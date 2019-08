Vesele mažoretkinje starije od 60 odlučile su osvojiti Zagorje

Ajmo cure, sad okret - znalački objašnjava koreografiju Nevenka Klasić (67) svojim kolegicama, članicama Udruge umirovljenika Gornje Jesenje, ujedno su članicama sekcije Mažoretkinje 60+. Stupaju uz taktove glazbe vješto vrteći palicama kao da su to radile čitavog života, a istina je da su se s njima prvi put upoznale prije jedva dva mjeseca.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Bila sam prije više od 10 godina na manifestaciji u Marinbrodu kraj Petrinje i ondje su nastupale mažoretkinje starije životne dobi. Svojim su nastupom digle dvoranu na noge i to me se jako dojmilo. Uvijek sam razmišljala kako to ostvariti, a onda mi se pružila prilika u ožujku na sastanku udruge umirovljenika. Predsjednik udruge je pitao ima li kakvih prijedloga za unaprijeđenje rada, i ja sam predložila osnivanje mažoretkinja. Nisam očekivala ovakav razvoj situacije, opisuje nam Milka Maligec Štos (73), umirovljena ekonomistica.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Meni se taj prijedlog jako dopao i već istog dana sam razmišljala kako to ostvariti, iako je u ovoj sredini to djelovalo neostvarivo. Čovjek promišlja o podsmijehu, kako će drugi to prihvatiti i slično. No iznenadila sam se kad se čak 17 članica udruge umirovljenika javilo da se želi priključiti novoosnovanoj sekciji. Uzela sam si vremena i na internetu pronašla sve kako bi trebalo izgledati što se tiče kostima. Pozvala sam sve na sastanak i ondje im prezentirala svoju ideju. Dogovorile smo se da imamo bijele tenisice, zlatne šeširiće, štapove ukrašene zelenim i srebrnim motivima te zelene kostime, budući da je to boja naše općine, nastavila je Nevenka Klasić, umirovljena knjigovotkinja. Novca za nabavku materijala, šivanje kostima i rekvizitu nisu imale, nego su dijelom početak rada sekcije financirale iz vlastitih mirovina, a dijelom iz sponzorstava.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Bez sponzora ništa ne bismo mogle ostvariti jer su naše članice mahom žene koje su radile u tekstilnoj industriji i mirovine su vrlo male, pa smo zahvalne svima koji su nam pomogli, istaknula je Nevenka.

Imale su sreće, pričaju, što u njihovom kraju djeluje koreografkinja Tamara Horvat koja inače podučava mlade mažoretkinje, pa su joj se obratile za pomoć. Ona se oduševila idejom te im pokazala nekoliko koreografija.

- No sad ide na porodiljni i čeka bebu, pa ćemo nastaviti razvijati ono što nas je naučila. Dosadašnja koreografija nam traje oko dvije i pol minute, a pokušavamo dodati novih elemenata kako bismo je produljile da traje do pet minuta, objašnjava ciljeve Milka.

Foto: Željko Hladika/24sata

Počeci u svibnju su bili gotovo idilični. Žene s brojnim obiteljskim i poljoprivrednim obvezama na svojim imanjima uz potporu obitelji pronašle su vremena za vježbu, te su uz veliki trud prvi nastup pripremile već za mjesec dana. Nastupale su 22. lipnja na promociji zbirke pjesama mještanke Brankice Buzine, a dva dana poslije i na proslavi dana općine Jesenje.

Treme gotovo da i nije bilo, a u glas pričaju kako su zaboravile na sve probleme čim su stale na pozornicu. Gledatelji su bili oduševljeni te su s veseljem i ovacijama prihvatili njihov nastup.

Foto: Željko Hladika/24sata

Tako nešto nikad nije doživjela najstarija članica grupe, Ruža Klasić (79).

- Ja sam zapravo došla na nagovor sina. On je čuo za osnivanje mažoretkinja i doma mi je došao s prijedlogom da se priključim. Mislila sam da se šali i rekla da mu da ne radi budalu od mene, no ipak sam pristala. Meni je ovdje odlično. Zdravlje me služi, a moram reći da su koreografije i ples daleko lakši od kopanja na njivi, smije se domaćica koja je život provela radeći teške poljoprivredne poslove, rekla je.

Foto: Željko Hladika/24sata

Nevenka Valjavec (64) i Barica Obadić (73) također imaju svaka po troje djece i kažu kako su im oni najveća potpora.

Foto: Željko Hladika/24sata

- To je za nas igra. Ispočetka nam je ideja da mi plešemo u mažoretkinjama bila čudna, no kad smo probale, svidjelo nam se. Uspijemo uskladiti probe i sve, pripremimo ručak ranije pa onda odemo na probu, tako da ukućani ni ne osjete da nas nema. No ovdje nam je jako lijepo. Šalimo se, pričamo, smijemo se, objašnjavaju mještanke Jesenja dodajući kako se većina članica poznaje od ranije jer žive u istome kraju. A upravo je to bila svrha osnivanja ove grupe.

- Na našim sastancima se družimo i veselimo te skraćujemo umirovljeničke dane ne razmišljajući o starosti i bolesti. Želimo svima pokazati da se treba družiti, pa čak i u ovim poznim godinama imati cilj koji vas veseli. Ovime se odmičemo od svakodnevice i uživamo u svakom trenutku, istaknula je Nevenka. Potpora su im i supružnici, pa su i ovaj nastup pratili te ih bodrili pljeskom Ivan Klasić (67) i Ivan Jedvaj (64).

- Moja Marija isto ima 64 godine i jako sam ponosan na nju. Presretan sam što su osnovale ovu sekciju.

Foto: Željko Hladika/24sata

Oboje smo članovi udruge umirovljenika, a sad je ona dobila dodatnu zanimaciju, kazao je Ivan Jedvaj, dok njegov imenjak Klasnić kaže kako pomažu oko organizacije nastupa te tehničkih detalja.

- Na probama glumimo DJ-a jer puštamo glazbu, ali i prenosimo klupe, stolce ili donosimo hranu dok one vježbaju. One su jedina takva sekcija u zagorskoj županiji i zbilja im nema ravnih, zaključio je on.