Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NEOČEKIVANA IDEJA

Pravo iznenađenje - jedan sastojak promijenit će bolonjez, tvrdi slavni kuhar

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pravo iznenađenje - jedan sastojak promijenit će bolonjez, tvrdi slavni kuhar
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Michelinov chef otkrio svoj recept za „autentičnu“ bolonjez umak, a jedna namirnica podijelila je obožavatelje, no neki Talijani tvrde da je nikad ne bi stavili

Špageti bolonjez jedan su od najomiljenijih obiteljskih obroka, a gotovo svako kućanstvo ima svoju verziju recepta. Od načina kuhanja do „tajnih sastojaka“, varijacija je bezbroj. No, ovih je dana raspravu izazvao Michelinov chef Paul Foster, poznat po nastupima u emisiji BBC Saturday Kitchen.

@paulfosterchef How To Cook Bolognese Properly #Pappardelle #tropicthunder #bolognese #spagbol #milk #chef #viral #ragu #bologna #beef #muttitomatoes #pastabook #michelinstar #tagliatelle #spaghetti #recipe #fyp #howtocookpropely #tuturial ♬ ITALIAN RESTAURANT 1 - Cavendish

Na svom TikTok profilu objavio je recept za ono što naziva „autentičnim bolonjezom“ i to uz dodatak sastojka koji, tvrdi, gotovo svi već imaju u kuhinji.

„Dodajete li mlijeko u svoj bolonjez? Ako ne – zašto ne?“ pitao je svoje pratitelje. „Ako želite najbolje rezultate, pratite moju metodu.“

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Abigail je iz SAD-a došla u Zagreb na studentsku razmjenu. Oduševile su je studentske menze 01:11
Abigail je iz SAD-a došla u Zagreb na studentsku razmjenu. Oduševile su je studentske menze | Video: 24sata Video

Chef objašnjava kako zapravo ne postoji samo jedan autentičan recept, jer svatko, pa i sami Talijani, priprema ovaj recept na svoj način. Ipak, naglašava da mnoge tradicionalne talijanske verzije doista sadrže mlijeko.

DIJETNO, A UKUSNO Recepti za 20 mediteranskih jela zbog kojih ćete zaboraviti da pazite na prehranu
Recepti za 20 mediteranskih jela zbog kojih ćete zaboraviti da pazite na prehranu

U svojoj verziji počinje s klasičnim soffrittom, sitno nasjeckanim lukom, celerom i mrkvom koje pirja na maslinovu ulju.

Dodaje timijan i češnjak, a zatim posebno prži mješavinu mljevene junetine i svinjetine dok ne dobije zlatnu boju. Slijede crno vino, koncentrat rajčice, pelati i temeljac. Sve se kuha polako, na laganoj vatri, tri sata, dok umak ne postane gust i sjajan.

Foto: Dreamstime

A onda dolazi trenutak koji je izazvao lavinu komentara: čaša mlijeka. „Ovo daje kremoznost bez vrhnja. Iskreno, ovo mijenja sve“, tvrdi Foster.

Na kraju savjetuje začiniti po ukusu, dodati tjesteninu i poslužiti.

Recept je ubrzo postao viralan, no ne i bez podjela. „Ja sam Talijanka i nikad nisam čula da itko koristi mlijeko“, napisala je jedna korisnica.

FINA HRANA U ZAGREBU Mama's Food: Prvi smo hrvatski drive-in restoran domaće klope!
Mama's Food: Prvi smo hrvatski drive-in restoran domaće klope!

Drugi je dodao: „Nikad u milijun godina.“

No bilo je i onih koji su stali u obranu chefa: „Uvijek dodajem mlijeko. Meso bude mekše.“

„Nije bolonjez ako ne staviš mlijeko. Originalni recept ga uvijek ima – svaki Talijan to zna“, napisao je treći, piše Mirror.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je najgora hrana za mozak
DOBRO JE ZNATI

Ovo je najgora hrana za mozak

Možda se hranite šarenim bobičastim voćem, grickate orašaste plodove i jedete losos – sve su to odlični potezi ako vam je cilj očuvati zdravlje mozga. No postoji i hrana koja mozgu dosta šteti
Dnevni horoskop za subotu 27. rujna: Rak izbjegava izlaske, Vagu vesele male stvari...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za subotu 27. rujna: Rak izbjegava izlaske, Vagu vesele male stvari...

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 27. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Medicinska sestra: Umrla sam i vidjela pakao, bilo je gore nego što možete zamisliti
ŽIVOT POSLIJE SMRTI

Medicinska sestra: Umrla sam i vidjela pakao, bilo je gore nego što možete zamisliti

Bridgette Candace, inače medicinska sestra, tvrdi da je doživjela viziju pakla. Demoni su je mučili, a spasila se zazivajući Isusa. Sada širi svoju priču

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025