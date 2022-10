Prednosti čekanja sa seksom na početku veze: To parovima daje sasvim jedinstvenu priliku

U današnje vrijeme vlada neki pritisak da se seks mora iskusiti čim prije, i nema tu ništa loše ako su obje strane spremne na to. Neki ljudi se bolje povežu kroz vođenje ljubavi odmah na početku veze dok je drugima to ipak vrlo intiman čin i žele biti sigurni da će to napraviti s pravim partnerom, s kojim mogu ostvariti dugotrajan, kvalitetan odnos.

POGLEDAJTE VIDEO Koliko bi trebao trajati seks, može li se to uopće odrediti?

Čekanje sa ulaskom u spolne odnose na početku veze, ne samo da će vas zaštititi od mogućih spolno prenosivih bolesti, obzirom da ne znate s kim ulazite u krevet, već će vam to kao novom paru dati sasvim jedinstvenu priliku da se bolje upoznate i podignete odnos na višu razinu.

Ukoliko niste spremni na seks odmah na početku veze, nemojte dopustiti nikome da vas na to nagovori. Imajte na umu da partner koji vas poštuje, poštovat će i vašu odluku da u intiman odnos uđete kad ste za to spremni. Suprotno tome, vrši li na vas pritisak, to samo pokazuje da nije dobar materijal za sretnu vezu.

Kad su obje strane spremne na seks, to je jedini savršeni trenutak za to. Stoga, nemojte se voditi raznim primjerima iz okoline i komentarima. Ono što je najvažnije je da slijedite svoju intuiciju - ako vam se nešto ne čini kako treba, vjerojatno nije pravi trenutak za to.

Foto: Dreamstime

Prednosti života bez seksa

Provođenje vremena u samoći bez seksa i partnera daje vam vremena i prostora za istraživanje vlastitih misli, osjećaja i želja. Budete li samouvjereni i sigurni u ono što želite, to će vam pomoći da se osjećate sretno i sigurno, bez obzira jeste li sami ili ne, a kada se osjećate sretno i ispunjeno sami sa sobom, imate daleko više šanse upoznati nekoga tko će vam savršeno odgovarati.

S druge strane, čekanje sa seksom partnerima u novoj vezi daje priliku da se upoznaju na nekoj dubljoj razini što u konačnici vodi ugodnijem i boljem seksu. Također, čekanje s ulaskom u intimne odnose na početku veze smanjuje šansu od kasnijeg žaljenja zbog tog čina, prenosi sexualhealthscotland.co.uk.

Najčitaniji članci