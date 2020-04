Pravo je vrijeme da prestanete pušiti: Smanjite rizik od korone

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

Pušači imaju veći rizik od dobivanja koronavirusa jer neprestano stavljaju ruke na usne. Zatim, ako dobiju koronavirus, njihov slučaj može, a i ne mora se pretvoriti u teži slučaj s obzirom da im je oštećena funkcija pluća, piše WHO.

Pušenje uzrokuje mnoge bolesti, od bolesti krvožilnog i respiratornog sustava do različitih vrsta karcinoma. Nema organa ni organskog sustava na koji duhanski dim ne djeluje, počevši od respiratornog do krvožilnog, moždanog, endokrinog i slično. Ne postoji organ koji nije oštećen.

Savjete o tome zašto je bitno prestati pušiti već danas dok se borimo s virusom COVID-19 dao je Boris Gracin, dr. med. spec. psihijatar, subspecijalist iz alkoholizma i drugih ovisnosti iz Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“ i voditelj škole nepušenja, koja se zasniva na primjeni psihoterapijsko-edukativnog modela odvikavanja.

- Pušenje, ne samo cigareta, već i e-cigareta, znatno oštećuje pluća. Pluća su kod COVID-19 u prvom planu i već su rađena istraživanja gdje se utvrdilo da su pušači znatno izloženiji riziku zbog toga što već imaju oštećena pluća zbog konzumacije duhana - kaže Boris te nadodaje da je pušenje rizičan faktor.

Jedna od prvih i jako bitnih preventivnih mjera za smanjenje rizika od koronavirusa za sve pušače je prestanak pušenja.

- Prestanak pušenja je prava preventivna mjera zaštite isto kao što je preventivna mjera za suzbijanje korone držanje razmaka, maske, rukavica, redukcija socijalnih kontakata i slično. Tako je ujedno i prestanak pušenja izuzetno važna prevencija - objašnjava Boris.

Trebamo napraviti sve kako bi smanjili mogućnost, prvo da sebe zarazimo, onda naše najmilije, a nakon toga i sve ostale, a u te ostale možda spadaju i one najrizičnije skupine poput kroničnih bolesnika, dijabetičara i slično. Upravo zbog toga imajte na umu da zaštitite sebe i svoje zdravlje, a nakon toga mislite na sve ostale koje ćete također prestankom pušenja zaštiti.

- Koliko će čovjek uspješno shvatiti prestanak pušenja to ovisi. Ovisi o motivaciji za prestanak, o stupnju ovisnosti o cigaretama, kao i o potpori koju dobije tijekom odvikavanja. Pri tome mogu biti učinkoviti savjeti liječnika, individualne konzultacije, savjetovanje preko telefonske linije, mobilne aplikacije, no najučinkovitijima su se ipak pokazale intenzivne bihevioralne intervencije kao što je grupna terapija - govori Boris.

Ukoliko pušite unutar kućanstva, a ostali ukućani ne puše oni svi spadaju u pasivne pušače odnosno pušače iz druge ruke. To mogu biti djeca, supružnici, vaši roditelji. Upravo zbog toga ne smijete pušiti u kućanstvu ili u zatvorenim prostorima jer oštećujete pluća osoba koje ne puše. Udisanje duhanskog dima utječe na sve ukućane.

- Međutim, ukoliko pušač uđe u prostor gdje se ne puši on sa sobom unosi čestice duhana što se zove pušenje iz treće ruka - govori Boris.

Mnogo je ljudi u samoizolaciji, a onima koji su u izolaciji također je ograničeno kretanje i ne smiju se okupljati u većem broju. Kako bi potisnuli strahove i tjeskobu ljudi se sve više u ovim vremenima okreću alkoholu, psihoaktivnim tvarima i naravno, sve više puše.

- Sada je pravo vrijeme da svi zajedno u sklopu borbe protiv koronavirusa, dok smo u izolaciji, napravimo nešto za sebe. Da smanjimo mogućnost zaraze, zaštitimo svoje zdravlje i zdravlje ostalih te prestanemo pušiti - savjetuje Boris.

