Požurite se - trgovine na Božić ne rade, a za Badnjak skraćeno

Badnjak i Božić sve su bliže, a tijekom blagdana gotovo sve trgovine rade skraćeno ili ne rade uopće. Donosimo vam popis trgovina i trgovačkih centara i njihovo radno vrijeme tijekom nadolazećih blagdana.

Spar i Interspar

Spar i Interspar trgovine radit će skraćeno na Badnjak i bit će zatvoreni na Božić. Nešto drugačije radno vrijeme bit će i na Štefanje, 26.12. Prije nego što krenete u najbližu trgovinu Spara i Interspara, pogledajte na poveznici kako vaša najbliža trgovina radi.

Plodine

Trgovine Plodina na Badnjak rade do 18 sati. Na Božić su zatvorene, a na Štefanje rade kao nedjeljom. Ovo radno vrijeme ne odnosi se na Plodine u City Colosseumu u Slavonskom Brodu. Plodine tamo rade do 15 sati na Badnjak, na Božić su zatvorene, ali i na blagdan svetog Stjepana.

Lidl

Na Badnjak u Lidl možete do 14 sati, a iduća dva dana neće raditi.

Kaufland

Slično radno vrijeme je i u Kauflandu. Na Božić i Štefanje njihovi dućani ne rade, a na Badnjak će raditi do 16 sati.

Konzum

Ako mislite otići do neke od Konzumovih trgovina, požurite se. Konzum za Badnjak radi skraćeno, a za Božić i Štefanje neće raditi. Točno radno vrijeme vaše najbliže trgovine Konzuma možete pogledati na ovoj poveznici.

Osim trgovina, i radno vrijeme trgovačkih centara je za nadolazeće praznike drugačije. U nekima ćete moći popiti kavu ili piće, u nekima i jesti, dok će drugi biti potpuno zatvoreni.

Avenue Mall

Zagrebački Avenue Mall radit će za Badnjak skraćeno. Na Božić će u njemu raditi samo kafići, ali također skraćeno. Što se Štefanja tiče, tada ćete u Avenue Mallu moći otići na kavu, ali i nešto pojesti u brojnim restoranima. No, trgovine neće raditi.

Arena Centar

Kao i Avenue Mall, Arena će za Badnjak raditi skraćeno. No, za Božić će zagrebačka Arena biti zatvorena. Na Štefanje neće moći ići u razne trgovine, restorane i kafiće, no radit će Intersparova trgovina i to do 14 sati.

Supernova

Trgovine u Supernovi na Badnjak će raditi skraćeno. Restorani, trgovine i kafići na Božić neće raditi, a na Štefanje ćete moći kupovati samo u Intersparovoj trgovini, također samo do 14 sati.

