjerojatne su. Osje\u0107am se seksepilno kao nikad u \u017eivotu. Volim ih pokazivati naokolo - rekla je ponosno pa spustila dekolte na ionako oskudnoj majici, prenosi The Sun.

Potrošila 185.000 kn na grudi: 'Volim ih pokazivati naokolo...'

Mrzila sam svoje cicke. Bile su male i nesimetrične, jedna bradavica je gledala prema istoku, druga prema zapadu. Skrivala sam svoje tijelo pod velikim majicama, rekla je ova Britanka

