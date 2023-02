Prave žrtve mode: Zelena je boja u 19. stoljeću sadržavala čak i smrtonosni otrov arsen

Njemačka kompanija 'Wilhelm Dye and White Lead Company' 1814. godine razvila je boju koja će uskoro postati vrlo popularna. Bila je to nijansa svjetlija od većine tradicionalnih, odvažna i vrlo elegantna. Dali su joj ime 'smaragdna' te se divno isticala na rasvjeti novog doba - u to je vrijeme uvedena ona plinska, za razliku od dotadašnjih svijeća. Name, to je razlog zašto su se kreacije bolje vidjele te su boje bile impresivnije.

Nažalost, razlog zbog kojeg je boja bila tako upečatljiva je dodatak arsen, smrtonosni otrov koji je pokrenuo jedan od najgorih trendova ikad. Ovom se temom bavi Alison Matthews David u svojoj knjizi 'Žrtve mode: Opasnosti odijevanja u prošlosti i sadašnjosti', piše Racked.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ljudi su smaragdno zelenu također počeli koristiti za tapete i tepihe. Viktorijanska Britanija je bila 'okupana u... zelenilu', a posljedice su bile stravične. Osim što je smrtonosan, arsen stvara čireve po cijeloj koži. Oni koji dođu u bliski kontakt s njim mogu dobiti kraste i rane gdje god ga dotaknu. Također može dovesti do ispadanja kose te uzrokovati povraćanje krvi prije nego što zataji jetru i bubrege.

Dakle, ovo je vjerojatno jedna od najgorih kemikalija u kojoj bismo se 'okupali'.

Godine 1871. jedna 'dama koja je kupila kutiju zelenih rukavica u poznatoj i uglednoj kući' nakon nošenja dobila je žuljeve i rane. Drugi izvještaji iz ovog doba govore o bebama koje su umirale u svojim jaslicama nakon što su se igrale na zelenim tepisima ili trljale o zelene tapete.

Jedan strani ugledni gost čak je rekao kraljici Viktoriji da su ga zelene tapete u Buckinghamskoj palači učinile bolesnim. Ovo zvuči kao kritika unutarnjem uređenju, no bio je u pravu.

Također, velike su probleme imale i žene koje su se bavile proizvodnjom zelene tkanine - bilo je zastrašujućih slučajeva. Naime, Matilda Scheurer, 19-godišnjakinja koja je nanosila arsensko zelenu boju na lažno cvijeće, umrla je tako da je povratila zelenu boju, a te su joj nijanse prije smrti postale i bjeloočnice.

Ubrzo su krenule istrage o čemu se tu radu, jer su brojne druge žene bile u problemima, lice bi im bilo prepuno rana.

Najednom su liječnici govorili o 'velikom trovanju u Velikoj Britaniji', bila je to sredina 19. stoljeća. Ubrzo su se u novinama pojavile ilustracije koje prikazuju kosture koji plešu u zelenim haljinama. Karikature su predstavljale 'ubojitu' odjeću dama u plesnim dvoranama.

No, ljudi nisu prestali nositi tu zelenu niti su je proizvođači prestali prodavati, a tragedije su se nizale.

Neki su pazili da ne diraju svoje zelene tapete, no to nije riješilo probleme. Haljine tog tona i dalje su bile popularne, upravo radi ljepote.

Drugi su tvrdili da liječnici jednostavno lažu, jer su brojni odlučili ne vjerovati znanosti. I sve to dešavalo se usprkos činjenici da je svako viktorijansko kućanstvo vjerojatno imalo staklenku arsena za otrovanje štakora, dakle znali su da je otrovan.

No, ubrzo su uvedena nova pravila, a usred sve većeg broja tragičnih slučajeva, arsen je zauvijek otišao iz svijeta mode i interijera. No, ostavio je tragičnu priču u povijesti mode koja zvuči uistinu poput nekog stravičnog filma.

Najčitaniji članci