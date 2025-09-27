Michelinov chef otkrio svoj recept za „autentičnu“ bolonjez umak, a jedna namirnica podijelila je obožavatelje, no neki Talijani tvrde da je nikad ne bi stavili
Pravo iznenađenje - jedan sastojak promijenit će bolonjez, tvrdi slavni kuhar
Špageti bolonjez jedan su od najomiljenijih obiteljskih obroka, a gotovo svako kućanstvo ima svoju verziju recepta. Od načina kuhanja do „tajnih sastojaka“, varijacija je bezbroj. No, ovih je dana raspravu izazvao Michelinov chef Paul Foster, poznat po nastupima u emisiji BBC Saturday Kitchen.
Na svom TikTok profilu objavio je recept za ono što naziva „autentičnim bolonjezom“ i to uz dodatak sastojka koji, tvrdi, gotovo svi već imaju u kuhinji.
„Dodajete li mlijeko u svoj bolonjez? Ako ne – zašto ne?“ pitao je svoje pratitelje. „Ako želite najbolje rezultate, pratite moju metodu.“
Chef objašnjava kako zapravo ne postoji samo jedan autentičan recept, jer svatko, pa i sami Talijani, priprema ovaj recept na svoj način. Ipak, naglašava da mnoge tradicionalne talijanske verzije doista sadrže mlijeko.
U svojoj verziji počinje s klasičnim soffrittom, sitno nasjeckanim lukom, celerom i mrkvom koje pirja na maslinovu ulju.
Dodaje timijan i češnjak, a zatim posebno prži mješavinu mljevene junetine i svinjetine dok ne dobije zlatnu boju. Slijede crno vino, koncentrat rajčice, pelati i temeljac. Sve se kuha polako, na laganoj vatri, tri sata, dok umak ne postane gust i sjajan.
A onda dolazi trenutak koji je izazvao lavinu komentara: čaša mlijeka. „Ovo daje kremoznost bez vrhnja. Iskreno, ovo mijenja sve“, tvrdi Foster.
Na kraju savjetuje začiniti po ukusu, dodati tjesteninu i poslužiti.
Recept je ubrzo postao viralan, no ne i bez podjela. „Ja sam Talijanka i nikad nisam čula da itko koristi mlijeko“, napisala je jedna korisnica.
Drugi je dodao: „Nikad u milijun godina.“
No bilo je i onih koji su stali u obranu chefa: „Uvijek dodajem mlijeko. Meso bude mekše.“
„Nije bolonjez ako ne staviš mlijeko. Originalni recept ga uvijek ima – svaki Talijan to zna“, napisao je treći, piše Mirror.
