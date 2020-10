Pravi način kako razgovarati o seksualnim problemima u vezi

<p>Želite li razgovarati s partnerom o seksualnim problemima, pažljivo birajte vrijeme. Nikako nemojte poticati takav razgovora tijekom seksa, niti neposredno prije i nakon. Također, izbjegavajte ga i kada ste umorni, u žurbi, rastreseni ili loše raspoloženi. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Žene i libido:</p><p>- Nemojte samo navaliti na partnera, posebno ako se radi o nečemu što izaziva ljutnju. Netko tko je frustriran jer mu partner ima nisku razinu želje za seksom lako može izgovoriti kratku primjedbu, ali od toga nema koristi. Izaberite vrijeme za razgovor o toj temi kada je vrijeme najpogodnije za vas oboje i ne radite od toga velik problem. Neka partner osjeti sigurnost, razumijevanje i brigu. To je pozitivan način komunikacije o seksualnim problemima - objašnjava <strong>Krystal Woodbridge</strong>, psihoseksualna terapeutkinja i stručnjakinja za odnose.</p><p>Jedno od najčešćih pitanja koja ovoj stručnjakinji pacijenti postavljaju je: "Kada upoznam novog partnera, nakon koliko vremena mu trebam reći za svoj problem?".</p><p>- Tijekom upoznavanja nekoga želimo se predstaviti u najboljem svjetlu i treba nam vremena za stjecanje povjerenja. Razumljivo je da ne želite odmah pričati o svojim seksualnim problemima. Kako i kada raspraviti o toj temi ovisi o tome koliko ste se povezali s novim partnerom - kaže terapeutkinja.</p><p>- Odraz naše kulture je da ljudi očekuju seks vrlo brzo nakon upoznavanja. Ako tražite životnog partnera, tada želite nekoga tko je suosjećajan. Ako loše reagira na vaš problem, tada to nije prava osoba za vas - dodaje.</p><p>Važno je uvjeriti partnera da ga unatoč problemu i dalje volite i želite da se ta želja može ispuniti drugim kreativnim načinima, kao i klasičnim seksualnim normama. Nemojte biti kritični i početi kriviti partnera (ili sebe). Umjesto toga, pronađite zajednički jezik.</p><p>- Recimo, ako je seksualni odnos bolan ili nemoguć, ali seksualno ste izražajni, otvoreni, kreativni i intimni, većina partera koje ja susrećem radije bi imala to nego seks penetracijom s nekime tko u seksu ne želi riskirati, ne uživa u tome i nema puno interesa za seks - kaže Woodbridge.</p><p>Neki uobičajeni seksualni problemi imaju kliničke uzroke koji se mogu učinkovito liječiti - primjerice, suhoća rodnice, nuspojave menopauze, vulvodinija (bolovi vanjskog dijela ženskog spolovila), spolno prenosive infekcije, erektilna disfunkcija...</p><p>Posjet liječniku je u ovim slučajevima prvi korak, a poželjno je i potražiti pomoć stručnjaka za veze koji će pomoći vama i partneru u izgradnji čvrste i zdrave veze. </p>