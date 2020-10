Prije toga radila je neko vrijeme kao dio lektorske ekipe, a onda je 1980. godine, nakon \u0161to je\u00a0biv\u0161a 'kraljica' te rubrike\u00a0Claire Rayner oti\u0161la, sjela za stol radi intervjua za taj posao\u00a0ispred tada\u0161njeg glavnog urednika The Suna,\u00a0Larrya Lamba.\u00a0

'Moja mama je bila alkoholičar, rano sam imala pobačaj - zato razumijem ljude s problemima'

Slavna Deidre Sander, autorica kolumne 'Dear Deidre' britanskog The Suna 2. studenog proslavit će 40 godina rada. Njeno ime je postalo planetarno poznato

<p>Protekla četiri desetljeća provela je dobrim dijelom u agoniji zbog vlastitih životnih problema, no Deidre Sanders - popularna 'Dear Deidre', odnosno 'teta iz susjedstva' koja već 40-ak godina odgovara na pisma čitatelja u tabloidu The Sun, u zadnje vrijeme odgovara ljudima i u popularnim TV emisijama i nikad se zbog toga ne žali. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za bezbrižan odmor na plaži</p><p>Svoju suradnju sa The Sunom kao 'Dear Deidre' započela je još 1980. godine. Od tada je dobila bezbroj pisama u kojima joj ljudi priznaju nevjeru, odaju intimne tajne, pitaju kako kako 'začiniti' seks u dugotrajnom braku, kako se nositi sa zločestom djecom, ili boriti protiv osjećaja samoće nakon gubitka partnera i na stotine drugih problema. Točno 2. studenog obilježit će 40. godišnjicu od prve kolumne.</p><p>Prije toga radila je neko vrijeme kao dio lektorske ekipe, a onda je 1980. godine, nakon što je bivša 'kraljica' te rubrike Claire Rayner otišla, sjela za stol radi intervjua za taj posao ispred tadašnjeg glavnog urednika The Suna, Larrya Lamba. </p><p>- Toliko sam željela taj posao i bila sam toliko nervozna da sam mislila da ću povratiti na tepihu u njegovoj sobi. Do tada su redci te kolumne bili rezervirani samo za specifična pitanja, poput onih o depresiji. Odlučili smo pokriti sve teme, ali tako da pišem o njima sa stajališta konkretnih ljudi, koji pričaju svoje priče. Puno se ljudi poistovjetilo s time, pa su mnoge novine kasnije kopirale takav način rada u toj rubrici - priča Deidre.</p><p>Dodaje kako je široki spektar tema zapravo zaslužan za to što je kolumna opstala tako dugo. To i činjenica da u kolumne uvijek unosi i malo humora i nade. </p><p>- Imam jedan od najboljih poslova u novinarstvu. Beskrajno me ispunjava. I velika mi je čast imati publiku veću od 30 milijuna ljudi, u novinama i na web stranicama koje tijekom godina dijele priče na kojima sam radila - kaže. I danas, u 75. godini još uvijek aktivno odgovara čitateljima, bez obzira na to radilo se u sumnji da je za trudnoću supruge kriv poštar, ili je u pitanju priznanje homoseksualnosti, na primjer.</p><p>- Vrlo me malo toga šokira. Na primjer, nikad me ne šokira ništa od onoga što ljudi žele isprobati u seksu, ako je to u dogovoru. Stvari koje me šokiraju povezane su s time koliko članovi obitelji mogu biti loši jedni prema drugom, ili to koliko ljudi mogu biti okrutni prema djeci - kaže. </p><p>Deidre, inače, dijeli savjete i gledateljima emisije ITV-a 'This Morning' i vjeruje da su joj iskustva iz vlastitog života pomogla da shvati traume kroz koje prolaze drugi ljudi. </p><p>- Moja mama je bila alkoholičarka, a i moj otac je imao problema s alkoholom. Imali su vrlo nesretnu vezu i razišli su se kad sam imala 20 godina. Na kraju prve godine studija, kad sam imala 18 godina, zatrudnjela sam, što je bilo zastrašujuće. Bilo je to u dane prije Zakona o pobačaju i žene nisu imale isti izbor kao danas. Pobacila sam, što je bilo vrlo traumatično za mene, ali pomoglo mi je da shvatim emocionalne padove koje ljudi doživljavaju - priča ta draga 'teta' iz susjedstva koja uvijek ima pokoju riječ utjehe. </p><p>Dodaje kako je to što radi bez sumnje pomoglo i u tome da uspije u vlastitom braku, s Rickom (74), novinarom i autorom.