Povijest haltera: Od forme za oblikovanje tijela do vrlo ženstvenih vezica s kopčom

Krojevi i forme koji na određeni način oblikuju tijelo te naglašavaju siluetu, što ovisi o trenutnom idealu ljepote, već stoljećima su dio modne scene. No, halteri, koji su danas često dio kolekcija donjeg rublja te imaju više estetsku, dizajnersku funkciju, nekada su bili obavezni uz čarape i najlonke.

Početak u 1930-tima

Njihova priča započinje tijekom tridesetih godina prošloga stoljeća, u vrijeme kad je neugodni, čvrsti korzet već postao dio prošlosti. No, halter je onda zapravo izgledao drugačije, odnosno taj odjevni predmet bio je dio steznika, spojen s grudnjakom. Danas bismo tako nešto prozvali - body.

Uskoro dolazi do razvoja raznih pojaseva-steznika, od kojih će jedan dio toga na kraju smanjiti se i postati halteri. Naime, dizajneri donjeg rublja odvojili su grudnjak i pojas s trakicama, odnosno halterima te to postaje - komplet.

Kako je sve više žena radilo, tako se javila potreba za što jednostavnijim donjim rubljem, koje su mogle lako svakodnevno nositi, ispod haljina i suknji koje su u to vrijeme vladale scenom.

Te modne forme u 40-tim godinama prošloga stoljeća dobivaju neke nove varijante - oblikuju tijelo na način da ga čine užim, strukiranim. Halteri, trakice s kopčom, bile su obavezne jer u to vrijeme nosile su se samo samostojeće čarape, nije bilo drugih tipova najlonki. Bez haltera, čarape ne bi mogle ostati na bedrima, već bi se spustile, pošto nisu bile elastične kao danas.

Stigle su u modu u to vrijeme i steznik-gaće koje podsjećaju na današnje biciklističke hlače. Uzrok ovom razvoju je popularnost hlača za žene, stoga i rublje opet dolazi u novu fazu.

Novi stilovi tijekom pedesetih

U to vrijeme zadržali su se u svijetu mode zapravo isti stilovi steznika, a evolucija i promjene desile su se na području materijala, no samo neznatno. Naime, žene su još uvijek morale nositi podvezice sve do šezdesetih jer je čarape i dalje trebalo nešto držati na mjestu.

Evolucija u 70-tima

Konačno su sedamdesete uvele promjene, konačno se pojavljuju čarape koje su imale i gornji dio, odnosno gaćice, ono što danas nosimo svakodnevno. Konačno, halteri i trakice s kopčama nisu više nužne.

Tako su halteri ostali u svijetu mode samo kao pojam ženstvenosti, u posebnim modnim kolekcijama ili za prigode kao što su vjenčanja - otuda dolazi i podvezica.

Danas imamo niz varijanti, dio su kolekcija donjeg rublja te dolaze kao dio večernjih ideja, nerijetko su ukrašene čipkom ili nekim posebnim detaljima, kao što su volani i slično.

Popularne su i kao dio stylinga uz haljine koje imaju visoki prorez, ali i na razne minice te slične kreacije ženstvenog predznaka, piše Devilmaywear.