Kako prestati pušiti?

Odaberite prednosti nepušenja - fizičke (prestanak kašlja i upala, normalizacija krvnog tlaka), emocionalne (povećanje samopouzdanja i samopoštovanja) te financijske - kućni budžet će se povećati.

Odredite datum kada ćete prestati pušiti.

Tjelesno se pripremite. Dobro je početi s vježbama disanja i laganim kardiovježbama.

Psihička priprema - prisjetite se motiva zbog kojih želite prestati pušiti.

Planirajte nagrade - one će vas motivirati.

Promatrajte nepušače i oponašajte ih.

Prestanite pušiti uz mali obred - proslavite svoju odluku.

Uzimajte više tekućine - u prvom redu vode i prirodnih sokova. Pripazite na prehranu. Izbjegavajte grickalice, umjesto njih jedite mrkvicu, celer, voće.

Pronađite vremena za odmor.

Probudite sposobnost maštanja, pozitivno razmišljajte.

Koristite duhovnu snagu (vjerski sadržaji)

Smanjivanje žudnje - kad vas uhvati želja za cigaretom, otuširajte se ili izađite na svježi zrak. Možete se posvetiti i omiljenoj fizičkoj aktivnosti kako biste zaboravili na želju.

Ako ste posrnuli - ako ste opet zapalili cigaretu, ne treba odustati nego krenuti iznova. Recidiv je dio terapijskog procesa, ali se i on treba proanalizirati. Razmislite zašto ste posegnuli za cigaretom i pokušajte uočiti što drugi put možete učiniti da ne posustanete.

Ne zaboravite dvostruku pobjedu: pomozite i drugome da prestane pušiti.

Osjećajte se dobro - i to zbog sebe, jer sami gospodarimo svojim ponašanjem.

Što postižete prestankom pušenja?

- Smanjujete mogućnost zaraze COVIDOM-19

- 20 minuta nakon prestanka pušenja pada broj otkucaja srca i snižava se krvni tlak

- 12 sati kasnije razina ugljičnog monoksida u krvi pada na normalnu razinu

- 2-12 tjedana nakon prestanka cirkulacija je poboljšana, a plućna funkcija povećana

- 1-9 mjeseci nakon prestanka smanjuju se kašalj i kratkoća disanja

- 12 mjeseci nakon prestanka rizik nastanka koronarne srčane bolesti smanjen je upola

- 5 godina nakon prestanka rizik od moždanog udara je smanjen

- 10 godina nakon prestanka rizik obolijevanja od raka pluća smanjen je upola u odnosu na pušače, smanjuje se i rizik obolijevanja od raka usne šupljine, grkljana, jednjaka...

- 15 godina nakon prestanka rizik obolijevanja od srčane bolesti izjednačen je riziku u nepušača

- Osim zdravstvenog dijela možemo se osvrnuti i na ekonomski s obzirom da su od 1. travnja cigarete poskupile za dvije kune. Sada ćete taj novac moći iskoristiti na kvalitetniji sadržaj - govori Boris.

Ono što uvelike pomažu za relaksiranje, ali i za prestanak pušenja su tehnike dubokog disanja i tehnika progresivne mišićne relaksacije.

- To su jednostavne tehnike koje znatno pomažu u ovom razdoblju. One reduciraju strah, tjeskobu, stres i napade panike. Vježbe pravilnog dubokog disanja traju do pet minuta, a u tih pet minuta će pomoći svakom čovjeku. One su lako primjenjive, za njih ne treba posebna edukacija, a možete ih izvoditi na bilo kojem mjestu. Za prestanak pušenja i reduciranje stresa i tjeskobe treba ih se primjenjivati tri puta dnevno po pet minuta - objašnjava Boris Gracin.

Ukoliko vam ni ove metode ne pomažu da prestanete pušiti, a to želite, onda se obratite nekom za stručnu pomoć.

Stoga prestanite što prije, danas, sutra, smanjite rizik i počnite zdravije živjeti!

