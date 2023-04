Povijest mažoretkinja: Kostime za nastupe su šivale same, a pomponi su im stigli iz Amerike

Kad je 1995. oformljena Hrvatska udruga mažoretkinja, u Hrvatskoj je djelovalo tek desetak mažoret-klubova. Među njima Cavtatski mažoret klub, koji ove godine obilježava čak 50. obljetnicu djelovanja, jer Cavtatske su mažoretkinje aktivno počele djelovati 1973. godine. Prema dostupnim podacima, to su i prve hrvatske mažoretkinje uopće, a prvi nastup djevojaka odjevenih u crno-bijele kostime, po uzoru na društvenu igru šah, bio je mimohod rivom u pratnji Glazbe Cavtat do hotela Albatros, gdje se tada održavao Karneval fest. Djevojke je prije nastupa uvježbavao gospar Antun Kalačić, a kostime su šivale same, uz pomoć obitelji, stoji u odgovoru koje nam je poslao Frano Herendija, čelnik Cavtatskih mažoretki, na temelju priče koju je baš povodom obljetnice, pripremio Ivica Puljić.