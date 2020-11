Pravilna priprema za hladne dane pomaže izgubiti višak kila

Drhtanje je početni odgovor tijela na hladnoću i ono se smanjuje kad se naviknemo na uvjete. Smeđa masnoća stvara toplinu bez drhtanja tako što ubrzava naš metabolizam

<h2>1. Ne pojačavajte odmah grijanje</h2><p>Ovaj korak je najjednostavniji, najučinkovitiji, ali i najteži. Kad temperature počnu padati, suzdržite se od momentalnog paljenja grijanja u automobilu i podizanja temperature u kući. Naime, postoji razlog zašto temperatura zraka postepeno pada - kako bi se naša tijela prilagodila.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Plivačica Dina Levačić trenira i zimi - u jako hladnom moru:</p><p>Tijelo će se prirodno naviknuti na niže zimske temperature ako mu to dopustite. Stoga, iako je možda teško, kad postane malo hladnije, dajte si priliku da se naviknete na temperaturu oko sebe, umjesto da temperaturu odmah prilagođavate svom tijelu - tako će vam biti lakše proći kroz zimu.</p><h2>2. Nema ništa loše u malo drhtanja</h2><p>Drhtanje je početni odgovor tijela na hladnoću - i slično kao i svaki početni odgovor, smanjuje se i nestaje se kad se naviknemo na uvjete. Kad zadrhtite od hladnoće, krvne žile se stegnu i odvuku krv s površine kože kako bi vaša unutrašnjost bila topla. </p><p>- Taj se odgovor može ublažiti, pa čak i eliminirati ponovljenim izlaganjem. Prema istraživanju, drhtanje u trajanju od par minuta, nekoliko puta dnevno, može vaše tijelo prilagoditi hladnoći i smanjiti početno drhtanje za samo tjedan dana - objasnila je Calah Alexander, profesorica retorike i književnosti iz SAD-a.</p><h2>3. Po hladnoći vježbajte vani</h2><p>- Vježbanje zimi za mene je istinska borba, ali pokušavam se natjerati na to barem dva puta tjedno - kaže ova profesorica pa objašnjava zašto.</p><p>- Vježbanje po hladnom vremenu jedan je od najboljih načina stvaranja i aktiviranja smeđe masti, vrste masnoće koja novorođenčad održava toplim, jer im nedostaju mišići potrebni za drhtanje - pojasnila je.</p><p>Kaže kako su nekada liječnici vjerovali da smeđa masnoća nestaje kako starimo, ali sada se zna da nije tako. Odrasli ljudi imaju različit stupanj smeđe masnoće u tijelu koja se nalazi uglavnom oko vrata i gornjeg dijela kralježnice. </p><p>- Smeđa masnoća nas grije kad je vani hladno kroz proces koji se naziva termogeneza. To je situacija kada ta masnoća stvara toplinu bez drhtanja tako što ubrzava naš metabolizam i sagorijeva kalorije, puno kalorija - kaže Calah Alexander.</p><p>- Dakle, kad se ohrabrite za trčanje ili brzu šetnju po hladnoći, ne samo da učite svoje tijelo kako će se zagrijati bez drhtanja, već mijenjate vlastiti metabolizam i stvarate jednu od najučinkovitijih situacija za sagorijevanje kalorija u čovjekovom tijelu - dodala je, a prenosi <a href="https://aleteia.org/2020/10/07/3-ways-to-prepare-your-body-ready-for-winter-weather/" target="_blank">aleteia.org</a>.</p><p> </p>