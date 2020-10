Pravila ponašanja na vjenčanju kojih biste se trebali pridržavati

Savjetnici za vjenčanja kažu kako bi mladence trebalo tražiti dopuštenje prije objave nekih detalja s vjenčanja, poput haljine mladenke, buketa. Također, nije pristojno mijenjati mejsta sjedenja

<p>Jedno od pravila je da se na ceremoniju ne dolazi prerano. Naime, svaki dolazak više od pola sata ranije je neprimjeren i može stvoriti neugodan dojam kao da domaćini nisu spremni.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Digitalni bonton:</p><p>- Bolje je sjediti u autu i pričekati nego ući i dovesti u stresnu situaciju mladenku jer bi je mogli vidjeti prije početka ceremonije - objašnjava <strong>Holly Patton Olsen</strong>, osnivačica portala Perfectly Posh Events.Ne kasnite na vjenčanje i dodaje da svakako pazite da ne zakasnite na vjenčanje.</p><p>- Ako ne možete stići 10 minuta prije početka svečanosti, bolje da se ne pojavljujete. Ulazak u trenutku kada mladenka ili mladoženja dolaze vrlo je nepristojno te uništava video i fotografije mladenaca - objašnjava Olsen.</p><h2>Pazite s fotkanjem i ne pretjerujte sa društvenim mrežama</h2><p>Suzdržite se od snimanja ili fotografiranja ceremonije. Većina mladenaca angažira profesionalce za to.</p><p>- Profesionalne snimke mladenaca brzo su uništene kada se u kadru pojave gosti s mobitelima u rukama - kaže <strong>Kimberly N. Rhodes</strong>, vlasnica portala Hitched Events koji savjetuje o tome što se smije, a što ne na vjenčanjima.</p><p>Napominje da su mladenci ti koji trebaju odlučivati što će se i kada objavljivati na društvenim mrežama, a gosti bi to trebali poštovati. Savjetnici za vjenčanja kažu kako bi mladence trebalo tražiti dopuštenje prije objave nekih detalja s vjenčanja, poput haljine mladenke, buketa...</p><p>Ne kradite pažnju fotografu. To je posebno frustrirajuće tijekom obiteljskog portreta. Ljudi koji sa strane fotografiraju samo odvlače pažnju onih koji trebaju biti na fotografiji pa se događa da na portretu obitelji ne gledaju svi u profesionalnog fotografa već su im oči raštrkane posvuda.</p><h2>Zaobiđite bijelu odjeću i ne dovodite dodatne goste</h2><p>Iako ova pravila manje više svi znaju, nije loše ponoviti. </p><p>- Nema ništa gore nego kada netko stoji pored mladenke i u istoj je boji kao i ona. To je njezin dan i treba pustiti da ona bude u centru pažnje, da ona bude ta koja blista najviše. Osim tog, postoji toliko boja na svijetu za odabrati - kaže planerica vjenčanja Brandi Hamerstone.</p><p>Također, ne dovodite dodatne goste, jer to je zbilja frustrirajuće. Na vjenčanje neka dođu samo ljudi koji su pozvani. Nemojte, recimo, pretpostaviti da, ako ste pozvani vi, da su pozvana i vaša djeca. Ukoliko vam nije jasno tko sve može doći s vama, pitajte mladence - je li to za cijelu obitelj ili samo za odrasle.</p><p>Osim toga, ukoliko vam se ne sviđa lokacija koja vam je dodijeljena za stolom ili ste društvu ljudi koji vam ne odgovaraju - pretrpite. Sjedit ćete tamo ionako samo sat, dva dok se zabava ne zahukta. Mladenci su vas s nekim razlogom stavili baš na to mjesto pa poštujte njihovu odluku.</p><h2>Suzdržite se od spontanih zdravica i jedite desert prije mladenaca</h2><p>Čak i ako samo vjenčanje nije veliki trenutak za vas, sjetite se da za mladence i njihovu obitelj to je veliki dan. Kada netko od njihove obitelji ili prijatelja ima govor, suzdržite se od pričanja i gledanja u mobitel. Dobar gost u takvim trenucima će obratiti pažnju na onoga tko govori.</p><p>Kada je riječ o zdravicama i govorima, na vjenčanjima - više nije i bolje. Ako vas par nije tražio da kažete nekoliko riječi, tada možete pretpostaviti kako ne žele da se obratite njihovim gostima, i to ne treba shvaćati osobno.</p><p>Čak i kada je riječ o kolačima koji se poslužuju umjesto torte. Tradicija je čekati da mladencima dođe torta i da je razrežu, da oni prvi stave desert u usta.</p><p>Također, ne uzimajte dekoraciju. Iako se na nekim vjenčanjima cvijeće i druga dekoracija daruju gostima, to ne mora uvijek biti tako. Ponekad vaze ili svijeće mogu biti unajmljene, a mladenci će tada imati dodatne troškove. Pitajte smijete li nešto uzeti.</p>