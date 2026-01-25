Prazno sjedalo u avionu pored vas? Sad to možete i nadoplatiti

Takav koncept nekoć je bio rezerviran samo za klasične prijevoznike i putnike u višim klasama, ali danas se sve češće pojavljuje i kod low-budget kompanija.

Tradicionalno, na niskotarifnim letovima putnici gotovo uvijek sjede rame uz rame s drugima, osobito kad su avioni puni. No, zbog velike potražnje za većim osobnim prostorom i udobnošću, neke aviokompanije sada nude dodatne pakete ili usluge koje uključuju mogućnost blokiranja susjednog sjedala uz nadoplatu.

Mađarski niskotarifni prijevoznik Wizz Air lansirao je paket „Wizz Class“ koji putnicima uz određenu cijenu omogućuje izbor prozorskog ili prolaznog mjesta, blokiranje susjednog sjedala kako bi ostalo prazno, dodatni prostor za noge, prioritetno ukrcavanje, dvije komade ručne prtljage te grickalicu i piće tijekom leta.

Ova usluga nije dostupna na svim letovima, već samo na odabranim popularnim destinacijama poput Budimpešte, Londona, Rima i Varšave, ali predstavlja jasan znak da se low-cost avio-prijevoznici sve više prilagođavaju željama putnika za većim komforom.

Stručnjaci i trendovi u industriji pokazuju da je dio putnika spreman platiti dodatno za veću osobnu udobnost. Istraživanja iz 2023. godine otkrila su da bi značajan broj putnika, oko 42 posto, razmotrio plaćanje kako bi sjedalo pored njih ostalo prazno, barem na dugim letovima. Nije riječ samo o luksuzu, već i o psihološkoj vrijednosti, veća osobna zona omogućava opuštenije putovanje, manje stresa i bolje iskustvo leta.

Takve opcije nisu isključivo rezervirane za Wizz Air. Neki tradicionalni prijevoznici poput Air France i Lufthanse već nude slične programe gdje se susjedna prazna sjedala mogu rezervirati za dodatnu naknadu, obično uz veću cijenu i uz uvjet raspoloživosti. U svijetu, pa čak i izvan Europe, aviokompanije poput Qantasa i Virgin Australia testiraju varijante gdje putnici mogu platiti dodatnu naknadu ili sudjelovati u licitaciji kako bi osigurali više prostora. Ova praksa uključuje e-mail pozivnice za rezerviranje praznog susjednog mjesta bliže polasku leta.

Na kraju, pitanje je osobnih prioriteta i duljine leta. Kod kraćih letova mnogima nije smisleno dodatno plaćati, ali kod dugih međunarodnih letova mogućnost da sjedalo pored ostane prazno može značajno poboljšati iskustvo putovanja, posebno ako se radi o letovima od više sati ili ako putujete s puno prtljage ili u tijesnim sjedalicama.