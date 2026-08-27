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INJEKCIJE FILERA

Povećanja penisa u porastu, ali muškarci se žale: Žene nas šalju na popravak, 'preveliki' smo...

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 3 min
Povećanja penisa u porastu, ali muškarci se žale: Žene nas šalju na popravak, 'preveliki' smo...
Foto: 123RF
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Estetska kirurginja koja se bavi injekcijama filera za penis otkrila je kako joj posao cvjeta, no priznala je da se neki muškarci vraćaju jer im partnerice kažu da su sada 'preveliki' za njih

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Dr. Lucy Glancey (48), koja vodi intimnu kliniku na Harley Streetu u Londonu, izvodi razne postupke na najintimnijim dijelovima tijela muškaraca i žena. Tvrdi kako je potražnja za povećanjem penisa filerima naglo porasla. Dok je u 2023. godini takav zahvat obavljala otprilike jednom tjedno, danas ga izvodi i do osam puta češće. Prema njezinim riječima, postupak je najpopularniji među muškarcima srednje dobi, iako se za njega odlučuje i sve više mlađih muškaraca.

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Ogroman porast potražnje

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Postupak, čija se cijena u njezinoj klinici kreće od otprilike 3900 do 9750 eura po tretmanu, prvenstveno je namijenjen povećanju obujma. Dr. Glancey objašnjava kako je maksimalno moguće povećanje obujma pomoću filera oko 2,5 centimetra, iako je za postizanje tog rezultata ponekad potrebno više sesija, ovisno o duljini penisa. Iako neki klijenti traže i više, ona im to ne savjetuje.

Unatoč tome, neki se vrate s neobičnom pritužbom.

​- Imala sam nekoliko klijenata koji su se vratili i rekli da neko vrijeme neće stavljati više filera jer im je partnerica rekla da su sada preveliki - izjavila je dr. Glancey za britanske medije.

Dodala je kako je zahvat sve popularniji jer su ljudi postali svjesniji da takva opcija uopće postoji. Pacijentima se savjetuje da se suzdrže od spolnih odnosa dva tjedna nakon tretmana.

​- U početku je filer prilično savitljiv, pa prerano korištenje kondoma može ostaviti otisak na bazi i uzrokovati udubljenje. To je kao mokri beton koji se još nije stvrdnuo - pojasnila je.

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Kako funkcionira i koji su rizici

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dr. Glancey objašnjava kako je postupak vrlo sličan ubrizgavanju filera u usne te se koriste fileri na bazi hijaluronske kiseline, koji se postupno razgrađuju tijekom sljedećih 12 do 18 mjeseci. Osim povećanja obujma, filerima se mogu korigirati i asimetrija, zakrivljenost ili manji defekti. Ipak, upozorava na velike rizike jer je tržište uglavnom neregulirano.

​- Morate dobro istražiti i otići nekome tko zna što radi. To je tema o kojoj treba govoriti. Postoji mnogo nekvalificiranih praktičara koji se ne znaju nositi s problemima ako nešto pođe po zlu - rekla je.

Kada zahvat izvode nestručne osobe, može doći do stvaranja kvržica, problema s erekcijom, oštećenja mokraćne cijevi, pa čak i do apscesa i infekcija. Ako se filer ubrizga previše površinski, mogu nastati grudice, a ako se ubrizga preduboko, može oštetiti samo tkivo penisa.

​- Sigurnost je važna i ovo nije bezazlen postupak, fileri su medicinski proizvod. Iskušenje ponekad može biti preveliko i muškarci spuste gard. Svatko se može nazvati injektorom - upozorila je dr. Glancey.

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Psihološki aspekt i šira slika

Woman with tape measure that measures penis - Latina woman
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Iako potražnja za ovim zahvatom raste, podaci Međunarodnog društva estetske plastične kirurgije (ISAPS) pokazuju kako povećanje penisa ne spada među pet najpopularnijih estetskih operacija kod muškaraca. Na vrhu ljestvice su operacija očnih kapaka, smanjenje muških grudi (ginekomastija), liposukcija, operacija nosa i presađivanje masnog tkiva u lice.

Stručnjaci također naglašavaju psihološku pozadinu. Velik broj muškaraca koji traže povećanje penisa zapravo ima organ prosječne veličine, ali pate od "penilnog dismorfnog poremećaja", psihološkog stanja zbog kojeg svoj penis doživljavaju manjim nego što on uistinu jest. Zbog toga se često prije bilo kakvog zahvata preporučuje psihološko savjetovanje kako bi se utvrdili stvarni motivi i očekivanja pacijenta. Za razliku od minimalno invazivnih filera, kirurške metode poput presijecanja suspenzornog ligamenta nose znatno veće rizike, uključujući ožiljke, infekcije, deformacije, pa čak i erektilnu disfunkciju ili skraćivanje penisa.
 

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