</p><p>- U braku smo više od 50 godina i on me dobro poznaje. Cijeni ono što radim i uvijek mi je pružao podršku, ali ima vrlo različite interese - kaže za Ricka. Njih dvoje upoznali su se na proslavi 21. rođendana i održavanje zajedništva i braka bio je vrlo težak zadatak, kaže.</p><p>- U braku ne možete biti samo putnik na zadnjem sjedalu, već morate sudjelovati u putovanju. Moj suprug je oduvijek emotivan čovjek i vrlo otvoren. Njegov otac umro je kad je imao 11 godina, pa također razumije osjećaje - opisuje Deidre čovjeka s kojim je proživjela život. Dodaje da nijedan brak nije bez problema, pa su tako i njih dvoje u četrdesetima prošli bračno savjetovanje, odvojeno. I to je pomoglo da njihova veza i brak ojačaju, kaže.</p><p>- Odrasla sam u Harrowu i išla u staromodnu djevojačku gimnaziju u okrugu Harrow. Moj je otac bio ravnatelj, a majka učiteljica. Oboje su se izvukli iz radničke klase i obrazovanje su smatrali ključnim. Naporno sam radila, kao i većina djevojaka - bila je to takva škola - pa poslije slušala engleski jezik na sveučilištu Sheffield. Tamo sam uređivala studentske novine - priča. Kaže da ne zna zašto ju je rad u novinama već tada fascinirao, no dodaje kako je sama radila i mini novine za mačke kad je imala samo osam godina, i to s tekstovima, naslovima vijestima, križaljkama, modom, izvještajem o vremenu i - vjerovali ili ne - kolumnom o problemima. </p><p>U posebnoj seriji kolumni koja izlazi idući tjedan u tabloidu The Sun, Deidre će pretražiti arhive i objaviti neke od najupečatljivijih pisama i odgovora. Među nezaboravnim pismima iz prošlih godina bilo je i jedno koje je započelo: 'Naša je veza išla dobro dok moj zaručnik nije kupio svoj novi automobil. Znali smo voditi ljubav tri ili četiri puta tjedno, obično u njegovom starom karavanu. Ali rijetko želi voditi ljubav u novom automobilu, da ne bismo uništili presvlake', kaže Deidre.</p><p>Jedno od njoj dragih započinje: 'Moj najbolji prijatelj i ja zamijenili smo žene, ali sada mislim da sam izvukao kraći kraj. On živi u mojoj samostojećoj kući, dok sam ja zaglavio u dvosobnom stanu s njegovih četvero djece'. </p><p>- Rekla bih da danas vidim velike promjene u problemima o kojima mi ljudi pišu, što odražava promjene u društvu. Internet je u velikoj mjeri promijenio stvari ​​u seksu i vezama, u što ubrajam i društvene mreže, pametne telefone. Toliko života sada živimo na mreži, to nisam mogla ni zamisliti u vrijeme kad sam počela pisati kolumnu. U toliko mnogo problema danas - od varanja, pornografije, zabavljanja, problemima između roditelja i djece - sudjeluje tehnologija da je to nevjerojatno. S druge strane, u nekim stvarima ima vrlo malo promjena: Ljudska priroda mijenja se vrlo sporo, poput evolucije. Svijet se brzo kreće, ali u korijenu toliko problema još uvijek stoje pitanja poput: Kako postići da dugoročne veze funkcioniraju ili kako prebroditi neke probleme s djetetom? - priča Deidre o tome kako izgleda pisanje njenih kolumni danas u odnosu na vrijeme kad je počela.