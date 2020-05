Pravila uz koja ćete se zbližiti s prijateljima kao nikada do sad

Zanima vas ova tema: Pročitajte i ovo: Kako ostati optimističan i kad se sve čini loše

Povjerljivi razgovori većini su ljudi bili jedina utjeha u vrijeme pandemije koronavirusa. A upravo su takvi razgovori u kojima možemo nekome doslovno ogoliti dušu, najučinkovitiji jer se pritom zbližavamo s ljudima s kojima dijelimo iste probleme ili proživljavamo slične situacije.

Povjeravanje je temelj svake intimne veze, bez obzira razgovarate li s partnerom, mamom ili najboljim prijateljem. Osjećaj da se nekome možete povjeriti bez zadrške ima iscjeljujući učinak no ponekad je to teško napraviti prvi korak.

Evo nekoliko savjeta kako možete intimnije razgovarati s nekim:

1. Tajming je najvažniji

Iako vam se vaš problem u tom trenutku čini najvažnijim, naravno da povjerljiv razgovor nećete pokretati dok se vaša prijateljica vozi u trgovinu ili dok djecu stavlja spavati. Takve su situacije prikladnije za razgovore o vremenu, jučerašnjoj kavi ili za dogovaranje zajedničkog ručka u subotu. Ako imate neizdrživu potrebu za povjeravanjem, jednostavno pitajte ima li vremena.

2. Naglasite što želite

Budući da vi imate potrebu razgovarati o nečemu, naglasite to. Dajte do znanja da vam je to važno i da želite razgovarati o nečemu puno važnijem od vremenske prognoze. To možete učiniti na dva načina. Primjerice, razgovor možete okrenuti u nešto intimnijem tonu, razgovarajući o sebi puno otvorenije nego inače. Tako, umjesto da na pitanje 'Kako si? odgovorite sa 'Dobro', kažete da se u posljednje vrijeme osjećate grozno, da vas djeca izluđuju i da je sve bilo u redu dok se sinoć niste posvađali s partnerom. Ovako ćete drugoj strani dati do znanja kako se osjećate i da vam je potreban prijateljski razgovor. I oni će to odmah shvatiti.

Foto: seb_ra

No, na početku razgovora možete odmah preuzeti inicijativu i umjesto 'Loše si?', upitati 'U zadnje vrijeme ti baš ne ide, muči li ti nešto?' ili 'Klinci te izluđuju?'. Ljudi će se otvoriti nekome s obzirom na to koliko im otvorena pitanja postavljate. Kada drugoj strani date do znanja da ste spremni slušati, lakše će otpustiti kočnice i olakšati dušu.

3. Sada je vrijeme za detalje

Psihoterapeuti to rade instinktivno, no oni su doduše za to školovani. Nakon što im klijent kaže da je tjeskoban, oni traže detalje.. Pitaju ih što je tome uzrok, kakve im se misli roje, što im prolazi kroz glavu. No, ne morate biti psihoterapeut da biste ušli u prijateljevu glavu. Ako se dobro poznajete, prema njegovu ponašanju lako možete uočiti da se ne osjeća dobro. Ali, umjesto površnih pitanja, budite detaljniji. Kada vam se potpuno otvore i iskreno ispričaju zašto su tužni, bijesni ili nezadovoljni, takav će vas razgovor još više zbližiti.

4. Kontrolirajte nalet emocija

Nakon prvog naleta emocija, dajte im do znanja da točno znate kako se osjećaju. Potvrdite im riječima poput 'To mora da je iscrpljujuće' ili 'To zvuči frustrirajuće' pa napravite stanku. Ne dopustite instinktu da vas natjera da im odmah dijelite dobronamjerne savjete. Uzmite stanku kako biste se oboje mogli 'zbrojiti' ili da se druga strana isplače.

Foto: AntonioGuillem

5. Fokusirajte se na drugu stranu

Dajte drugoj stranici vremena i prostora da kažu sve što im leži na srcu i da ispolje sve emocije. I nemojte na njihova jadanja pričati o sebi. Sada niste vi važni. Tek kada se 'ispuše', možete pričati o stvarima koje vas muče.

6. Riskirajte

Iako ste sada na vrlo 'opasnom teritoriju' jer je vrijeme da i vi ogolite dušu, imajte na umu da intimni razgovori ne podrazumijevaju dijeljenje najmračnijih tajni. Ako s tim imate problem, možete pričati o bilo čemu što vas muči. No, svakako, ako je prijatelj tražio utjehu, ne zaboravite slušati. Kada vam se otvori i kaže 'Ovo nikada nisam nikome rekla' ili ' O ovakvim potezima nikada nisam razmišljala', slušajte i pokažite razumijevanje. A ako u nekom trenutku zastane, osjetite li da je pravi trenutak, potaknite ih da se još više otvore riječima: 'Slobodno dovrši rečenicu', tako ćete im pomoći da olakšaju dušu i povjere vam se o stvarima o kojima s nikim do sada nisu razgovarali.

