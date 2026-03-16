Predmeti koje smijete i koje ne smijete uzeti iz hotelske sobe

Dok će vam hotel za neke predmete progledati kroz prste, pa čak i poticati da ih ponesete, uzimanje drugih može rezultirati neugodnim troškom na vašoj kreditnoj kartici. Stručnjaci iz hotelske industrije i savjetnici za bonton konačno razjašnjavaju što je vaše, a što je vlasništvo hotela.

Zlatno pravilo jednokratne upotrebe

Osnovno načelo kojim se treba voditi vrlo je jednostavno: ako je predmet namijenjen za jednokratnu upotrebu i ne može se higijenski iskoristiti za sljedećeg gosta, najvjerojatnije ga smijete ponijeti kući. U ovu kategoriju spadaju svima omiljene minijaturne bočice s kozmetikom.

Jednom otvorene bočice šampona, regeneratora, gela za tuširanje i losiona za tijelo hotel ionako mora baciti. Čak i ako ih niste otvorili, slobodno ih uzmite. Hoteli ih često nabavljaju po povoljnijim cijenama i brendiraju svojim logotipom, pa im vaše korištenje tih proizvoda služi kao besplatna reklama.

Isto vrijedi i za male sapune, jednokratne papuče zapakirane u plastiku, pribor za šivanje, kape za tuširanje te setove za brijanje ili pranje zuba ako ih hotel nudi. Olovke i blokovi s logotipom hotela također su tu da ih ponesete; oni su marketinški alat i hoteli očekuju da će završiti u vašoj torbi. U sobi se često nalaze i vrećice čaja, instant kave te šećer, koji su također namijenjeni potrošnji i slobodni za uzimanje.

Vlasništvo hotela koje se naplaćuje

Sve što je namijenjeno višekratnoj upotrebi i ostaje u sobi za sljedećeg gosta smatra se vlasništvom hotela, a njihovo uzimanje tretira se kao krađa. Na vrhu liste najčešće ukradenih predmeta, prema istraživanjima, nalaze se ručnici i ogrtači. Iako su mekani i udobni, oni se peru i ponovno koriste. Skoro devet od deset hotela navodi da im ručnici redovito nestaju, što im stvara značajne troškove.

​- Gosti ponekad misle da su ogrtači besplatni, ali to nikada nije istina. Oni su zapravo prilično luksuzni predmeti, a hotele koštaju najmanje 50 dolara po komadu - napominju hotelski stručnjaci.

Osim tekstila poput ručnika, posteljine, deka i jastuka, iz sobe se ne smiju uzimati ni elektronički uređaji. Sušila za kosu, kuhala za vodu, daljinski upravljači, budilice, pa čak i baterije iz daljinskog upravljača moraju ostati. Dobro pravilo glasi: ako se predmet uključuje u struju, nije vaš. Na listi zabranjenih predmeta su i vješalice, staklene čaše, keramičke šalice, pepeljare, otvarači za boce i bilo kakvi ukrasni predmeti poput slika ili vaza.

Hotelijeri sve prate i bilježe

Mnogi gosti griješe misleći da hotel neće primijetiti nedostatak jednog ručnika ili jastuka. Istina je potpuno drugačija. Hotelsko osoblje nakon svakog odlaska gosta detaljno provjerava inventar sobe.

​- Gosti će uzeti gotovo sve, ponekad slučajno, ponekad ne. Više nemamo kutije s papirnatim maramicama u sobama upravo zato što su ih ljudi odnosili. Toaletni papir je sasvim dovoljan za brisanje nosa - izjavila je Tamara Allen, vlasnica manjeg hotela u Las Vegasu.

Jedna je gošća ispričala kako je slučajno ponijela hotelski jastuk jer ga je presvukla vlastitom satenskom jastučnicom koju uvijek nosi na put. Kada je sljedeći dan shvatila pogrešku i vratila ga, osoblje joj je reklo da su već primijetili nedostatak i zabilježili ga uz njezin račun. Hoteli imaju pravo naknadno teretiti vašu kreditnu karticu za vrijednost nestalih predmeta, a u ekstremnim slučajevima mogu vas staviti i na 'crnu listu', što znači da više nećete moći rezervirati smještaj u tom hotelu ili lancu.

Siva zona i skriveni troškovi

Postoje i predmeti koji spadaju u 'sivu zonu'. Flaširana voda je klasičan primjer. Često će jedna boca biti označena kao besplatna dok će se ostale naplaćivati po visokim cijenama minibara. Uvijek provjerite ima li na boci oznake s cijenom. Sam minibar je posebna priča; moderni hladnjaci imaju senzore koji automatski bilježe trošak čim pomaknete neki proizvod, čak i ako ga niste konzumirali. Također, sve više hotela iz ekoloških razloga prelazi na velike, fiksne dozatore za sapun i šampon. Jasno je da se oni ne smiju odnositi, a njihovo pražnjenje u vlastite bočice smatra se izrazito nepristojnim. Ako vam se neki predmet, poput ogrtača ili jastuka, iznimno svidi, najbolje je pitati na recepciji. Većina hotela će vam rado prodati novi, zapakirani primjerak kao suvenir.

