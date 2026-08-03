Mnogim muškarcima penis se smanji nakon teretane! Evo o čemu se radi i kada ići liječniku

Ljeto je u punom jeku, a mnogi muškarci traže načine kako poboljšati svoj izgled – od intenzivnih treninga u teretani do estetskih zahvata za povećanje spolovila. No, za razliku od osjećaja punih mišića i povećanog protoka krvi u mišićima nakon vježbanja, neki nakon treninga primijete sasvim suprotan učinak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Penis | Video: KanalRi

Riječ je o fenomenu poznatom kao "gym penis" ili "gym dick", odnosno privremenom smanjenju penisa nakon fizičke aktivnosti. Prema estetskom medicinskom tehničaru Chrisu Bustamanteu, osnivaču klinike Lushful Aesthetics, riječ je o potpuno normalnoj i prolaznoj pojavi.

Zašto dolazi do smanjenja?

Tijekom intenzivnog treninga tijelo preusmjerava krv prema mišićima, srcu, plućima i koži kako bi zadovoljilo povećane potrebe organizma. Zbog toga u penis privremeno dolazi manje krvi, pa može izgledati manji nego inače.

Neki muškarci to jedva primijete

Bustamante ističe da većina muškaraca doživi određeni stupanj privremenog povlačenja penisa, no razlike su velike. Dok neki gotovo ne primijete promjenu, drugi imaju osjećaj da se penis znatno povukao prema tijelu.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Koji treninzi najčešće uzrokuju ovu pojavu?

Najizraženija je nakon kardio treninga, vrlo intenzivnog dizanja utega ili aktivnosti koje snažno aktiviraju odgovor organizma "bori se ili bježi". U tim situacijama živčani sustav dodatno usmjerava krv prema organima i mišićima koji su najpotrebniji tijekom napora.

Koliko traje?

Nakon što se tijelo ohladi, živčani sustav smiri i protok krvi vrati u uobičajeno stanje, penis se uglavnom vraća na svoju normalnu veličinu u opuštenom stanju. Kod većine muškaraca to se događa unutar nekoliko minuta do sat vremena nakon završetka treninga.

Foto: 123RF/Canva

Oporavak može trajati nešto dulje ako je osoba dehidrirana, pod stresom, konzumirala veće količine kofeina ili dodataka prije treninga, bila izložena hladnoći ili odradila posebno zahtjevan trening.

Psihološki učinak može biti veći od fizičkog

Iako ova pojava ne uzrokuje fizička oštećenja, može izazvati nelagodu. Neki muškarci zbog toga izbjegavaju svlačionice, uspoređuju se s drugima ili strahuju da imaju zdravstveni problem, iako je riječ o normalnoj reakciji organizma.

Stručnjaci upozoravaju da upravo takva zabrinutost može postati veći problem od samog privremenog smanjenja.

Kada treba potražiti liječničku pomoć?

Ako promjena veličine potraje dulje vrijeme ili se pojave bol, poremećaji erekcije, zakrivljenost penisa, utrnulost ili poteškoće s mokrenjem, potrebno je javiti se liječniku radi pregleda.

Foto: DREAMSTIME

Stručnjaci poručuju da muškarci ne bi trebali procjenjivati veličinu penisa niti svoje spolno zdravlje prema onome što vide neposredno nakon treninga. Veličina penisa u opuštenom stanju prirodno varira, a privremeno smanjenje nakon vježbanja smatra se normalnom i bezopasnom fiziološkom reakcijom.