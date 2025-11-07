Nakon poplave 1964. u Zagrebu, pisao je Večernji na današnji dan, učitelj heroj Ante Tomić, spasio je zajedno s učenicima školski inventar, namirnice iz kuhinje i školske knjige
Poznati glumac uz kupicu i papicu 'trenirao' je za Martinje
Martinje je pred vratima, pisao je Večernjak 7. studenoga 1973. godine, a veselje među stanovništvom je raslo. Baš kao i danas.
