Površine koje mnogi zaborave, a trebalo bi ih čistiti svaki dan

Mobitel i računalo najprljaviji su uređaji koje posjedujete te se na njima zadržavaju kolonije virusa i bakterija. Ništa bolja situacija nije ni s kvakama, gumbima na mikrovalnoj i pećnici...

<p>Pandemija koronavirusa unijela je mnoge promjene u svakodnevni život, od odlaska u kupovinu, druženja i socijalnih kontakta do čišćenja doma. I dok će neke od spomenutih promjena, odnosno mjera suzbijana širenja virusa, biti privremene, neke bi trebalo zadržati. Redovito čišćenje površina koje su najviše 'na udaru' svakako je jedna od najvažnijih mjera za suzbijanje širenja virusa i bakterija, i to ne samo tijekom epidemije nego i uvijek kada je netko od članova obitelji bolestan, kaže Carolyn Forte, iz magazina Good Housekeeping. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Napravite sami dezinficijens</strong></p><p>Iako ne morate sumanuto čistiti dom od poda do stropa, dodaje za portal <a href="https://www.rd.com/home/cleaning-organizing/things-you-should-be-cleaning-every-day/?trkid=soc-rd-facebook">Reader's Digest</a>, osobito ako su svi ukućani zdravi, neke dijelove bi ipak trebalo držati čistima i kada se sve vrati u (novo) normalno. </p><h2>Ruke</h2><p>Na popisu mnogih zaraznih bolesti, pa tako i koronavirusa, kao najvažnija mjera prevencije ističe se pranje ruku. Naime, važno je ponoviti da se COVID-19 prenosi kada zaražena osoba kihne u ruku pa nečistom rukom dotakne neku drugu osobu. Zato su ruke prva i najvažnija 'površina' koju treba stalno održavati čistom kako bismo se zaštitili od infekcije, napominje dr. Boris Lushniak, dekan Sveučilišta Maryland. </p><p>Stoga bi, prema preporukama, ruke trebalo prati više puta na dan sapunom i toplom vodom i to najmanje 20 sekundi, a kada niste u mogućnosti, dezinficirati ih profesionalnim sredstvima koja sadrže najmanje 60 posto alkohola. </p><h2>Kvake </h2><p>Kako biste znali koje su površine u domu najviše na udaru, promislite koje najviše dodirujete. A što ih više dodirujete, to ih češće trebate čistiti, kaže Brian Sansoni, potpredsjednik tvrtke American Cleaning Institute. Tako su kvake vrlo visoko na top popisu. Stručnjaci savjetuju da ih čistite vodom i sapunom koji će skinuti prljavštinu pa ih zatim treba prebrisati dezinfekcijskim maramicama ili očistiti sredstvom za dezinfekciju koji sadrži izbjeljivača ili najmanje 60 posto alkohola. Kako bi proizvod odradio svoje, koristite ga prema uputama proizvođača i prema preporukama ostavite da djeluje određeno vrijeme. </p><h2>Volan</h2><p>I u automobilu treba provoditi higijenske mjere te se posvetiti čišćenju površina koje se najviše dodiruju. Prema istraživanju britanske tvrtke Motorpoint koja je testirala 20 površina u automobilima, utvrđeno je kako se na volanu zadržava najviše bakterija i virusa. Ništa manje opasne nisu ni kvake na vratima auta te mjenjač i gumbi na kontrolnoj ploči.