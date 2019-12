Srdele su u Sl. Brodu i Puli 25 kuna, po pet više nego drugdje

Kako bi kupcima skratili vrijeme pripreme bakalara, zadarska mala privatna ribarnica Di Maris ima posebnu ponudu.

Prodaju namočeni te namočeni i očišćeni bakalar. Pakiranja su oko pola kilograma. Namočen je 179,90 kuna po kilogramu, a namočen i očišćen 264,90 kuna.

Na peškariji u Splitu nisu zadovoljni prodajom i smatraju da ih najviše “košta” to što je inspekcija zatvorila vanjski dio ribarnice. Ranije su prolaznici Marmontovom ulicom u središtu grada, iako možda i nisu planirali, kupovali svježu ribu nakon uzvika prodavača, no to više nije slučaj.

Prodavači kažu kako je teže prodati manju ribu, nego onu skupu, što god netko mislio o tome.

Cijene se na Badnjak neće značajnije mijenjati, a već je poznato da se pred kraj radnog vremena može “uloviti” nešto povoljnija riba.

Iste cijene ostat će na Badnjak i u pulskoj ribarnici. To znači da će i tog dana Puljani srdele plaćati pet kuna više nego na ribarnicama drugih gradova. Osim Slavonskog Broda, koji je puno dalje od mora nego najveći istarski grad i ima samo jednu ribarnicu, popularno “Rodino gnijezdo”, pa kupci nemaju izbora.

Smrznute ribe nema, a nema ni zubaca, orade, inćuna, papalina, tune, bakalara... Samo su srdela, skuša i oslić iz mora. Od slatkovodne ribe kilogram živog šarana je 26 kuna, pastrve 55, soma 65, ali “najsavskije” i najcjenjenije ribe, smuđa, nema. Nude, međutim, i čišćenje ribe. Kilogram je tad skuplji 20-ak posto. Za one “plićega” džepa Šarana i soma prodaju i očišćenog te narezanog “na šnite”. Cijena je viša ali onima kojima ne treba cijela riba previše to je ipak povoljnije.

U ribarnici Tržnice Osijek već je u petak bila gužva. Najviše se tražio šaran. Živ je bio 27,11 kuna po kilogramu, a cijeli očišćeni 28,99. Odresci su stajali 40,22 kune, glava i rep za fiš-paprikaš 12,65, a iznutrice 17,17 kuna po kilogramu. Odlična je ponuda bila i na karlovačkoj ribarnici.

Imali su i odreske tune i sabljarke za 120 kuna po kilogramu, kovača za 159, sipe i očišćene lignje za 59 te soma za 65 kuna po kilogramu.

Na glavnoj zagrebačkoj Tržnici Dolac, uz odličan izbor morske ribe, imali su i štuku, za 80 kuna po kilogramu te lososa za 150 kuna. Na Tržnici Trešnjevka je kilogram zamrznutih škampa stajao čak 160, a kozica 70 kuna.

Velike su razlike u cijenama nekih riba i plodova mora. Tako su i u samom Zagrebu hobotnice na Trešnjevci stajale 120 kuna, 20 više nego na Dolcu. Domaće lignje na Dolcu su 130 kuna, 10 kuna jeftinije nego u Zadru, ali čak 30 kuna skuplje nego u Puli. U Splitu je kilogram domaćih liganja čak 160 kuna.

Veliki škampi su u Splitu 250 kuna, manji 200.

U Karlovcu je kilogram gavuna 47 kuna, u Varaždinu 65, Splitu 70, a na Zagrebu 80 kuna.

U Rijeci i Karlovcu kilogram svježih trlja bio je 34 kune, u Splitu, ovisno o veličini, između 20 i 60 kuna, a u Zadru između 30 i 80 kuna. Najjeftinija svježa pastrva je u Varaždinu, 28,99 kuna. U Slavonskom Brodu je 55 kuna.

