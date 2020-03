Povrat novca? Agencije nude odgode uplaćenih putovanja...

Rezervirala sam putovanje u Italiju sredinom travnja, a iz agencije su me već nazvali i ponudili mi da izaberem neki novi datum.

Pohvalila je Zagrepčanka turističku agenciju čijim je djelatnicima jasno da će rijetki imati hrabrosti otputovati u zemlju s najviše zaraženih korona virusom u Europi, ali stalo im je i zadržati klijenta.

Upite o tome mogu li dobiti povrat novca uplaćenog za putovanja u zemlje u kojima je puno zaraženih korona virusom ili barem njegov dio, uputili smo vodećim turističkim agencijama.

- Zbog aktualne epidemiološke situacije u svijetu, tvrtka Arriva trpi velike gubitke u linijskom prijevozu i sektoru turizma. Odmah po izbijanju epidemije u Italiji, točnije 25. veljače 2020., obustavili smo sve redovite linije iz Hrvatske prema Trstu, a naša agencija sva organizirana putovanja za Italiju u ožujku i travnju - odgovorila nam je Marina Pandurević, direktorica za transformaciju i komunikaciju tvrtke Arriva Hrvatska iz Osijeka, koja se, osim turističkim putovanjima, bavi i linijskim autobusnim prijevozom.

Rezervirana putovanja svakodnevno otkazuju i korisnici, u strahu od zaraze, ali i karantene.

- S obzirom na uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja da se odgode putovanja u inozemstvo, suočeni smo s valom otkaza, a slijedom preporuke Stožera civilne zaštite da se odgode skupovi i okupljanja, otkazuju se i kongresi - rekla je Marina Pandurović i dodala kako korisnici imaju pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa ako turistička agencija otkaže putovanje.

- Slučajevi u kojima korisnici otkazuju su kompleksniji i rješavaju se individualno. Uzimaju se u obzir specifičnosti otkaza, kao i rizičnost destinacije - rekla je.

Druge turističke agencija kojima smo postavili pitanja o povratu novca zbog odustajanja od putovanja nisu nam odgovorile.

Glas Slavonije je pisao kako je osječka Turistička agencije Anima otkazala planirano putovanje u Italiju krajem travnja i početkom svibnja te korisnicima vratila novac uplaćen za rezervaciju. Agencije rade prema općim uvjetima poslovanja na koje putnik pristaje sklapanjem ugovora o putovanju. U praksi to znači da se novac ne vraća ako se putovanje otkazuje unutar tjedan dana prije polaska.

Teško je vratiti i novac za zrakoplovne karte, posebno one jeftinije. Takve karte, odgovorili su iz Croatia Airlinesa putniku koji je odustao od leta za London, dopuštaju povrat dijela neiskorištenih aerodromski taksi. No u našoj zrakoplovnoj tvrtki kažu kako sad omogućuju fleksibilniju promjenu datuma letova za međunarodna putovanja planirana do 31. svibnja 2020.

Lakše se može promijeniti termin leta

Datum leta na istoj liniji može se promijeniti bez naknade, a novo putovanje realizirati do kraja 2020. Ako nije dostupna klasa prijevoza (cijena) iz originalne karte, naplaćuje se razlika do prve slobodne klase, kažu iz Croatia Airlinesa.

Tema: To mi treba