</p><p>Pri čišćenju automobila primjenjuju se iste metode kao i u domu, s tim da su na tržištu dostupni razni proizvodi za dezinfekciju automobila prilagođeni osjetljivim površinama poput kože i ekrana na dodir koji su sveprisutniji u modernim autima. Maramicama za dezinfekciju tako biste trebali prebrisati sve površine svaki puta prije korištenja. </p><h2>Prekidači za svjetla </h2><p>Prema nekim istraživanjima COVID-19 se na površinama od nehrđajućeg čelika i plastike kao što su prekidači za svjetla može zadržavati do dva, tri dana. Baš kao i kvake, prekidače te sve ostale površine koje često koristite, prvo očistite sapunom i vodom, pa dezinficirajte profesionalnim sredstvom. I dok će prvi korak ukloniti svu prljavštinu, dezinficiranjem ćete ubiti sve bakterije i viruse, dodaje Sansoni, a najbolja metoda prevencije je ta u kojoj ne preskačete nijedan od ova dva koraka. </p><h2>Gumbi na uređajima</h2><p>Sva dugmad i kvake na štednjaku, hladnjaku, perilicama i pećnicama te svim ostalim kućanskim uređajima mjesta su koja vrlo rijetko čistimo, a na njima se zadržavaju kolonije bakterija pa i virusa kao što je koronavirus.</p><p>Pratite isti protokol čišćenja kao što je navedeno za kvake i prekidače, a što više ovih površina očistite svaki dan, smanjujte rizik od zaraze, kaže dr. Joseph Vinetz infektolog sa Sveučilišta Yale. </p><h2>Radne površine u kuhinji</h2><p>Ova je površina, bez obzira na prisutnost epidemije ili bolesti u vašem domu, ona koju biste svakodnevno trebali čistiti. Održavajući je čistom, nećete spriječiti samo zarazu opasnim koronavirusom nego i bakterijama prisutnima u hrani, kaže Sansoni. Radnu površinu u kuhinji trebali biste čistiti tri postotnim hidrogen peroksidom koji će deaktivirati viruse u samo osam minuta. Nanesite ga direktno na površinu, ostavite da djeluje od 10 do 15 minuta pa sve dobro izribajte i isperite vodom. Tijekom čišćenja ruke svakako zaštitite rukavicama te ih operite nakon čišćenja.</p><h2>Mobiteli </h2><p>Najkontaminiraniji uređaj koji posjedujete svakako je pametni telefon, pokazala je analiza 56 studija provedenih u 24 zemlje. Kako biste pravilno očistili mobitel Santoni savjetuje da ga prvo prebrišete suhom mekom krpom kao biste uklonili svu prljavštinu i prašinu te da ga onda prebrišete maramicama koje sadrže najmanje 70 posto alkohola. Isto vrijedi za računala, laptope i sve ostale ekrane na dodir koje posjedujete. Prije čišćenja ne zaboravite isključiti uređaje i pazite da sredstva u spreju ne nanosite direktno na uređaj nego na krpicu. </p><h2>Podovi </h2><p>Ako je u vašem domu dosta 'prometno' ako radite od kuće i često kuhate, tada podove morate i češće prati. Preporučuje se podove prati mješavinom izbjeljivača i vode tako da šalicu sredstva dodate u 18 litara vode.</p><p>Za drvene podove ipak se preporučuju blaža sredstva, pa će u tom slučaju vrlo učinkovita biti mješavina octa i vode jer izbjeljivač može ošteti lak i boju. Ne zaboravite redovito usisavati tepihe, a svaki tjedan ih možete iščetkati sapunicom i vodom. </p><h2>Bankovne kartice </h2><p>Nosite ih posvuda i osim vas, njima često rukuju i prodavači pa ih zato morate što češće čistiti.</p><p>Nakon svake kupnje obavezno ih prebrišite maramicom za dezinfekciju a isto učinite i s ostalim predmetima koji su vani stalno uza vas poput ključeva, novčanika i torbice - promislite koje vam stvari svakodnevno, po nekoliko puta prolaze kroz ruke i očistite ih, kaže dr. Lushniak. </p><p>Tipkovnice </p><p>I računalo i laptop jedni su od najprljavijih predmeta u vašem domu. Zato biste ih za svoje i zdravlje svojih ukućana, trebali čistiti svaki dan. Tipkovnicu bi trebalo okrenuti naopako i istresti svu prljavštinu koja se zavukla između tipki. Zatim bi svaku tipku trebalo prebrisati dezinfekcijskom maramicom, i to, naravno, dok je računalo ugašeno. U svakom slučaju, proučite upute o održavanju svog računala i pridržavajte ih se. </p>