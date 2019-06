Prava pomoć: Izgubila 200 kila i oslobodila se trauma prošlosti

Janine Mueller (55) iz Seattlea u Washingtonu, bila je nepokretna gotovo 10 godina, krećući se pomoću električnog skutera.

Njezina priča počinje još u djetinjstvu koje joj je obilježilo cijeli život. Zbog postupaka njezinih udomitelja, bila je uvjerena da je veliko razočarenje i da nikad neće opravdati njihova očekivanja.

Posvojena je kao beba od dva mjeseca. Janine je pomajka kao djetetu davala tablete za mršavljenje nakon što ju je agencija za usvajanje upozorila da treba pomno pratiti njezinu tjelesnu težinu i unos hrane, jer je njezina rođena majka bila 'velika žena'.

- Kad sam imala četiri godine, pedijatar je zaključio da bi bilo dobro da počnem s tabletama za mršavljenje. Imala sam puno problema s time jer su tablete imale istu nuspojavu kao i amfetamini - prisjetila se Janine.

- U biti sam bila četverogodišnjakinja na drogama, a moj život nakon toga nikad nije bio isti - rekla je.

U mladosti je radila kao plus size model, ali nakon što su njezini roditelji umrli, Janine se počela nekontrolirano debljati.

Napokon je odlučila potražiti pomoć te se u siječnju 2018. godine prijavila za sudjelovanje u emisiji My 600 lb Life koja se prikazuje na programu TLC. Nakon završetka emisije Janine je potražila pomoć dr. Nowzaradana, što je uključivalo put avionom u Houston u Teksasu, ali nakon što se ukrcala na avion, Janine je dobila napadaj panike te je morala izaći iz zrakoplova u pratnji bolničara. Nakon toga se čula s doktorom putem Skype-a i dogovorila još jedan susret te početak dijete.

Ovog puta je Janine uspjela ući u zrakoplov, ali nakon što je sletjela u Dallasu gdje je trebala presjedati, Janine su ulovili tako jaki bolovi da je ponovo pozvana Hitna služba te je na kraju prevezena u Houston u ambulantom vozilu.

Nakon uvodnog razgovora, Janine i doktor su krenuli s potrebnim liječenjem zahvaljujući kojem bi Janine povratila svoj život. Zadnjih deset godina Janine je za kretanje koristila električni skuter jer joj je bilo prebolno ustati iz kreveta, a kuda samoj hodati.

#My600LbLife Season 6 star Janine Mueller accidentally revealed her current weight ahead of her upcoming #WhereAreTheyNow episode 😳 (But it's really good news!) https://t.co/imoXPIaUcj