Pravo iznenađenje - jedan sastojak promijenit će bolonjez, tvrdi slavni kuhar

Špageti bolonjez jedan su od najomiljenijih obiteljskih obroka, a gotovo svako kućanstvo ima svoju verziju recepta. Od načina kuhanja do „tajnih sastojaka“, varijacija je bezbroj. No, ovih je dana raspravu izazvao Michelinov chef Paul Foster, poznat po nastupima u emisiji BBC Saturday Kitchen.

Na svom TikTok profilu objavio je recept za ono što naziva „autentičnim bolonjezom“ i to uz dodatak sastojka koji, tvrdi, gotovo svi već imaju u kuhinji.

„Dodajete li mlijeko u svoj bolonjez? Ako ne – zašto ne?“ pitao je svoje pratitelje. „Ako želite najbolje rezultate, pratite moju metodu.“

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Abigail je iz SAD-a došla u Zagreb na studentsku razmjenu. Oduševile su je studentske menze | Video: 24sata Video

Chef objašnjava kako zapravo ne postoji samo jedan autentičan recept, jer svatko, pa i sami Talijani, priprema ovaj recept na svoj način. Ipak, naglašava da mnoge tradicionalne talijanske verzije doista sadrže mlijeko.

U svojoj verziji počinje s klasičnim soffrittom, sitno nasjeckanim lukom, celerom i mrkvom koje pirja na maslinovu ulju.

Dodaje timijan i češnjak, a zatim posebno prži mješavinu mljevene junetine i svinjetine dok ne dobije zlatnu boju. Slijede crno vino, koncentrat rajčice, pelati i temeljac. Sve se kuha polako, na laganoj vatri, tri sata, dok umak ne postane gust i sjajan.

Foto: Dreamstime

A onda dolazi trenutak koji je izazvao lavinu komentara: čaša mlijeka. „Ovo daje kremoznost bez vrhnja. Iskreno, ovo mijenja sve“, tvrdi Foster.

Na kraju savjetuje začiniti po ukusu, dodati tjesteninu i poslužiti.

Recept je ubrzo postao viralan, no ne i bez podjela. „Ja sam Talijanka i nikad nisam čula da itko koristi mlijeko“, napisala je jedna korisnica.

Drugi je dodao: „Nikad u milijun godina.“

No bilo je i onih koji su stali u obranu chefa: „Uvijek dodajem mlijeko. Meso bude mekše.“

„Nije bolonjez ako ne staviš mlijeko. Originalni recept ga uvijek ima – svaki Talijan to zna“, napisao je treći, piše Mirror.