</p><p>Deidre ima stranicu koju održava automatska sekretarica, kojoj svaki čitatelj može pisati o problemu s kojim se nosi i dobit će odgovor sa savjetom, bilo da je njegovo pismo otisnuto u novinama ili ne. Valja reći da ona danas ima i tim savjetnika koji joj pomažu u rješavanju njezine tjedne pošte, u koju stiže više od tisuću poruka.</p><p>- Nevjerojatno sam ponosna na to što je The Sun održao ovu uslugu. Time gradi povjerenje kod čitatelja i vrlo duboku razmjenu osobnih podataka. To je važno jer ljudi osjećaju da se o njihovom problemu razmišljalo i čulo. Neki pišu iznova i iznova kroz život, a mi držimo sva njihova pisma zajedno, kako bismo bili sigurni da im ista osoba uvijek odgovara - pojašnjava Deidre. </p><p>Dodaje kako je jako oprezna i prema tome da se sačuva anonimnost čitatelja koji joj pišu. </p><p>- Stvar je u tome da mi se udana žena javlja s tajnama koje nekad ne bi povjerila ni najboljoj prijateljici, a meni se povjerila. To treba cijeniti i čuvati - dodaje. Ističe i kako su njezine kćeri Susie (43), koja je, u vrijeme kad je počela pisati kolumnu bila vrlo mala te Phoebe (32), koja se tada još nije ni rodila, odrasle s njenom kolumnom. </p><p>- Mislim da im nikad nije bilo neugodno zbog onoga što sam radila. Znale su se žaliti kao tinejdžerice: 'Mama, opet počinješ sa svojim savjetovanjem', no ponekad su moje kolumne dijelile svojim prijateljima - kaže.</p><p>U dugogodišnjoj povijesti kolumne bilo je i simpatičnih situacija, kaže Deidre. Jedna od takvih je i zahvalnica jedne čitateljice zbog orgazma koji je doživjela prvi puta u 16 godina braka, napisavši kako je to zbog savjeta iz njene kolumne pod naslovom 'Žene i orgazam'. </p><p>- Na tisuće čitatelja The Suna tada su tražili kopiju te kolumne, dobili smo barem 10.000 pisama. Kako se toga dana dogodilo da je izostavljen okvir u mojoj kolumni, u kojem čitateljima objavljujemo adresu na koju mi mogu pisati, oni su listali po novinama dok nisu pronašli bilo kakvu adresu. To je slučajno bila adresa za slanje srećke za bingo. Sve su te zapečaćene koverte stigle tamo i kolege su im poslale srećke. Nismo znali što se dogodilo, sve do nekoliko tjedana kasnije, kad sam primila pisma čitatelja koji se žale da su tražili kolumnu o orgazmu, a dobili - bingo čestitku. I nisu znali što da rade s njom - priča u šali autorica poznate kolumne. </p><p>Dodaje kako danas žali jedino zbog toga što se stvari vezane uz žensku seksualnost nisu promijenile na bolje onako kako je očekivala kad je počela pisati kolumnu. Ipak, kaže kako su neke kolumne napisane zbog njih bile među 6 najčitanijih. To su 'Vodič za oralni seks? (najpopularnija kolumna u 40 godina), Zatim 'Kako muškarci mogu zadržati erekciju', kolumna 'Imate li premali penis' , a među najpopularnijima je i '50 savjeta za dodavanje zabave seksu' i već spomenuta 'Orgazam za žene'.</p><p>Deidreina kolumna s godinama je prerasla s jedne kolumne tjedno na jednu kolumnu svaki dan. Četiri desetljeća od prvog pisma, Deidreina 'poštanska vreća' puna je kao i uvijek i trenutno je preplavljena e-poštom vezanom uz pandemiju Covid-19.</p><p>- Imala sam snažan utjecaj na veze, djecu, svađe, alkoholizam i obiteljsko nasilje. Čini se da je kolumna sada potrebna više nego ikad prije i ponosan sam što sam tu da pomažem ljudima - kaže u razgovoru za <a href="https://www.thesun.co.uk/dear-deidre/13009158/dear-deidre-problems-alcoholic-mum-teen-pregnancy/">The Sun.</a> </p><p> </p>