Pratim aktualne vijesti, ali i zabavni sadržaj i Retro rubriku

Oduvijek sam pratila vijesti na 24sata, ali bi se uvijek dogodilo da me jako zanima neki zaključani članak. Sad više neću imati taj problem, kaže Marija Čolić (22), studentica četvrte godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

- Kako živim u Velikoj Gorici, imam puno slobodnog vremena dok se vozim busom do Zagreba, kad idem na fakultet, tako da mi čitanje vijesti pomogne da mi vrijeme brže prođe. Kao što sam već rekla, radujem se što sad mogu čitati i PLUS sadržaj jer ima zanimljivih vijesti i kvalitetnih tekstova koji su dostupni samo pretplatnicima - kaže Marija.

Ima i 24sata aplikaciju pa je uvijek u toku s najnovijim sadržajem, kaže da joj to daje temu za razgovor, s obzirom na to da studira u drugom gradu pa je po cijele dane okružena ljudima.

- Uvijek je dobro biti u toku, volim potaknuti neku temu na kavi s prijateljima i informirati ih o događanjima. Najviše pratim vijesti iz Hrvatske, ali zanimaju me i vanjskopolitičke teme. Mislim da je bitno za moju profesiju da se informiram o cijelom svijetu.

Iako je zanima takav sadržaj, voli pročitati i zabavne teme, poput onih iz rubrike Life.

- Volim pročitati horoskop, to mi je zabavno i kao da priželjkujem da potrefe nešto što se odnosi na mene. Obožavam i rubriku Retro, to me podsjeća na djetinjstvo i emisiju ‘Kalendar’ tako da uvijek vrlo rado pročitam što se u bližoj ili daljnjoj prošlosti dogodilo u svijetu. I zaista saznaš neke zanimljive stvari o kojima nisi znao - kaže Marija.

- Budući da nemam TikTok, pročitam i neke novosti s koncerata ili saznam o nekom na koji bih voljela otići - rekla je Marija.

Uz Oranž pretplatu, dobila je i kupone koje se veseli iskoristiti. Zadovoljna je što je dobila dodatan sadržaj na čak godinu dana i još uz to druge pogodnosti.

- Kupujem često u Lidlu, tako da će baš dobro doći taj kupon. Stvarno se isplati uzeti pretplatu, htjela sam je uzeti već neko vrijeme, a ovo je sjajan poticaj.

