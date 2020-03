Pravo je vrijeme za sebe: Kako napraviti relaksirajuću kupku?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najveće greške zbog kojih nam koža počinje prerano starjeti

Istraživanje kompanije Mintel otkriva da čak 73% ljudi vidi kupanje u kadi kao način opuštanja, jer to je jedno od rijetkih mjesta na kojima smo solo, uronjeni u mirisne mjehuriće. Iako živimo brzo i nemamo vremena za relaksirajućih pola sata u kupaonici, ovi dani idealni su za isprobavanje kućnog rituala koji donosi maksimalno opuštanje. Osim toga, kupanje je eco-friendly: Za 8 minuta tuširanja potrošit ćemo oko 136 litara vode, a kupanjem u kadi tek 80.

Temperatura vode je ključna

- Idealna temperatura vode u kadi je između 37 i 39 stupnjeva Celzijusovih, isprobajte je prije ulaska uranjanjem lakta. Ova je temperatura optimalna za opuštanje mišića te ujedno sprječava pretjerano isušivanje kože nakon izlaska - izjavila je za Stylist kemičarka Karen Davis.

Bitna je i temperatura prostorije, neka bude između 25 i 30 stupnjeva Celzijusovih, kako tijelo ne bi bilo u stresu nakon relaksirajuće kupke.

Vrućina otvara pore na koži tijela te je ona nakon kupanja spremna za njegu.

Kako izabrati idealnu formulu za kupanje?

Ulja za kupke najbolje su formule za njegu kože tijekom namakanja, jer imaju idealan omjer sastojaka - esencijalno ulje i ono koje ga "nosi".

- Optimalna koncentracija esencijalnog ulja u "nosaču" iliti baznom ulju je oko 3 do 5 %, ne više, jer može uzrokovati iritacije na koži - tumači aromaterapeutkinja Nicola Elliott.

Ako želite kod kuće napraviti ulje za kupanje, Nicola predlaže oko 20 do 24 kapi u 30 mililitara baznog, na primjer bademovog ulja. Esencijalna ulja idealna za kupke su ona citrusna, kamilica ili lavanda, no to ovisi i o vašem ukusu.

Spužvica kao dio rituala

Bolje su spužvice od prirodnih materijala, nego one sintetičke. Koristite je masažnim pokretima, kako biste pokrenuli cirkulaciju, a možete napraviti i mini anticelulitnu masažu na kritičnim mjestima. Koža će se probuditi i ostati super-čista.

Nakon pranja ostavite je da se spužvica osuši, idealno je da je negdje objesite. Spužvica se mora u potpunosti osušiti jer inače samo skuplja bakterije.

Imajte dosta vremena

Relaksirajuća kupka nemoguća je ako se žurite i jurite nekamo, stoga odvojite barem pola sata vremena za sebe.

- Za kupku vam je dovoljno i 20-tak minuta, jer predugi ostanak samo će isušiti kožu - ističe wellness stručnjakinja Suzzane Duckett.

Sama činjenica da ćete se solo opustiti, bez da vas itko smeta, podići će vam raspoloženje i dodatno odmoriti.

Volite li svijeće?

Ne morate zapaliti desetak svijeća niti oponašati scene iz romantičnih filmova, bit će dovoljna jedna svijeća koja će mirisom, ali i laganim treperavim svjetlom povoljno utjecati na atmosferu kupke i kućnog wellnessa.

Najpopularniji mirisi su lavanda, ruža, citrusi, a odabir ovisi, naravno, o vašem ukusu i mirisima koji vas podsjećaju na neko lijepo mjesto ili uspomenu.

Atmosfera podcrtana mirisima može vam pomoći da vam misli odlutaju od tekućih problema, što doprinosi osjećaju opuštanja i fokusiranja.

Lagana glazba

Bez obzira koju glazbu preferirali, ona lagana dokazano smiruje um. Idealne skladbe su one klasične, relaksirajuće za vježbanje joge ili čak zvukovi iz prirode, poput šuma mora i slično.

- Glazba koja ima relaksirajući efekt na nas ima oko 90 otkucaja u minuti, ne više - ističe psiholog David Lewis Hodgson.

Kad se tijelo opušta, puls je sporiji, što mozgu šalje informaciju da je vrijeme za spavanje.

- Uvijek završite kupku polako, kako biste što duže imali taj relaksirajući osjećaj - predlaže Duckett.

Odjeća neka bude mekana, baš kao i ručnik, osjećaj će trajati satima nakon kupke. Osim toga, nakon ovog rituala, tijelo i um toliko su opušteni da naprosto vape za snom.

