Zašto nas psi ližu? Stručnjaci dekodirali što nam time govore

Lizanjem psi komuniciraju, tvrde stručnjaci, a njihove poruke nikako ne bi trebali ignorirati. Ako brinete, sve dok je pas zdrav lizanje vlasnika, čak i oko usta nije štetno, ali ipak iz higijenskih razloga psima ne bi trebalo dopuštati da ližu malu djecu ili ih općenito poticati na to s nagradama ili pohvalama.

Ako ste vlasnik psa sigurno ste primijetili da vas vaš ljubimac povremeno liže, neke više, neke manje, a neke od vas stalno, piše Dogster. To psi čine iz nekoliko razloga:

Komunikacija

Lizanje kao oblik komunikacije među psima počinje u trenutku kad psi dođu na svijet. Majka ih lizanjem čisti i suši. S druge pak strane, budući da se rađaju gluhi i slijepi okus je jedan on načina s kojim se štenci upoznaju s okolinom. Lizanje kao način komunikacije među psima nastavlja se tijekom cijelog života.

Kako međusobno tako komuniciraju i sa svojim ljudskim prijateljima, ali lizanjem ne šalju uvijek istu poruku. Lizanje može bit pozdrav članovima obitelji koji su se vratili s posla ili iz škole, ali također njime psi pokazuju mjesto u društvenoj hijerarhiji (poštovanje/pokornost).

Žele hranu

Kad ližu ljude, pogotovo oko usta, ljudi takvo ponašanje svojih ljubimaca tumače kao 'dobivanje poljupca'. Istina je bitno drugačija - psi tako mogu tražiti hranu.

Naime, štenci lizanjem majčinih usta, majci šalju poruku da su gladni. Budući da vas doživljavaju kao hranitelja iste znakove lizanjem mogu slati i vama.

Foto: pixabay.com

Istraživanje

Psi svoj jezik koriste kako bi istražili okolinu, na sličan način kao što to čine bebe. Sjetite se samo trenutka kad prvi put sretnete nekog psa i lagano mu pružite ruku, a on je nakon nekog vremena poliže.

Na isti način psi ližu vlasnike koji su dirali određene predmete ili na sebi imaju za svoje ljubimce nepoznate mirise. Primjerice, vlasnica psa kosu je oprala novim šamponom čiji miris je zainteresirao psa. Lizanjem lisa i njuškanjem kose pas će istraživati novi miris.

Pozornost

Većina ljudi pseće poljupce doživljava kao nešto pozitivno, a osjeti li pas da vam to stvara zadovoljstvo, pogotovo ako za to bude nagrađen (poslasticom, maženjem, smijehom) činit će to svaki put kad želi pridobiti vašu pozornost. Primjerice, dok vi gledate omiljenu seriju on će lizanjem pokušati privući pažnju na sebe.

Lizanje rana

Mnoge životinje, pa tako i psi u divljini lizanjem zacjeljuju rane na tijelu. Instinktivno, psi ponekad ližu i ljudske rane. Iako se vjeruje da pseća slina ima antibakterijska djelovanja savjetujemo vam da vašim ljubimcima ne dozvoljavate lizanje kako vaših tako ni vlastitih rana. Liječenje prepustite veterinarima odnosno liječnicima.

Pokazuju ljubav i poštovanje

Naravno, poljupcima psi također iskazuju ljubav prema svojim ljudskim prijateljima. Iako, ako je pas zdrav lizanje nije opasno za čovjeka preporučujemo vam da ne dopuštate da pas liže malu djecu.

Uz šest navedenih za kraj bi naveli jednu od češćih situacija kad pas posebno liže vlasnika - u trenucima kad je on znojan. Teorija zašto je to tako ima mnogo. Jedna od njih kaže da okus znoja u sebi ima soli koje se psima očito sviđaju.

