Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
UVELA NISKOBUDŽETNA KOMPANIJA

Prazno sjedalo u avionu pored vas? Sad to možete i nadoplatiti

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Prazno sjedalo u avionu pored vas? Sad to možete i nadoplatiti
Foto: Andriy Bezuglov

U posljednje vrijeme sve veći broj aviokompanija razmatra i testira opcije koje putnicima omogućuju da dodatno plate kako bi im susjedno sjedalo ostalo prazno

Admiral

Takav koncept nekoć je bio rezerviran samo za klasične prijevoznike i putnike u višim klasama, ali danas se sve češće pojavljuje i kod low-budget kompanija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kongo: Snimka iz aviona koji se srušio 01:32
Kongo: Snimka iz aviona koji se srušio | Video: 24sata/Reuters

Tradicionalno, na niskotarifnim letovima putnici gotovo uvijek sjede rame uz rame s drugima, osobito kad su avioni puni. No, zbog velike potražnje za većim osobnim prostorom i udobnošću, neke aviokompanije sada nude dodatne pakete ili usluge koje uključuju mogućnost blokiranja susjednog sjedala uz nadoplatu.

ZELENA AKTIVISTICA Tko je Klima Shakira? Merzu htjela avion obojiti u ružičasto
Tko je Klima Shakira? Merzu htjela avion obojiti u ružičasto

Mađarski niskotarifni prijevoznik Wizz Air lansirao je paket „Wizz Class“ koji putnicima uz određenu cijenu omogućuje izbor prozorskog ili prolaznog mjesta, blokiranje susjednog sjedala kako bi ostalo prazno, dodatni prostor za noge, prioritetno ukrcavanje, dvije komade ručne prtljage te grickalicu i piće tijekom leta.

OSLO, NORWAY - JULY 29, 2019: Wizzair Airplane on the runway of
Foto: 123RF

Ova usluga nije dostupna na svim letovima, već samo na odabranim popularnim destinacijama poput Budimpešte, Londona, Rima i Varšave, ali predstavlja jasan znak da se low-cost avio-prijevoznici sve više prilagođavaju željama putnika za većim komforom.

Stručnjaci i trendovi u industriji pokazuju da je dio putnika spreman platiti dodatno za veću osobnu udobnost. Istraživanja iz 2023. godine otkrila su da bi značajan broj putnika, oko 42 posto, razmotrio plaćanje kako bi sjedalo pored njih ostalo prazno, barem na dugim letovima. Nije riječ samo o luksuzu, već i o psihološkoj vrijednosti, veća osobna zona omogućava opuštenije putovanje, manje stresa i bolje iskustvo leta.

Little kid boy playing with red paper plane during flight on airplane
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Takve opcije nisu isključivo rezervirane za Wizz Air. Neki tradicionalni prijevoznici poput Air France i Lufthanse već nude slične programe gdje se susjedna prazna sjedala mogu rezervirati za dodatnu naknadu, obično uz veću cijenu i uz uvjet raspoloživosti. U svijetu, pa čak i izvan Europe, aviokompanije poput Qantasa i Virgin Australia testiraju varijante gdje putnici mogu platiti dodatnu naknadu ili sudjelovati u licitaciji kako bi osigurali više prostora. Ova praksa uključuje e-mail pozivnice za rezerviranje praznog susjednog mjesta bliže polasku leta.

KRALJEVSKI LUKSUZ FOTO Ovaj dvorac u Dolomitima pretvoren je u hotel iz snova – interijeri ostavljaju bez daha
FOTO Ovaj dvorac u Dolomitima pretvoren je u hotel iz snova – interijeri ostavljaju bez daha

Na kraju, pitanje je osobnih prioriteta i duljine leta. Kod kraćih letova mnogima nije smisleno dodatno plaćati, ali kod dugih međunarodnih letova mogućnost da sjedalo pored ostane prazno može značajno poboljšati iskustvo putovanja, posebno ako se radi o letovima od više sati ili ako putujete s puno prtljage ili u tijesnim sjedalicama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Ovan treba biti ozbiljniji u ljubavi, Rak se bori s umorom...
od 25. do 31. siječnja

Veliki tjedni horoskop: Ovan treba biti ozbiljniji u ljubavi, Rak se bori s umorom...

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana
FOTO Za njom uzdiše cijela Australija: Njenom tijelu ne mogu odoljeti muškarci ni žene
SVI JE ŽELE

FOTO Za njom uzdiše cijela Australija: Njenom tijelu ne mogu odoljeti muškarci ni žene

Kayla Jade odiše prirodnom ljepotom i samopouzdanjem koje se jasno vidi u njezinoj pojavi pred kamerom. Njezine izražajne oči i njegovan izgled ostavljaju snažan vizualni dojam. Autentična prisutnost dodatno naglašava njezinu privlačnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026