Kako izabrati pravi korzet: U ponudi je nekoliko ključnih varijanti koje mijenjaju siluetu

Iako je ugodan te ne nalikuje na one stare korzete koji su sprječavali normalno disanje, ipak je korzet kompaktna forma te je dobro birati ga prema tipu građe tijela. Naime, time ćete osigurati udobnost te višesatno nošenje, kao i lakše sjedenje te općenito kretanje. Ova forma tijelu daje izgled pješčanog sata te se ove sezone vraća u sam vrh trendova.

Foto: Athena Design

Sve je poželjniji i popularniji, no prije kupnje dobro je uzeti u obzir građu vlastitog tijela, kako bi sve skupa bilo savršeno. Korzeti se dijele na one koji su jako strukirani i nešto ravniji, a tu su i oni koji idu samo ispod grudi, orijentirani su na struk.

Najpopularniji korzeti su uglavnom oni koji idu do visine kuka. Kad isprobavate, obratite pažnju na to, jer će inače biti neudoban. Ovdje je bitna dužina torza, koja se kod svake žene razlikuje. Naime, ako je korzet predugačak za torzo, može žuljati, a ako je previše kratak, moguće da će 'plesati' na struku, što opet ne želimo.

Dakle, dužina torza ključna je za odabir pravog korzeta, bez obzira birate li ga za donje rublje ili kao top. Taj tip korzeta ide u dvije varijante - jedan je onaj koji ide tik ispod grudi te ih podiže, a drugi ih prekriva i ima srcoliki oblik dekoltea.

Foto: Victoria

Druga varijanta korzeta je onaj koji ide do ispod grudi, njegova je uloga da naglasi struk. Iako nije toliko čvrst kao klasičan korzet jer ima kraću liniju kopčanja, ipak je dosta kompaktan kako bi naglasio siluetu pješčanog sata.

Forma kreće od donjih rebara te ide do kuka. Ovdje dužina torza nije toliko važna jer se može prilagoditi, no bitno je obratiti pažnju na tip kopčanja - za puniju figuru dobar je onaj s kukicama.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Osim kukica, korzeti imaju i način vezanja koji se bazira na rupama i trakama. Ovaj tip vezanja je starinski, baš kao i kukice, no tu su i patentni zatvarači te razne čičak varijante. Sve to utječe na čvrstoću, formu i estetsku dimenziju korzeta jer sve je to dio dizajna.

Treći korzet koji je popularan je onaj s gaćicama, odnosno kao body koji je napravljen za naglašavanje figure. Ovaj tip korzeta treba birati po dužini čitavog trupa, kako bi u njemu bilo lako sjesti, a da ne 'bježi'. Kreacija je savršena za ljetne haljine i ostale lagane komade te je dio večernjeg stila. Nerijetko je ukrašen kristalima i aplikacijama, kako ni dojam bio impresivan. Biraju ga zvijezde za nastupe i premijere, savršen je za crveni tepih.

Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Korzet također može imati više varijanti dinamike - onaj koji je vrlo uzak oko struka ili nešto blaži. Pri biranju obratite pažnju na to da vas blago stisne - ako imate vrlo uski struk, onda neka on bude jako strukiran. Za ravnije forme trupa idealan je onaj koji blago naglašava struk. Naime, iako je korzet rastezljiv, ugodnije je imati nešto što je prilagođeno tijelu, a ne formu koja previše steže. Treba biti realan pri odabiru korzeta - samo vrlo uski struk podnosi vrlo uski korzet.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Od detalja često se ističu razni elementi. Za manje grudi dobri su oni koji imaju naglašen gornji dio trupa, dok su za veće grudi bolji oni s naglaskom na donji rub, odnosno oni koji donose vizualni balans. Ovaj stilski trik moguć je i uz pomoć boja - na široke dijelove idu tamni tonovi, na uske i manje oni svijetli. Kreativna igra dešava se i na liniji gdje je kroj spojen, odnosno ušivan.

Tih linija je obično više, stoga na tom mjestu mogu biti ne samo elementi poput perli, već i razne trake od čipke ili nekog drugog ukrasnog materijala. U svakom je slučaju korzet atraktivan dio stila te ga nosimo na traperice, haljine, ali i suknje raznih dužina. Super je solo za ljeto ili ispod sakoa u danima proljetnih zabava i partyja.

